Getty Images Sport
Çeviri:
Kylian Mbappé'nin annesi, Real Madrid yıldızının sahibi olduğu kulübün sergilediği kötü performansa öfkeleniyor
Caen için hayal kırıklığı yaratan bir sezon
Şu anda Ligue 2'de vasat bir sekizinci sırada yer alan SM Caen, liderlik yapması beklenen yükselme yarışından oldukça uzak kalmış durumda. 2024 yazında Mbappé'nin yatırım fonu Coalition Capital aracılığıyla gerçekleştirdiği çok ses getiren devralmaya rağmen, kulüp Fransız futbolunun üçüncü liginde istikrarlı bir ritim yakalamakta zorlanıyor. 29 maçta sadece 36 puan toplayan Fransız kulüp, lig lideri Dijon'un 20 puan gerisinde bulunuyor. 1984'ten beri yaşamadığı bir futbol seviyesine düşen takım için bu acı bir gerçek ve yeni sahipler, sonuç almak için büyük baskı altında.
- AFP
Lamari sessizliğini bozdu
Mbappé, Real Madrid ile İspanya'daki görevlerine odaklanmaya devam ederken, annesi kulübün gidişatı hakkında konuştu. Ouest-France'a verdiği röportajda, Normandiya merkezli takım için zorlu bir geçiş dönemi olan bu süreçte takımın performansları sorulduğunda, düşüncelerini açıkça dile getirdi. Lamari, "Henüz bitmedi, ancak standartların altında olduğu açık" dedi. "İçimdeki rekabetçi ruh elbette kazanmayı sever. Ama adım adım ilerleyeceğiz. Hedefimize ulaşacağız, biraz zaman vereceğiz, ama buna inanıyoruz."
Gelecek için Gael Clichy'ye destek
Son dönemdeki sonuçların yarattığı hayal kırıklığına rağmen Lamari, 2025 yılının sonunda Maxime d'Ornano'nun yerine teknik direktör olarak atanan Gael Clichy'ye desteğini yineledi. Eski Arsenal ve Manchester City savunma oyuncusu, Caen'in ligde 10. sırada olduğu bir dönemde görevi devraldı; sıralamada yükseliş yavaş olsa da yönetim kurulu, Clichy'nin uzun vadeli vizyonuna bağlılığını sürdürüyor. "O, değerlerimizi somutlaştırıyor. Burada olduğu için çok mutluyum. O, insani değerleri, çaba ve sıkı çalışma kültürünü temsil ediyor," diye açıkladı Lamari. "Bence değişiklikleri antrenmanlarda şimdiden görebiliyoruz, maçlarda henüz tam olarak değil ama o da gelecek. Takım olarak çalışacağız ve gelecek yıl daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi umuyoruz."
- Getty Images Sport
Hemen bir dönüş için baskı artıyor
Sabır ve sürdürülebilir bir proje oluşturmaya açıkça vurgu yapılsa da, Mbappé ailesinin rekabetçi yapısı, sıradanlığın artık daha fazla hoş görülmeyeceği anlamına geliyor. Yatırım, Caen'i eski ihtişamına kavuşturmak için tasarlanmıştı, ancak National'da bir sezon daha geçirme ihtimali, kulüp sahipleri için endişe verici bir gerçeklik haline geliyor. Lamari, değerlendirmesini sezonun kalan maçları için nihai hedefin ne olduğunu kesin bir dille hatırlatarak sonlandırdı. "Şimdi, yine de kazanmak zorundayız," dedi.