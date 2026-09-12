Mbappe'nin sezonun ilk bölümündeki istatistikleri, bu ortaklığın şimdiye kadar ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Liga'da çıktığı dört maçta dört gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı 2-1 yendiği karşılaşmada da ağları sarstı.

Fransız milli oyuncu şöyle ekledi: "Ama ne yaptığını ve nereye gittiğini bildiğini hissediyorsunuz. Oyuncular için takip edilecek bir yönün olması önemli. Onunla birlikte her şeyi doğru yapmak için elimizde gereken her şey var."