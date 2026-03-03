Getty/GOAL
Kylian Mbappe'nin Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile boy ölçüşecek 'uzun ömürlülüğü' sorgulanıyor; eski Arsenal forveti Real Madrid yıldızı hakkındaki endişelerini dile getirdi
Mbappe, Fransa'nın tüm zamanların rekorunu kırmak için kaç gol atması gerekiyor?
Mbappe, 94 maçta 55 kez gol attı. Olivier Giroud'un Les Bleus'daki tüm zamanların rekoruna sadece iki gol uzaklıkta ve çok da uzak olmayan bir gelecekte bu rekoru kırması bekleniyor.
Bu çıtayı çok az kişinin ulaşabileceği bir yüksekliğe çıkaracak, ancak üç haneli rakamlara ulaşabilecek mi? Tüm zamanların en iyileri Messi ve Ronaldo, sırasıyla Arjantin ve Portekiz ile bu kilometre taşını geçtiler ve bir başka Dünya Kupası'na hazırlanırken yavaşlama belirtisi göstermiyorlar.
Mbappe, kondisyonu elverirse, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada yer alacak. Son iki finalde de forma giyen Mbappe, 2018'de şampiyonluğa ulaşmış ve 2022'de Arjantin'e karşı hat-trick yapmıştı. Mbappe, Fransa için hala bir talisman niteliğinde.
Mbappe, 100 uluslararası gol atarak Messi ve Ronaldo'yu taklit edebilir mi?
Mbappe'nin 100 gol barajına ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna, eski Arsenal ve Lorient forveti Aliadiere - 7bet UK casino ile birlikte konuşurken - GOAL'e şunları söyledi: "Hiç şüphe yok. Formunu korursa, benim için en iyi oyuncu o. Fransa'da gördük, o inanılmaz bir oyuncu. Goller, sadece goller değil, bireysel olarak yapabildikleri ve başarabildikleri.
Tek söyleyeceğim şey, çok genç yaşta oynamaya başladığı için Cristiano Ronaldo ve Messi gibi uzun bir kariyere sahip olabilecek mi? 35 yaşında hala en üst düzeyde performans gösterebilecek ve oynayabilecek mi? Elbette, bu sporun fiziksel olarak çok zorlu olduğunu ve belki de giderek daha da zorlaştığını biliyoruz. Oyunun arkasındaki bilimsel destek, oyuncuların iyileşmesine yardımcı oluyor, ayrıca günümüzde yardımcı olan tüm cihazlar, doktorlar ve diğer şeyler de var.
“Ama evet, benim için o gerçek dışı bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Uzun zamandır gördüğüm en iyi oyuncu. Ama oraya ulaşabilir mi? 100'e ulaşmak için 45 tane daha var, önünde hala uzun bir yol var. Performansını sürdürmesi gerekiyor.
“Şimdiye kadar kariyerinde ve oyununda çok, çok istikrarlıydı. Ama dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynadığı için bu rakamlara ulaşamayacağını düşünmüyorum. Sürekli gol atıyor ve performansını sürdürüyor. Ona iyi bakılıyor. En iyi muameleyi görüyor. Evet, bence başaracak. Bu yaz Dünya Kupası'nı izlemek ilginç olacak. Bizi tekrar zafere taşıyabilirse, bu çok iyi olur.”
Giroud, Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşına rekorunu devretmekten memnun
Eski Arsenal, Chelsea ve AC Milan forveti Giroud, gol sayısının Mbappe tarafından geçileceğini kabullenmiş durumda. Tecrübeli forvet, ünlü vatandaşının seçkin bir kulübün parçası olmasını umut ediyor.
MLS'deki LAFC'de kısa bir süre oynadıktan sonra Lille ile memleketine dönen 39 yaşındaki oyuncu, Mbappe hakkında şunları söyledi: "Tabii ki beni geçecek. Fransa milli takımında en az beş, yedi, hatta daha fazla yıl daha oynayacak. Umarım 100 gole bile ulaşır."
Mbappe, bireysel başarıdan çok kolektif başarıya önem verdiği için herhangi bir hedef belirlemekten kaçınıyor. 27 yaşındaki oyuncu, "Herkese gol atabileceğimi söyleyerek herhangi bir tabuyu yıkmıyorum. Ama en önemli şey kazanmak ve takıma yardımcı olmak. Rekor doğal olarak gelecek, gerçekleştiğinde mutlu olacağım ve yoluma devam edeceğim" dedi.
Mbappe'nin sakatlığı: Man City ve Brezilya maçları öncesinde diz sorunu
Mbappe şu anda dizinden sakatlık nedeniyle Real Madrid'de forma giyemiyor. Henüz dönüş tarihi belli değil. Blancos, Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına gün sayarken, Fransa ise Brezilya ve Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçlarına hazırlanıyor.
