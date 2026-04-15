Kylian Mbappé, Karim Benzema'ya yetişti ve Lionel Messi'nin rekorunu kırdı; Real Madrid'in yıldızı, Bayern'e yenilmesine rağmen Şampiyonlar Ligi tarihinde adını yazdırdı

Mbappé, Real Madrid’in yeni döneminin temel taşı olarak hak ettiği yeri haklı çıkarmaya devam ediyor. Allianz Arena’da Bayern Münih ile oynanan, her şeyin belirleneceği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, Fransız kaptan ilk yarının sonlarında attığı golle bir kulüp efsanesiyle eşit seviyeye geldi.

Mbappe, bu sezonki Avrupa kupalarında attığı 15. golle, tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan ikinci Fransız oyuncu olarak Karim Benzema ile eşitlendi. Benzema bu başarıyı Ballon d'Or kazandığı yılda elde etmişti. 1997-98 sezonunda Auxerre formasıyla gösterdiği performansın ardından, tek bir UEFA kampanyasında bir Fransız kulübü için daha fazla gol atan tek oyuncu Stephane Guivarc'h'tır.