Pazar günü RCDE Stadyumu'nda Mbappé'nin yokluğunda Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Arbeloa'dan, forvetin son tatiliyle ilgili kulübün tutumunu açıklığa kavuşturması istendi. Sakatlar listesinde olmasına rağmen forvet, kız arkadaşı Exposito ile Sardunya'da vakit geçirdi; bu hareket bazı kesimlerde şaşkınlık yarattı. Ancak Arbeloa, oyuncunun kişisel zaman geçirme hakkını kararlılıkla savundu.

Arbeloa gazetecilere, "Sakat oyuncularla ilgili tüm planlamalar her zaman Real Madrid'in sağlık ekibi tarafından denetlenir. Ne zaman Valdebebas'a gitmeleri gerektiğini ve ne zaman gitmemeleri gerektiğini onlar belirler. Mbappe, boş zamanlarında diğer tüm oyuncular gibi uygun gördüğü her şeyi yapabilir" dedi.