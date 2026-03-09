Kylian Mbappe geri döndü! Fransa'nın süperstarı, Man City maçı öncesinde antrenmanlara geri dönerek Real Madrid'e büyük bir destek verdi

Onun varlığı psikolojik olarak büyük bir moral kaynağı olsa da, Tribuna'ya göre Mbappe ana grupla tam bir antrenman yapmadı, bunun yerine fitness koçu Sebastien Devillaz ile birlikte sürekli koşu antrenmanları yaptı. Antrenman sahasındaki iyimser görüntülere rağmen, rapor, kişiselleştirilmiş bir iyileşme planını uygulamaya devam ettiği için Çarşamba günü City ile oynanacak ilk maçta sahaya çıkmasının büyük olasılıkla mümkün olmadığını belirtiyor.