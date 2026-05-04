Kylian Mbappé'nin aktris sevgilisi Ester Exposito ile Sardunya gezisi, Real Madrid'in teknik direktörü Álvaro Arbeloa tarafından gündeme getirildi
Madrid, bu kritik maçta forvet oyuncusuna ihtiyaç duyuyor
Tartışma, Real Betis ile oynanan ve 1-1 berabere biten son maçta sakatlanan Fransız milli oyuncunun zorlu bir dönemden geçtiği sırada ortaya çıktı. Benito Villamarin Stadyumu’nda oyundan çıkmak istediğini bildirdikten sonra yapılan tıbbi tetkikler, sol bacağındaki semitendinosus kasında bir yırtık olduğunu doğruladı; bu durum, sezonun son haftalarında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işareti yaratıyor. Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu garantilemesini engellemek için kazanması gereken gelecek hafta sonu oynanacak Clasico maçında yıldız oyuncusunun sahada olmasını çok istiyor.
Mbappe'nin tatil özgürlüğü savunuldu
Pazar günü RCDE Stadyumu'nda Mbappé'nin yokluğunda Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Arbeloa'dan, forvetin son tatiliyle ilgili kulübün tutumunu açıklığa kavuşturması istendi. Sakatlar listesinde olmasına rağmen forvet, kız arkadaşı Exposito ile Sardunya'da vakit geçirdi; bu hareket bazı kesimlerde şaşkınlık yarattı. Ancak Arbeloa, oyuncunun kişisel zaman geçirme hakkını kararlılıkla savundu.
Arbeloa gazetecilere, "Sakat oyuncularla ilgili tüm planlamalar her zaman Real Madrid'in sağlık ekibi tarafından denetlenir. Ne zaman Valdebebas'a gitmeleri gerektiğini ve ne zaman gitmemeleri gerektiğini onlar belirler. Mbappe, boş zamanlarında diğer tüm oyuncular gibi uygun gördüğü her şeyi yapabilir" dedi.
Vinicius Junior öne geçiyor
Mbappé iyileşme sürecini sürdürürken, Vinicius Junior Los Blancos'un başrol oyuncusu olarak öne çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusunun Espanyol karşısında attığı iki gol, takıma üç puanı kazandırdı ve teknik direktöründen büyük övgüler almasını sağladı. Arbeloa, takımın sezonun son düzlüğüne hazırlanırken forvetin kadro üzerindeki artan etkisini vurguladı.
"Bir kez daha inanılmazdı. Sürekli bir tehdit ve gerçek bir tehlike oluşturdu," dedi Arbeloa maç sonrası analizinde. Daha sonra basın toplantısında şunları ekledi: "İki golle yine fantastik bir maç çıkardı. Takımın lideriydi. Fantastik bir oyuncu ve doğuştan bir lider. Ona sahip olduğum için çok şanslıyım."
El Clásico'da sakatlık haberleri ve beklentiler
10 Mayıs'ta Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona ile hayati öneme sahip maç yaklaşırken, kilit oyuncuların sağlık durumu teknik kadro için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Arbeloa, hem Mbappé hem de tecrübeli savunma oyuncusu Dani Carvajal'ın durumuna ilişkin kısa bir güncelleme yaptı ve her ikisinin de sezon bitmeden sahaya çıkabileceğini umduğunu belirtti.
"Bu hafta Mbappe'nin durumuna bakacağız; iyileşmesi biraz daha uzun sürecek gibi görünüyordu. Aynı şey Carvajal için de geçerli; sezonun sonuna kadar sahada oynayabileceğini umuyorum," diye konuştu teknik direktör. Barça maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Her şeyi iyi yapan çok güçlü bir rakibe karşı yine harika bir maç olacak."