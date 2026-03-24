Kylian Mbappé, "gerçek dışı" sakatlık söylentilerini yalanlarken, Real Madrid yıldızı tedavi için neden Fransa'ya döndüğünü açıkladı

Mbappé, Fransa'nın başkentine yaptığı seyahatin, sezonun geri kalanında en üst düzeyde mücadele edebilmeyi garantilemek için planlı bir hamle olduğunu vurguladı. Uzun süren fiziksel belirsizlik döneminin ardından nihayet net bir teşhis konmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi.

RMC Sport'un aktardığına göre, "Dizim mi? Çok iyi durumda" dedi. "Çok fazla spekülasyon yapıldığını, pek çok şey söylendiğini biliyorum, ancak bunların hiçbiri doğru değil. Bu, bir üst düzey sporcunun ve kamuoyunda tanınan bir kişinin hayatının bir parçası; insanlar doğrulamadan bir şeyler söyleyebilirler, bu büyük bir mesele değil, hiçbir zaman bir yankı uyandırmaz. Buna alışkınım. Ama sorun yok, %100 iyileştim. Paris'e döndüğümde doğru teşhisi alabilme şansına sahip oldum ve birlikte en iyi halime dönmek, Real Madrid ile sezonun sonuna ve Dünya Kupası'na en iyi formda girmek için en iyi planı bulabildik."

O, şunları ekledi: "Birkaç hafta önce Paris'te kaldığım süre boyunca, dizim hakkında her şeyi bilmek istediğim için bu adımı attım; gerçekten çok titiz olmak istedim. Real Madrid ile sezon sonu, Dünya Kupası, kariyer ve hatta sağlık durumum hakkında konuşuyorduk. Bu beni rahatsız eden bir şeydi; neyin yanlış olduğunu gerçekten bilmek istedim. Oldukça fazla test yaptırdım ve yetkin kişilerle görüşmeler yaptım; onlar da bana sorunun ne olduğunu bulma fırsatı verdiler. Sadece bilmek bile içimi rahatlatıyor. Dizimin neden ağrıdığını bilmediğim bir durumdaydım. Sadece bilmek bile size bir fikir verir; bu bir ilerleme, iyileşmeye doğru atılmış ilk adımdır."