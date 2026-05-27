Kylian Mbappé, kendi taraftarlarının yuhalamalarına rağmen ikinci yıl üst üste Real Madrid’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi
Mbappé, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu
Mbappé, Çarşamba günü Real Madrid’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilerek 2024-25 sezonundaki başarısını tekrarladı. Fransız oyuncu, 25 golle La Liga’nın gol kralı oldu ve üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ayrıca 15 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralamasında da zirvede yer aldı. Tüm turnuvalarda forvet, 44 maçta 42 gol ve 7 asistle 49 kez belirleyici oldu. Paris Saint-Germain'den bedelsiz transfer olduğundan bu yana, 103 maçta 86 gol ve 12 asist kaydetti.
Zehirli atmosfer, Bernabeu'daki dönüm noktalarını gölgeliyor
Bu bireysel başarılarına rağmen, Mbappé’nin elde ettikleri, Real Madrid’in tekrarlanan takım başarısızlıklarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Kulüp, son iki sezonda La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey ve Süper Kupa’yı kazanamayarak verimsiz bir dönem geçirdi. Bu kupa hasreti, taraftarlar arasında ciddi bir hoşnutsuzluğa yol açtı.
Kısa süre önce Real Oviedo'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet sırasında, taraftarlar lig şampiyonluğunu rakip Barcelona'ya kaptırdıkları için öfkelerini Vinicius Junior ve Aurelien Tchouameni'ye yönelttikleri yüksek sesli yuhalamalarla dile getirince, atmosfer belirgin bir şekilde zehirli bir hal aldı. Başkan Florentino Perez'i eleştiren pankartlar da göze çarpan bir şekilde sergilendi.
Madrid'in üzerinde yönetim kaosu gölgesi dolaşıyor
Genel karamsarlık, teknik kadrodaki ciddi istikrarsızlıkla daha da derinleşti. 27 yaşındaki oyuncunun kulüpte geçirdiği iki yıl boyunca Madrid üç farklı teknik direktör değiştirdi; geçen yaz Carlo Ancelotti’nin yerine geçen Xabi Alonso, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın parçalanmış soyunma odasını düzeltmeye çalışırken kısa süre sonra görevden alındı.
Kulüpteki bu kargaşanın ardından, golcü oyuncu teselliyi uluslararası sahnede arayacak. Didier Deschamps tarafından yaklaşan 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen oyuncu, 2018'deki zaferinin ardından ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Dikkat çekici bir şekilde, Miroslav Klose ile birlikte bu prestijli turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak adını tarihe yazdırmasına sadece dört gol kaldı. 14 maçta attığı 12 golle şu anda Pele ile aynı seviyede bulunuyor.
Mourinho, İspanya'nın başkentine geri dönüyor
Cumartesi günü Athletic Club'ı 4-2 yenerek hayal kırıklığı yaratan lig sezonunu tamamlayan kulüp, yaz aylarında hayati önem taşıyan bir yeniden yapılanma sürecine girecek. Jose Mourinho'nun düzeni yeniden sağlamak üzere teknik direktör olarak ikinci kez göreve dönmesi bekleniyor.
Yıldız forvetleri Dünya Kupası zaferinin peşindeyken, kulüp yönetimi zehirli atmosferi acilen düzeltmeli ve ligdeki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmalıdır.