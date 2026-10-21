Bu, henüz A takımda ilk maçına çıkmamış bir oyuncu için iddialı bir öngörüydü. O aşamada, tartışmasız potansiyelini gerçekleştireceğinin hiçbir garantisi yoktu. Ancak Mbappe, kısa süre sonra Monaco'da adından söz ettirmeye başladı.

O günden bu yana Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu oldu, Fransa millî takımında tarih yazan bir golcüye dönüştü ve Real Madrid'de bir ‘Galactico’ hâline geldi; burada Cristiano Ronaldo'yu andıran rakamlara imza atıyor.

27 yaşındaki oyuncu, her yıl Ballon d’Or'un adayları arasında yer alıyor. Ancak bu prestijli ödül, büyük hayal kırıklığı yaratacak şekilde onun için hâlâ ulaşılmaz olmaya devam ediyor. 2026'da da aynı kaderi yaşaması bekleniyor; son Altın Top yarışında Harry Kane ve Lamine Yamal önde gidiyor.