Kylian Mbappe, Lionel Messi’nin gol sayısına dair bir tahminde bulundu; Fransız süperstar, Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”nden tüm zamanların rekorunu devralmasına tepki gösterdi

Mbappé, Messi’nin Pazar günkü Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında Arjantin formasıyla gol atarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunu geri alacağından hiç şüphe duymuyor. Fransa kaptanı, Cumartesi günü İngiltere ile oynanan çılgın üçüncülük maçında attığı iki golle bu olağanüstü rekoru kendi adına kaydetti.

Messi, futbolun en büyük sahnesinde 21 golle övünebilir, ancak zirveye geri dönmek için hâlâ bir maçı daha oynaması gerekiyor. Mbappe, Fox Sports’a “Leo her zaman gol atar. Yarın da kesinlikle gol atacak,” dedi.