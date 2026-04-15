Kylian Mbappé, Karim Benzema'ya yetişti ve Lionel Messi'nin rekorunu kırdı; Real Madrid'in yıldızı, Bayern'e yenilmesine rağmen Şampiyonlar Ligi tarihinde adını yazdırdı
Mbappé, Benzema'nın gol sayısına ulaştı
Mbappé, Real Madrid’in yeni döneminin temel taşı olarak hak ettiği yeri haklı çıkarmaya devam ediyor. Allianz Arena’da Bayern Münih ile oynanan, her şeyin belirleneceği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, Fransız kaptan ilk yarının sonlarında attığı golle bir kulüp efsanesiyle eşit seviyeye geldi.
Mbappe, bu sezonki Avrupa kupalarında attığı 15. golle, tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan ikinci Fransız oyuncu olarak Karim Benzema ile eşitlendi. Benzema bu başarıyı Ballon d'Or kazandığı yılda elde etmişti. 1997-98 sezonunda Auxerre formasıyla gösterdiği performansın ardından, tek bir UEFA kampanyasında bir Fransız kulübü için daha fazla gol atan tek oyuncu Stephane Guivarc'h'tır.
Messi'nin rekoru Allianz Arena'da kırıldı
Benzema'ya yetişmek önemli bir dönüm noktası olsa da, Mbappé aynı zamanda Messi'nin elinde bulunan en uzun süreli rekorlardan birini de geride bırakmayı başardı. Eski Barcelona efsanesi, uzun süredir Şampiyonlar Ligi tarihinde 70 gol barajına ulaşan en genç oyuncu olarak biliniyordu, ancak bu rekor artık Madrid'in 9 numaralı oyuncusuna ait.
Mbappe, 27 yaş 116 gününde 70 gol barajına ulaştı. Böylece, Messi'nin önceki rekorunu neredeyse üç hafta kısalttı, zira Arjantinli oyuncu aynı sayıya ulaştığında 27 yaş 134 günündeydi. Bu, Mbappe'nin futbolun en üst seviyesinde gösterdiği inanılmaz istikrar ve uzun soluklu performansının bir kanıtıdır.
Fransız oyuncu için tarihi bir gece
Mbappe’nin rekor kıran istatistikleri bununla da kalmadı; bu tarihi başarıya da uzandı: Fransız oyuncu, tek bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 deplasman golü atan ilk futbolcu oldu.
Mbappe'nin Çarşamba günü kırdığı tüm rekorlara rağmen, bireysel performansı Real Madrid'i yarı finale taşımaya yetmedi. Evinde oynanan ilk maçta 2-1'lik dar bir yenilgiye uğrayan İspanyol devi, bu gece Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak çeyrek finalde turnuvadan elendi.
Mbappe’nin golcü formu, kupa kazanamama gerçeğiyle karşı karşıya kaldı
Mbappé bu sezon tüm turnuvalarda sadece 39 maçta 40 gol atarak dudak uçuklatan istatistikler ortaya koydu. Ancak bu bireysel başarısına rağmen, kupa kazanamadan sezonu kapatmanın eşiğinde. Real Madrid’in hem Şampiyonlar Ligi’nden hem de Copa del Rey’den elenmiş olması ve La Liga lideri Barcelona’nın 9 puan gerisinde kalması nedeniyle, Fransız oyuncunun bu sezonki golcü performansı herhangi bir kupa kazanmak için yeterli olmayabilir.