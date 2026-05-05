Kylian Mbappé'nin çevresi, Real Madrid yıldızının sakatlıktan iyileşme sürecindeki davranışlarına yönelik eleştirilere sert bir yanıt verdi

Mbappe’nin temsilcileri, oyuncunun iyileşme sürecindeki davranışını savunmak amacıyla AFP’ye bir açıklama yaptı. Marca’ya göre temsilciler şöyle dedi: “Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde yönetilen iyileşme süreciyle ilgili unsurların abartılı yorumlanmasından kaynaklanıyor; bu yorumlar, Kylian’ın takım için gösterdiği günlük özveri ve çalışmanın gerçekliğini yansıtmıyor.”

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa da Mbappe'yi destekleyerek gazetecilere şunları söyledi: "Her oyuncu boş zamanlarında uygun gördüğü şeyi yapar, bu beni ilgilendirmez. Real Madrid'i smokin giyen oyuncularla değil, çabaları, fedakarlıkları ve istikrarları sayesinde maçları formaları ter ve çamurla kaplı olarak bitiren oyuncularla kurduk."