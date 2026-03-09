Getty Images Sport
Kylian Mbappe geri döndü! Fransa'nın süperstarı, Man City maçı öncesinde antrenmanlara geri dönerek Real Madrid'e büyük bir destek verdi
Mbappe Valdebebas'a geri döndü
Onun varlığı psikolojik olarak büyük bir moral kaynağı olsa da, Tribuna'ya göre Mbappe ana grupla tam bir antrenman yapmadı, bunun yerine fitness koçu Sebastien Devillaz ile birlikte sürekli koşu antrenmanları yaptı. Antrenman sahasındaki iyimser görüntülere rağmen, rapor, kişiselleştirilmiş bir iyileşme planını uygulamaya devam ettiği için Çarşamba günü City ile oynanacak ilk maçta sahaya çıkmasının büyük olasılıkla mümkün olmadığını belirtiyor.
Carreras'ın ayrılığı kesinleşti
Odak noktası geri dönen süper yıldızlar olsa da, Los Blancos, bek Alvaro Carreras'ın yaşadığı savunma sorunuyla sarsıldı. Kulüp tarafından yayınlanan resmi tıbbi rapor, "Real Madrid Tıbbi Servisleri tarafından oyuncumuz Alvaro Carreras'a yapılan testlerin ardından, sağ bacağının baldırında kas yaralanması teşhisi konulduğunu" doğruladı. Bu gelişme ve Madrid'in sadece iki gün sonra City ile karşılaşacağı gerçeği göz önüne alındığında, Carreras'ın da ilk maçta forma giyemeyeceği neredeyse kesin gibi görünüyor.
Rudiger ve Camavinga rahatlama sağlıyor
Los Blancos yönetimi için her şey kötü haber değil, çünkü iki önemli savunma oyuncusu kadro derinliğini artırmak için geri döndü. Antonio Rudiger tam antrenmana geri döndü ve City maçında savunmada yer alması bekleniyor. Ayrıca, Eduardo Camavinga, kalıcı bir diş enfeksiyonu nedeniyle zor bir dönemi başarıyla atlatarak ana gruba yeniden katıldı ve orta saha veya sol bek pozisyonunda ilk 11'de yer almak için yarışıyor.
Odak noktası City karşılaşmasına çevrildi
Real Madrid, sadece 17 birinci takım oyuncusu seçilebilir durumda olduğu için hazırlıklarının son aşamasına geçiyor. Tıbbi ekip Mbappe'nin durumunu saat başı takip ediyor, ancak kulüp temkinli bir tutum sergiliyor. Raporlara göre, forvetin kondisyonu %100'e yakın olmadıkça riske girmeyecekler ve ikinci maç ve yazın yapılacak Dünya Kupası için uzun vadeli hazır olmasını öncelikli tutacaklar. Şimdi, kupanın favorilerinden biri olan City karşısında bu seçim engellerini aşma baskısı Arbeloa'nın üzerinde.
