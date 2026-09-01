Yamal’ın yükselişi futbol dünyasını hayran bırakmaya devam ediyor; İspanyol kanat oyuncusu, rekor kıran bir şekilde 50 gole ulaştı. Rayo Vallecano karşısında alınan baskın 5-2’lik galibiyette genç süperstar iki gol atarak Barcelona formasıyla resmî gol sayısını 51’e çıkardı. Bunu yaparak resmen Avrupa’nın beş büyük lig tarihindeki 50 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.

Yamal, bu dönüm noktasına yalnızca 19 yaş 49 günlükken ulaşarak kariyerinin bu kadar erken döneminde çok az kişinin beklediği bir üretkenlik seviyesine ulaştı. Katalan kulübü, son düdükten kısa süre sonra rekoru doğruladı ve değerli altyapı mezununun artık Barcelona’nın köklü tarihindeki böyle bir başarıya imza atan en genç oyuncu olduğunu belirtti. Rayo karşısındaki performansı onun yeteneğinin küçük bir özeti gibiydi; 21. dakikada topu üst köşeye gönderdiği bir gol attı ve maçı geç dakikalarda yaptığı vuruşla tamamladı.







