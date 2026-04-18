Kylian Mbappé'nin annesi, Real Madrid yıldızının sahibi olduğu kulübün sergilediği kötü performansa öfkeleniyor

Son dönemdeki sonuçların yarattığı hayal kırıklığına rağmen Lamari, 2025 yılının sonunda Maxime d'Ornano'nun yerine teknik direktör olarak atanan Gael Clichy'ye desteğini yineledi. Eski Arsenal ve Manchester City savunma oyuncusu, Caen'in ligde 10. sırada olduğu bir dönemde görevi devraldı; sıralamada yükseliş yavaş olsa da yönetim kurulu, Clichy'nin uzun vadeli vizyonuna bağlılığını sürdürüyor. "O, değerlerimizi somutlaştırıyor. Burada olduğu için çok mutluyum. O, insani değerleri, çaba ve sıkı çalışma kültürünü temsil ediyor," diye açıkladı Lamari. "Bence değişiklikleri antrenmanlarda şimdiden görebiliyoruz, maçlarda henüz tam olarak değil ama o da gelecek. Takım olarak çalışacağız ve gelecek yıl daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi umuyoruz."