Getty/GOAL
Çeviri:
Kylian Mbappe’nin Ballon d’Or hayali bir başka Fransız’ı “mahcup etti”: Real Madrid’in “Galactico”su, ergenlik çağından beri Altın Top’u hedefliyor
Mbappe, PSG ve Fransa ile, ayrıca Dünya Kupası'nda tarihe geçti
Bu, henüz A takımda ilk maçına çıkmamış bir oyuncu için iddialı bir öngörüydü. O aşamada, tartışmasız potansiyelini gerçekleştireceğinin hiçbir garantisi yoktu. Ancak Mbappe, kısa süre sonra Monaco'da adından söz ettirmeye başladı.
O günden bu yana Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu oldu, Fransa millî takımında tarih yazan bir golcüye dönüştü ve Real Madrid'de bir ‘Galactico’ hâline geldi; burada Cristiano Ronaldo'yu andıran rakamlara imza atıyor.
27 yaşındaki oyuncu, her yıl Ballon d’Or'un adayları arasında yer alıyor. Ancak bu prestijli ödül, büyük hayal kırıklığı yaratacak şekilde onun için hâlâ ulaşılmaz olmaya devam ediyor. 2026'da da aynı kaderi yaşaması bekleniyor; son Altın Top yarışında Harry Kane ve Lamine Yamal önde gidiyor.
- Getty
‘Galactico’ların önde gelen ismi Ballon d'Or'u hiç kazanamadı
Mbappe, 2025-26 sezonunda La Liga'nın gol kralı olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde de gol krallığına ulaştığını ve Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandığını hatırlatabilir. Üstelik bunu FIFA'nın en büyük organizasyonunda rekorları yeniden yazarken yaptı.
Ancak kulüp düzeyinde somut başarılar sınırlı kaldı. Son iki sezonda büyük bir kupa kazanılamadı ve bu durum Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanma şansına pek yardımcı olmuyor.
Yine de zaman onun lehine. Genel kanı, dünyanın en iyi futbolcusu olduğu yönünde. Olağanüstü bireysel performansını sürdürürse sporun en büyük sahnelerinde hak ettiği takdiri görmesi beklenir.
Mbappe'nin hedefi her zaman dünyanın en iyi oyuncusu olmak oldu
Vatandaşı Grimandi, Mbappe'nin kariyeri boyunca kurduğu hayallerin gerçekleşmesini umuyor. Bir dönem Mbappe'yi Kuzey Londra'ya getirmeyi umut eden eski Arsenal yıldızı, GOAL'a BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında verdiği demeçte, forvetlerin en korkulanının isteğine bir gün kavuşup kavuşamayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Tek sorun, takım olarak hiçbir kupa kazanamamış olması.
“Ama bireysel performansına bakarsanız Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı, Dünya Kupası'nın gol kralı, İspanya'da da gol kralı. Peki kendisi daha iyisini yapabilir miydi? Bilmiyorum. Geçen sezon harika bir yıl geçirdi. Tek sorun kupa kazanamamış olması. Kupa kazanmanın da seçimde rol oynadığını biliyorum.
“Son iki yıldır Ballon d'Or konusunda işler karmaşık, çünkü kimse tam olarak bilmiyor. Üç isim var. Ben Kane'in bir gün Ballon d'Or'u kazanmasını çok isterim. Kazanır mı bilmiyorum ama çok şey başardı. Ruhunu ve futbol kalitesini çok seviyorum. Ama bilmiyorum, bu yıl belki Yamal, Mbappe ya da Kane'den biri kazanır. Ne olacağını bilmiyorum.
“Size bir anımı anlatayım. Arsene [Wenger] ile Kylian'la evinde buluştuğumuzda annesinin, ‘Arsene, oğlumu tanıyor musun?’ dediğini hatırlıyorum. Arsene de ‘Hayır, onu çok iyi tanımıyorum, daha 17 yaşında ama Gilles bana çok ama çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi’ dedi.
“Annesi de ‘Bir gün Ballon d'Or'u kazanacak’ dedi. Ben utandım. Ballon d'Or mu? Daha 17 yaşında! Ama bütün kariyeri boyunca buna hazırlandı. Umarım bir gün kazanır, çünkü çocukluğundan, futbol oynamaya başladığından beri kişisel hedefi bu.”
- Getty
Real Madrid'de etkileyici gol sayılarına ulaşılıyor
Thierry Henry ve Andres Iniesta gibi pek çok ünlü isim, dünya futbolunda birçok başarıya imza atmasına rağmen Ballon d’Or ödülünü kazanamadı. Mbappe, bu ödülü kazanmanın kaderinin bir parçası olduğuna inanmayı sürdürüyor.
Bu sezon yine çok iyi bir performans sergiliyor. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 11 gol attı. Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çarşamba günü RB Leipzig'i ağırlarken Mbappe de yeniden Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun