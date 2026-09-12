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Yosua Arya

Çeviri:

Kylian Mbappe, Jose Mourinho hakkında Real Madrid'de kendisini neyin hayran bıraktığını açıkladı

K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga

Kylian Mbappe, teknik adamın yazın İspanyol kulübüne gelişinin ardından Real Madrid'de Jose Mourinho ile çalışmaya dair ilk izlenimlerini anlattı. Fransız hücum oyuncusu bu sezon La Liga'da üretken bir başlangıç yaptı, ancak şu ana kadar üzerinde en büyük etkiyi yaratan şey Portekizli teknik direktörün zekâsı oldu.

  • Mbappe, Mourinho'nun zekâsından etkilendi

    Mbappe, bu yaz İspanyol kulübüne transferinin ardından yeni teknik direktör Mourinho'ya duyduğu hayranlığı dile getirdi. 27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, Portekizli teknik adam yönetiminde etkileyici bir başlangıç yaptı ve Liga'daki dört maçta dört gol attı.

    Birlikte çalıştıkları sadece birkaç hafta içinde, eski Parisli oyuncu yeni patronunun taktik zekâsından etkilendi. Mbappe, baş antrenörden gelen net yönlendirmenin sahadaki güçlü performanslarının merkezinde yer aldığını düşünüyor.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Fransız yıldız, Special One'ın net vizyonunu övdü

    Mbappe, Madrid'de onunla birlikte çalışmaya başladığından beri Mourinho'nun zekâsından ne kadar etkilendiğini vurgulamakta gecikmedi. Yıldız oyuncu, teknik direktörün düşünce netliğinin takım için hayati bir liderlik sağladığını anlattı.

    "Nasıl bir teknik direktör mü? Çok zeki! Bu adamın zekâsı beni etkiledi," dedi Mbappe, MaxiFoot'un aktardığına göre. "Ama yine de şaşırmadım. Zaten öyle olmasa Jose Mourinho olamazdı."

  • Hızlı La Liga başlangıcının anahtarı talimatlara uymak

    Mbappe'nin sezonun ilk bölümündeki istatistikleri, bu ortaklığın şimdiye kadar ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Liga'da çıktığı dört maçta dört gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı 2-1 yendiği karşılaşmada da ağları sarstı.

    Fransız milli oyuncu şöyle ekledi: "Ama ne yaptığını ve nereye gittiğini bildiğini hissediyorsunuz. Oyuncular için takip edilecek bir yönün olması önemli. Onunla birlikte her şeyi doğru yapmak için elimizde gereken her şey var."

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  • MbappeGetty Images

    Madridli forvet, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor

    Şimdilik Mbappe, teknik direktörünün taleplerini yerine getirmeyi sürdürürken en üst seviyedeki formunu koruyor. Fransız milli futbolcu ile Mourinho arasındaki erken uyum, Real Madrid'in bu sezonki hedefleri açısından umut veriyor. Mbappe, takımının Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano ile oynayacağı La Liga maçında yeniden katkı sağlamaya çalışacak.

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