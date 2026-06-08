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Kylian Mbappé mi, Cristiano Ronaldo mu? Real Madrid ve Fransa'nın süperstarı, 2026 Dünya Kupası'nda en çok golü kimin atacağı sorusuna meydan okurcasına bir yanıt verdi
Mbappé, Messi'yi geride bırakması için Ronaldo'ya bahis oynadıktan sonra kendine de bahis oynadı
İçerik yaratıcısı Finn Agostinelli ve Sorare ile gerçekleştirilen bir futbol yarışmasında, 27 yaşındaki süperstar, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvanın en golcü oyuncularını tahmin etmek üzere bir dizi hızlı seçimde yer aldı. Modern dönemin en büyük iki oyuncusu arasında seçim yapması gereken son soruya geldiğinde Mbappé, gol konusunda Messi’yi gölgede bırakacak isim olarak idolü Ronaldo’yu seçti.
Messi, son zamanlarda dünya sahnesinde daha etkili bir figür olarak öne çıkmış ve Arjantin'i 2022'de zafere taşımıştı; ancak Mbappé, Al-Nassr'ın forvetinin 2026'da daha etkili olacağına inanıyor. Bununla birlikte, son karşılaştırmada Portekizli ikon ile Fransız oyuncu karşı karşıya geldiğinde, Mbappé turnuvanın en golcü oyuncusu olacağına dair kendi yeteneğine güvenmekten çekinmedi.
- Getty/GOAL
Yeni nesil yıldızları seçmek
Final karşılaşmasına gelmeden önce Mbappé'den, Avrupa ve Güney Amerika'nın günümüzün seçkin yetenekleri arasından bir seçim yapması istendi. İspanyol genç yıldız ve Barcelona'daki rakibi Lamine Yamal'a büyük güven duyduğunu gösteren Mbappé, onu Florian Wirtz, Memphis Depay ve hatta gol makinesi Erling Haaland gibi isimlerin önüne koydu.
Mbappe ayrıca Real Madrid formasına sadakatini göstererek, kulüp arkadaşı Vinicius Jr'ın Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane'i geride bırakacağını öngördü. Sonunda Fransız oyuncu, tecrübeli efsanelerin soyuna yöneldi, Messi'yi Brezilyalı kanat oyuncusunun önüne koydu ve sonunda Ronaldo'yu, kendisinden sonra en büyük tehdit olarak taçlandırdı.
Geçmişin 'şeytanlarına' karşı kararlı duruş
2022 finalinde hat-trick yapmasına rağmen Lusail'de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Mbappé için 2026 Dünya Kupası büyük bir duygusal yük taşıyor. Real Madrid'in forveti, samimi bir itirafta bulunarak, o maçın anılarını yeniden canlandırmanın "bazı kötü anıları uyandırabileceğini" ve bu nedenle bu önemli maçı bir daha izlemekten tamamen kaçındığını açıkladı.
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Kuzey Amerika'da tarihi kayıtlar tehlikede
2026 Dünya Kupası'nın önemi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaşmış durumda; zira hem Ronaldo hem de Messi'nin rekor kıran altıncı Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor. Ronaldo, kariyerinde attığı sekiz Dünya Kupası golüyle turnuvaya giriyor ancak eleme turu maçlarında hiç gol atamamış olması, üzerinde bir gölge gibi duran bir istatistik. Buna karşılık Messi, turnuva tarihine 13 gol ve sekiz asistle damgasını vurmuş durumda.
Fransa, 16 Haziran'da MetLife Stadyumu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile Grup I'deki mücadelesine başlayacak. Mbappe için turnuva, sadece iki turnuvada attığı 12 golün üzerine yenilerini ekleme şansı anlamına geliyor. Miroslav Klose'nin elinde bulunan 16 gollük tüm zamanların rekorunu kovalayan Mbappe, futbol efsanelerini geride bırakacağına dair kendi öngörüsünü gerçekleştirmeyi hedefliyor.