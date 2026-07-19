Getty/GOAL
Çeviri:
Kylian Mbappe, Lionel Messi’nin gol sayısına dair bir tahminde bulundu; Fransız süperstar, Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”nden tüm zamanların rekorunu devralmasına tepki gösterdi
Mbappé, Messi’nin gol krallığını geri kazanacağını öngörüyor
Mbappé, Messi’nin Pazar günkü Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında Arjantin formasıyla gol atarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunu geri alacağından hiç şüphe duymuyor. Fransa kaptanı, Cumartesi günü İngiltere ile oynanan çılgın üçüncülük maçında attığı iki golle bu olağanüstü rekoru kendi adına kaydetti.
Messi, futbolun en büyük sahnesinde 21 golle övünebilir, ancak zirveye geri dönmek için hâlâ bir maçı daha oynaması gerekiyor. Mbappe, Fox Sports’a “Leo her zaman gol atar. Yarın da kesinlikle gol atacak,” dedi.
- Getty Images
Mbappé için hem tatlı hem de acı bir dönüm noktası
Ancak Mbappé için, tarihe geçecek lezzetli bir an olması gereken bu an, ağzında acı bir tat bıraktı. Messi’nin gol krallığı sıralamasındaki liderlik koltuğunu elinden alacağı tehdidi, Mbappé’nin moralini bozan tek etken değildi; zira Les Bleus, Three Lions karşısında kaotik bir maçın ardından 6-4’lük bir yenilgiye uğradı.
Takımın toplu başarısızlığı ortasında kişisel başarısını değerlendirirken omuz silkti ve “Ben her zaman sadece takımıma yardımcı olmaya çalışırım” dedi. “Dünya Kupası’nda bu kadar çok gol attığınızda, bu sizi belli bir seviyeye yükselttiği kesin. Ama tarihin en golcü oyuncusu olmak yerine yarınki maçı [final] oynamayı tercih ederdim.”
Altın Ayakkabı Yarışı
Tüm zamanların en skorer oyuncusu olmasına rağmen, turnuva son gününe girerken 2026 Altın Ayakkabı yarışı heyecan verici bir şekilde başa baş gidiyor. Mbappé şu anda 10 golle sıralamanın zirvesinde yer alıyor; bu, Messi’den iki gol daha fazla. Ancak 39 yaşındaki Arjantin kaptanı, final maçında bu duruma cevap verme şansına hâlâ sahip. Messi, final maçında galibiyeti getirecek bir gol performansı sergileyemezse, Mbappé tarihte iki kez Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk oyuncu olacak. Fransız oyuncunun gol ortalaması modern futbolda neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede; tek bir turnuvada sekiz veya daha fazla gol atan Just Fontaine, Eusebio ve Ronaldo’nun da aralarında bulunduğu sadece sekiz oyuncudan oluşan seçkin bir gruba katılıyor.
- (C)Getty Images
Rabiot, Fransa’nın utanç verici performansını sert bir dille eleştirdi
Fransız kampındaki hava, orta saha oyuncusu Adrien Rabiot’u son derece öfkelendiren İngiltere maçındaki savunma çöküşüyle daha da bozuldu. AC Milan’ın yıldızı, takımın 4-0 geriye düştüğü ilk yarıdaki performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Rabiot, bu performansı “kabul edilemez” ve “utanç verici” olarak nitelendirerek, bazı takım arkadaşlarının bronz madalya maçı için gerekli profesyonelliği göstermediğini ima etti.
Rabiot, beIN Sports’a yaptığı açıklamada, “İlk yarıya oldukça utanç verici bir şekilde başladık,” dedi. “Bazı oyunculardan daha önce hiç görmediğim türde davranışlar gördüm. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor, çünkü bu turnuvada iyi bir izlenim bırakmak için son maçtı. İspanya’ya yenildikten sonra büyük bir hayal kırıklığı vardı, ancak yine de tamamlamamız gereken bir iş vardı ve bu şekilde gevşeyip gevşeyemezdik.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun