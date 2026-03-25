Kylian Mbappé için büyük bir hamle! Dünya Kupası'nın ortasında, Real Madrid'in forveti, büyük markaların sponsorluk teklifleri için sıraya girmesiyle, neredeyse 20 yıl süren Nike anlaşmasını sonlandırmaya hazırlanıyor

Son tarih yaklaşırken, spor dünyasının devleri harekete geçmek için pozisyonlarını alıyor. Nike’ın uzun süredir rakibi olan Adidas, daha önce Mbappé’yi, önceki Nike sözleşmesinden 20 milyon avro daha yüksek olduğu bildirilen bir teklifle kendi saflarına çekmeye çalışmıştı. O dönem bu girişim başarısızlıkla sonuçlansa da, Alman marka şimdi yenilenmiş bir şevkle masaya geri döndü.

Bu ilgiyi gösteren tek marka onlar değil; Under Armour ve diğer birkaç büyük ekipman üreticisi de durumu yakından takip ediyor. Mbappe'nin imzası için verilen mücadele, sadece bir ayakkabı anlaşmasından ibaret değil; Real Madrid'e yaptığı yüksek profilli transferin ardından, dünya futbolunun en pazarlanabilir yüzü için verilen bir mücadele.