Kylian Mbappé mi, Cristiano Ronaldo mu? Real Madrid ve Fransa'nın süperstarı, 2026 Dünya Kupası'nda en çok golü kimin atacağı sorusuna meydan okurcasına bir yanıt verdi

İçerik yaratıcısı Finn Agostinelli ve Sorare ile gerçekleştirilen bir futbol yarışmasında, 27 yaşındaki süperstar, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvanın en golcü oyuncularını tahmin etmek üzere bir dizi hızlı seçimde yer aldı. Modern dönemin en büyük iki oyuncusu arasında seçim yapması gereken son soruya geldiğinde Mbappé, gol konusunda Messi’yi gölgede bırakacak isim olarak idolü Ronaldo’yu seçti.

Messi, son zamanlarda dünya sahnesinde daha etkili bir figür olarak öne çıkmış ve Arjantin'i 2022'de zafere taşımıştı; ancak Mbappé, Al-Nassr'ın forvetinin 2026'da daha etkili olacağına inanıyor. Bununla birlikte, son karşılaştırmada Portekizli ikon ile Fransız oyuncu karşı karşıya geldiğinde, Mbappé turnuvanın en golcü oyuncusu olacağına dair kendi yeteneğine güvenmekten çekinmedi.