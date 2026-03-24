Kylian Mbappé, "gerçek dışı" sakatlık söylentilerini yalanlarken, Real Madrid yıldızı tedavi için neden Fransa'ya döndüğünü açıkladı
Mbappe'nin sakatlık sorunları
Fransa milli takım kaptanı, son bir aydır sahalardan uzak kalmasına neden olan sol dizindeki inatçı sakatlıkla ilgili artan endişeleri gidermek için harekete geçti. Arka çapraz bağının kopma noktasına geldiğine dair haberlere rağmen, forvet oyuncusu sağlık şirketi Alan’ın düzenlediği önemli bir etkinlikte sağlık durumunu netleştirdi. Oyuncunun yokluğu, Los Blancos için kritik bir döneme denk geldiği için iyileşme süreci yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, sağlığıyla ilgili haberlerin büyük ölçüde dış kaynaklar tarafından uydurulduğunu iddia ediyor.
"%100 iyileştim"
Mbappé, Fransa'nın başkentine yaptığı seyahatin, sezonun geri kalanında en üst düzeyde mücadele edebilmeyi garantilemek için planlı bir hamle olduğunu vurguladı. Uzun süren fiziksel belirsizlik döneminin ardından nihayet net bir teşhis konmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi.
RMC Sport'un aktardığına göre, "Dizim mi? Çok iyi durumda" dedi. "Çok fazla spekülasyon yapıldığını, pek çok şey söylendiğini biliyorum, ancak bunların hiçbiri doğru değil. Bu, bir üst düzey sporcunun ve kamuoyunda tanınan bir kişinin hayatının bir parçası; insanlar doğrulamadan bir şeyler söyleyebilirler, bu büyük bir mesele değil, hiçbir zaman bir yankı uyandırmaz. Buna alışkınım. Ama sorun yok, %100 iyileştim. Paris'e döndüğümde doğru teşhisi alabilme şansına sahip oldum ve birlikte en iyi halime dönmek, Real Madrid ile sezonun sonuna ve Dünya Kupası'na en iyi formda girmek için en iyi planı bulabildik."
O, şunları ekledi: "Birkaç hafta önce Paris'te kaldığım süre boyunca, dizim hakkında her şeyi bilmek istediğim için bu adımı attım; gerçekten çok titiz olmak istedim. Real Madrid ile sezon sonu, Dünya Kupası, kariyer ve hatta sağlık durumum hakkında konuşuyorduk. Bu beni rahatsız eden bir şeydi; neyin yanlış olduğunu gerçekten bilmek istedim. Oldukça fazla test yaptırdım ve yetkin kişilerle görüşmeler yaptım; onlar da bana sorunun ne olduğunu bulma fırsatı verdiler. Sadece bilmek bile içimi rahatlatıyor. Dizimin neden ağrıdığını bilmediğim bir durumdaydım. Sadece bilmek bile size bir fikir verir; bu bir ilerleme, iyileşmeye doğru atılmış ilk adımdır."
Valdebebas'ta tıbbi gerginlik mi var?
Real Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerinden uzakta tedavi görme kararı, oyuncunun çevresi ile kulübün sağlık departmanı arasında gerginlik olduğu yönünde söylentilere yol açtı.
Madrid, ayın başında Mbappe'nin durumunu açıklayan resmi bir açıklama yayınlayarak şunları belirtti: "Real Madrid Tıbbi Hizmetleri'nin gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından oyuncumuz Kylian Mbappe'ye yapılan testlerin ardından, sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edildi. Gelişmeler bekleniyor."
Ancak gazeteci Anton Meana, Cadena SER aracılığıyla tanıya ilişkin farklı bir görüş ortaya koydu ve sakatlığın aslında çok ciddi olduğunu iddia etti. Meana, "Buna sadece tıbbi raporda öyle yazdığı için burkulma diyeceğiz, ancak sakatlık gerçekten çok ciddi. Dünya Kupası'na 100 gün kaldı ve Mbappe'nin kaybedecek zamanı yok. Tamamen iyileşmek için bu 100 günün hepsine ihtiyacı var" dedi.
Şimdi ne olacak?
Mbappe, Clairefontaine'de Fransa milli takımına yeniden katılırken, dikkatler artık sahaya çevriliyor. Bu sezon Madrid formasıyla tüm turnuvalarda 35 maçta 38 gol atan Mbappe'nin, 4 Nisan'da Mallorca ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyebilmek için milli takım arası sırasında sakatlık yaşamaması bekleniyor. Los Blancos, 29 maçta topladığı 69 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunuyor. Takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak.