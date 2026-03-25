Kylian Mbappé için büyük bir hamle! Dünya Kupası'nın ortasında, Real Madrid'in forveti, büyük markaların sponsorluk teklifleri için sıraya girmesiyle, neredeyse 20 yıl süren Nike anlaşmasını sonlandırmaya hazırlanıyor
Mbappé’nin Nike dönemi sona yaklaşıyor
Kylian Mbappé ile Nike arasındaki ilişki, Fransız futbolcunun henüz sekiz yaşındayken başladığından bu yana neredeyse 20 yılı geride bıraktı. Ancak Le Parisien'in haberlerine göre, Fransa kaptanı mevcut sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesiyle birlikte ciddi bir değişiklik yapmayı düşünüyor. Bu zamanlama özellikle hassas bir dönem, zira 2026 Dünya Kupası'nın tam ortasına denk geliyor; bu turnuvada Mbappe, Les Bleus formasıyla oynarken tüm dünyanın ilgi odağı olacak.
Dünya Kupası için acil durum önlemleri
Turnuva sırasında bir pazarlama felaketini önlemek için Nike ve Fransa Futbol Federasyonu’nun (FFF) bir aylık bir uzatma üzerinde anlaştığı bildiriliyor. Bu anlaşma, Mbappé’nin Kuzey Amerika’daki turnuva boyunca ikonik “swoosh” logosunu temsil etmesini garanti altına alıyor. Ancak uzun vadeli görünüm, ayrılığın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Real Madrid'de küresel bir ikon olan Mbappe'nin ekibi, oyuncunun piyasa değerinin artık on yıllık sözleşmesinin çok ötesine geçtiğine inanıyor ve bu da yeni bir ana sponsor bulmak için yüksek riskli bir arayışı tetikliyor.
Adidas ve Under Armour, rekabette başı çekiyor
Son tarih yaklaşırken, spor dünyasının devleri harekete geçmek için pozisyonlarını alıyor. Nike’ın uzun süredir rakibi olan Adidas, daha önce Mbappé’yi, önceki Nike sözleşmesinden 20 milyon avro daha yüksek olduğu bildirilen bir teklifle kendi saflarına çekmeye çalışmıştı. O dönem bu girişim başarısızlıkla sonuçlansa da, Alman marka şimdi yenilenmiş bir şevkle masaya geri döndü.
Bu ilgiyi gösteren tek marka onlar değil; Under Armour ve diğer birkaç büyük ekipman üreticisi de durumu yakından takip ediyor. Mbappe'nin imzası için verilen mücadele, sadece bir ayakkabı anlaşmasından ibaret değil; Real Madrid'e yaptığı yüksek profilli transferin ardından, dünya futbolunun en pazarlanabilir yüzü için verilen bir mücadele.
Gündelik giyim pazarına yapılan sürpriz bir hamle
Roger Federer’in Uniqlo’ya geçişini anımsatan bir hamle olarak, haberlere göre Mbappé yaşam tarzı odaklı bir ortaklığa yönelebilir. Federer, 1994 yılında 13 yaşındayken Nike ile başladığı 24 yıllık ortaklığını 2018’de sonlandırmasıyla gündeme gelmişti.
Şimdi, Mbappe için önde gelen üç adaydan birinin geleneksel bir spor markası olmadığı bildiriliyor, bu da "gündelik" pazara doğru benzer bir kayma olduğunu gösteriyor. İster bir futbol devi ister modaya öncülük eden bir ikon seçsin, 2026 Dünya Kupası, Mbappe'nin önümüzdeki on yıl için küresel markalaşmasında kesin bir dönüm noktası olacak.