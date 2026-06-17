Milli takım rekorunu artık sağlam bir şekilde eline geçirmiş olsa da, Mbappé’nin radarında bir başka devasa hedef daha var. Bu dünya çapındaki süperstar, şu anda Arjantinli efsane Lionel Messi ve eski Alman milli futbolcu Miroslav Klose’nin paylaştığı, her ikisinin de 16 turnuva golüne sahip olduğu tüm zamanların Dünya Kupası gol rekoruna hızla yaklaşıyor. Afrika şampiyonlarına karşı attığı etkileyici iki golün ardından, bu dinamik forvet dünya futbolunun en büyük sahnesinde toplamda 14 gole ulaştı. Şu anki muhteşem formu ve yaşı göz önüne alındığında, birçok uzman, Messi ve Klose’yi geçerek kendisi için bir başka tarihi dönüm noktasına ulaşmasının sadece an meselesi olduğuna inanıyor.