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Kylian Mbappe kenara çekil! Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal, uzun süredir kırılamayan rekoru geçerek Avrupa'da gol atan en genç isim olarak tarihe geçti
Barcelona'nın genç yıldızı yeni bir Avrupa standardı belirledi
Yamal’ın yükselişi futbol dünyasını hayran bırakmaya devam ediyor; İspanyol kanat oyuncusu, rekor kıran bir şekilde 50 gole ulaştı. Rayo Vallecano karşısında alınan baskın 5-2’lik galibiyette genç süperstar iki gol atarak Barcelona formasıyla resmî gol sayısını 51’e çıkardı. Bunu yaparak resmen Avrupa’nın beş büyük lig tarihindeki 50 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.
Yamal, bu dönüm noktasına yalnızca 19 yaş 49 günlükken ulaşarak kariyerinin bu kadar erken döneminde çok az kişinin beklediği bir üretkenlik seviyesine ulaştı. Katalan kulübü, son düdükten kısa süre sonra rekoru doğruladı ve değerli altyapı mezununun artık Barcelona’nın köklü tarihindeki böyle bir başarıya imza atan en genç oyuncu olduğunu belirtti. Rayo karşısındaki performansı onun yeteneğinin küçük bir özeti gibiydi; 21. dakikada topu üst köşeye gönderdiği bir gol attı ve maçı geç dakikalarda yaptığı vuruşla tamamladı.
- UPI Photo
Mbappe ve Haaland'ı geride bırakarak
Yamal'ın başarısını gerçekten hayret verici kılan şey, geride bırakmayı başardığı oyuncuların kalibresi. 50 gole 19 yaş 49 günde ulaşarak, daha önce Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin elinde bulunan rekoru rahatlıkla kırdı. Monaco ve PSG'deki döneminde erken yaşta golcülüğün ölçütü olarak geniş çapta kabul edilen Fransız oyuncu, 50. golüne ancak 19 yaş 241 günlükken ulaşabilmişti.
Ayrıca Manchester City'nin gol makinesi Haaland da kendisini İspanyol oyuncunun yeni rekorunun gerisinde buluyor. Bitiriciliğiyle tanınan Norveçli milli oyuncu, 50 gol barajına 20 yaş 196 günlükken ulaşmıştı. Yamal, bu rakamları geride bırakarak dünyadaki en tehlikeli genç hücum oyuncusu statüsünü pekiştirdi ve Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki etkisinin sadece kısa süreli bir parlamadan ibaret olmadığını, aksine uzun süredir devam eden bir üstünlük dönemi olduğunu kanıtladı.
Messi'nin mirasını gölgede bırakmak
Barcelona koridorlarında Lionel Messi ile karşılaştırılmak kaçınılmaz, ancak Yamal dikkat çekici şekilde Arjantinlinin ilk yıllardaki temposunun önünde kalmayı başarıyor. Sekiz Ballon d'Or kazanan efsanevi 10 numara, Blaugrana formasıyla 50 gol barajına 21 yaşına gelmeden ulaşamamıştı. Yamal, bu kilometre taşına 20 yaşında ulaşan Josep Escola gibi diğer kulüp efsanelerini de geride bıraktı.
Manidar bir şekilde, Messi milli takımı bıraktığını açıkladıktan sadece saatler sonra, Yamal selefine sahada çok güzel bir saygı duruşunda bulunmuş gibiydi. Genç yıldız, ilk golünde Arjantinliyi adeta yansıttı; sol ayağına çekip içeri kat ettikten sonra topu muhteşem bir vuruşla üst köşeye gönderdi.
- Getty Images Sport
Sınırı olmayan bir yükseliş
Nisan 2023'te 15 yaşındayken profesyonel debutunu yaptığından bu yana Yamal'ın kariyeri, geleneksel mantığa meydan okuyan bir yükseliş grafiği çizdi. Şimdiden uluslararası başarıyı tattı; İspanya ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kupalarını kaldırdı, ayrıca La Liga'da Sezonun Oyuncusu seçildi. Rayo Vallecano karşısında attığı iki gol ise, büyük bir geleceğe yazgılı görünen hikâyenin sadece son bölümü.
Barcelona, Avrupa futbolunun zirvesine dönme hedefini sürdürürken, bu yürüyüşe Yamal gibi bir rekor kıranın öncülük etmesi Cule taraftarları için büyük bir iyimserlik yaratıyor. Artık 50 gol barajı da aşılmışken, odak noktası bu genç oyuncunun daha kaç rekor kırabileceğine kayıyor. Mevcut hızını koruması hâlinde, yalnızca Barcelona'nın geçmişindeki hayaletlerle rekabet etmekle kalmayacak, aynı zamanda modern çağda başka hiçbir genç oyuncunun ulaşamayabileceği bir standart belirleyecek.
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