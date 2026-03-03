Kylian Mbappe'nin Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile boy ölçüşecek 'uzun ömürlülüğü' sorgulanıyor; eski Arsenal forveti Real Madrid yıldızı hakkındaki endişelerini dile getirdi

Mbappe'nin 100 gol barajına ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna, eski Arsenal ve Lorient forveti Aliadiere - 7bet UK casino ile birlikte konuşurken - GOAL'e şunları söyledi: "Hiç şüphe yok. Formunu korursa, benim için en iyi oyuncu o. Fransa'da gördük, o inanılmaz bir oyuncu. Goller, sadece goller değil, bireysel olarak yapabildikleri ve başarabildikleri.

Tek söyleyeceğim şey, çok genç yaşta oynamaya başladığı için Cristiano Ronaldo ve Messi gibi uzun bir kariyere sahip olabilecek mi? 35 yaşında hala en üst düzeyde performans gösterebilecek ve oynayabilecek mi? Elbette, bu sporun fiziksel olarak çok zorlu olduğunu ve belki de giderek daha da zorlaştığını biliyoruz. Oyunun arkasındaki bilimsel destek, oyuncuların iyileşmesine yardımcı oluyor, ayrıca günümüzde yardımcı olan tüm cihazlar, doktorlar ve diğer şeyler de var.

“Ama evet, benim için o gerçek dışı bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Uzun zamandır gördüğüm en iyi oyuncu. Ama oraya ulaşabilir mi? 100'e ulaşmak için 45 tane daha var, önünde hala uzun bir yol var. Performansını sürdürmesi gerekiyor.

“Şimdiye kadar kariyerinde ve oyununda çok, çok istikrarlıydı. Ama dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynadığı için bu rakamlara ulaşamayacağını düşünmüyorum. Sürekli gol atıyor ve performansını sürdürüyor. Ona iyi bakılıyor. En iyi muameleyi görüyor. Evet, bence başaracak. Bu yaz Dünya Kupası'nı izlemek ilginç olacak. Bizi tekrar zafere taşıyabilirse, bu çok iyi olur.”