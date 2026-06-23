Kylian Mbappé, iki saatlik fırtına nedeniyle yaşanan gecikmenin kendisini “çok gergin” hale getirdiğini itiraf etti; ardından Fransa’yı Irak karşısında Dünya Kupası zaferine taşıdı

Fransa'nın Philadelphia'da Irak ile oynadığı Dünya Kupası maçı, şiddetli hava koşulları nedeniyle kesintiye uğradı ve yetkililer maçı uzun bir süre askıya aldı. Her iki takımın oyuncuları da koşulların düzelmesini beklerken soyunma odalarına geri gönderildi.

Uzun süren gecikme, maçın ne zaman yeniden başlayacağı konusunda belirsizlik yarattı. Ancak maç yeniden başladığında Fransa kontrolü ele geçirdi ve rahat bir 3-0 galibiyet elde etti. Mbappé, Fransa'nın üç puanı toplayarak eleme turuna yükselmesinde iki gol atarak sonuçta belirleyici bir rol oynadı.