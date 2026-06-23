AFP
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Kylian Mbappé, iki saatlik fırtına nedeniyle yaşanan gecikmenin kendisini “çok gergin” hale getirdiğini itiraf etti; ardından Fransa’yı Irak karşısında Dünya Kupası zaferine taşıdı
Fırtına nedeniyle yaşanan kesinti Fransa’yı durduramadı
Fransa'nın Philadelphia'da Irak ile oynadığı Dünya Kupası maçı, şiddetli hava koşulları nedeniyle kesintiye uğradı ve yetkililer maçı uzun bir süre askıya aldı. Her iki takımın oyuncuları da koşulların düzelmesini beklerken soyunma odalarına geri gönderildi.
Uzun süren gecikme, maçın ne zaman yeniden başlayacağı konusunda belirsizlik yarattı. Ancak maç yeniden başladığında Fransa kontrolü ele geçirdi ve rahat bir 3-0 galibiyet elde etti. Mbappé, Fransa'nın üç puanı toplayarak eleme turuna yükselmesinde iki gol atarak sonuçta belirleyici bir rol oynadı.
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Mbappé, zorlu bekleyiş hakkında içini döktü
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Mbappé, bu gecikmenin zihinsel durumunu nasıl etkilediği konusunda samimi bir şekilde konuştu. Fransız kaptan, takvimin dış etkenler nedeniyle tamamen altüst olması durumunda, önemli bir uluslararası maç için gerekli yoğunluğu sürdürmenin neredeyse imkânsız olduğunu açıkladı.
ESPN’in aktardığına göre Mbappé, “Çok uzun bir geceydi. Duygusal olarak çok zaman geçti ve çok gergindim,” dedi. “Çok zordu çünkü konsantre kalmak zorundaydık, soyunma odasında hazır bulunmak zorundaydık.”
Dikkatini toplamakta yaşanan zorluk
Mbappe, yaklaşık iki saat süren ara sırasında yaşanan özel zorlukları ayrıntılı olarak anlattı. Hava düzelip oyunun yeniden başlamasına izin verildiğinde, Fransız takımı, dirençli Irak savunmasını aşmak için gerekli rekabet gücünü kaybetmeden zaman geçirecek yollar bulmak zorunda kalmıştı.
"Soyunma odasında bir buçuk saat, neredeyse iki saat geçirdik," diye ekledi. "Konsantrasyonunu korumak çok zor. Bu çok yorucu bir iş. Oyuna dahil olmaya devam etmek için büyük çaba sarf ettik. Çok karmaşık bir durumdu, ama sonunda hedefimize ulaştık."
- AFP
Fransa, ivmesini sürdürmeyi hedefliyor
Fransa, bu galibiyetten edindiği özgüveni Dünya Kupası mücadelesinin bir sonraki aşamasına taşımayı hedefleyecek. Bu galibiyet, Fransa’nın eleme turlarına yükselmesini garantiledi. Ancak bu aşamaya geçmeden önce, Les Bleus Cuma günü Norveç ile grup birinciliğini belirleyecek son grup maçını oynayacak.