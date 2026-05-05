Getty Images
Çeviri:
Kylian Mbappé'nin çevresi, Real Madrid yıldızının sakatlıktan iyileşme sürecindeki davranışlarına yönelik eleştirilere sert bir yanıt verdi
Mbappé'nin çevresi eleştirilere yanıt verdi
Bu seyahat, Real Madrid yıldızının bir kas sakatlığından iyileşme sürecindeyken gerçekleşti ve Los Blancos'un Espanyol'u 2-0 mağlup ettiği maçla aynı zamana denk geldi. Fransız milli oyuncu, rehabilitasyon döneminde seyahat etme kararı nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Eleştirenler, kadroda yer alamadığı bir dönemde partneriyle yaptığı bu seyahatin, takıma olan bağlılığı konusunda soru işaretleri yarattığını öne sürdü. Temsilcileri ise durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve bu iddiaların oyuncunun profesyonel rutinini doğru bir şekilde yansıtmadığını vurguladı.
- (C)Getty Images
Mbappé’nin çevresi ve Arbeloa konuyla ilgili açıklama yaptı
Mbappe’nin temsilcileri, oyuncunun iyileşme sürecindeki davranışını savunmak amacıyla AFP’ye bir açıklama yaptı. Marca’ya göre temsilciler şöyle dedi: “Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde yönetilen iyileşme süreciyle ilgili unsurların abartılı yorumlanmasından kaynaklanıyor; bu yorumlar, Kylian’ın takım için gösterdiği günlük özveri ve çalışmanın gerçekliğini yansıtmıyor.”
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa da Mbappe'yi destekleyerek gazetecilere şunları söyledi: "Her oyuncu boş zamanlarında uygun gördüğü şeyi yapar, bu beni ilgilendirmez. Real Madrid'i smokin giyen oyuncularla değil, çabaları, fedakarlıkları ve istikrarları sayesinde maçları formaları ter ve çamurla kaplı olarak bitiren oyuncularla kurduk."
El Clasico öncesinde sakatlık endişeleri
Madrid, Barcelona ile oynayacağı önemli lig maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Mbappé’nin saha dışı faaliyetleri etrafında tartışmalar yaşanıyor. Eski Paris Saint-Germain forveti, Real Betis ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sakatlandı. Daha sonra yapılan tıbbi testler, sol bacağındaki semitendinosus kasında bir yırtık olduğunu doğruladı. Onun yokluğu, Arbeloa’yı diğer hücum seçeneklerine daha fazla güvenmeye zorladı.
Haberlere göre, Mbappe'nin Betis maçında oyundan alındığında hayal kırıklığına uğraması üzerine, oyuncu ile teknik ekip arasındaki ilişkilerde bir kopma yaşandığı da öne sürülüyor. Buna rağmen, forvet tam olarak forma girene kadar planlanan dinlenme günlerinde bireysel antrenmanlara devam ediyor.
- Getty Images
Madrid, Mbappé’nin iyileşme sürecini takip ediyor
Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle Vinicius Junior, Madrid'in hücumunda başrolü üstlendi. Brezilyalı oyuncu, Espanyol'u 2-0 yendikleri maçta iki gol atarak, Barcelona'nın şampiyonluğunu en az bir hafta daha ertelemesine katkıda bulundu. Pazar günü Spotify Camp Nou'da Real Madrid'in Barcelona ile karşılaşacağı maçta Mbappé'nin sahalara dönmeye hazır olup olmayacağı henüz belli değil; bu maçta, ezeli rakibinin La Liga kupasını kazanmasını engellemek için Real Madrid'in sadece galibiyet alması yeterli olacak.