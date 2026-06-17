getty
Çeviri:
Kylian Mbappé, Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olduktan sonra ‘son derece gururlu’ olduğunu belirtirken, forvet oyuncusu Lionel Messi ile arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor
New York'ta rekor kırılan bir gece
Mbappé, Salı günü eski Arsenal ve Chelsea forveti Olivier Giroud’u geçerek Fransa milli takım tarihinin tek başına en golcü oyuncusu olarak adını resmen tarihe yazdırdı. Real Madrid’in forveti, MetLife Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası’nın Les Bleus’un açılış maçında Senegal’i 3-1 yendikleri karşılaşmada iki gol atarak bu olağanüstü başarıya imza attı. Sadece 27 yaşında 58 uluslararası gol barajına ulaşmak, bu forvet için olağanüstü bir başarıdır. Bu tarihi anı kutlamak için milli takım arkadaşları, sırtında 58 numarası bulunan özel bir kutlama forması hediye ettiler.
Mbappé büyük bir gurur duyuyor
Sosyal medyada bu tarihi başarısını değerlendiren Fransa kaptanı, takipçileriyle minnettarlığını ve hedeflerini paylaştı. Duygusal bir Instagram paylaşımında, golcü forvet şöyle yazdı: "58 gol. Pek çok büyük oyuncunun yetiştiği ülkemizin milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olabilmek büyük bir gurur. İlk günden beri bana sonsuz güven duyan tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve FFF’ye teşekkür ederim. Ve desteğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Devam ediyoruz, hâlâ yapılacak çok iş var..."
Messi’nin Dünya Kupası mirasının peşinde
Milli takım rekorunu artık sağlam bir şekilde eline geçirmiş olsa da, Mbappé’nin radarında bir başka devasa hedef daha var. Bu dünya çapındaki süperstar, şu anda Arjantinli efsane Lionel Messi ve eski Alman milli futbolcu Miroslav Klose’nin paylaştığı, her ikisinin de 16 turnuva golüne sahip olduğu tüm zamanların Dünya Kupası gol rekoruna hızla yaklaşıyor. Afrika şampiyonlarına karşı attığı etkileyici iki golün ardından, bu dinamik forvet dünya futbolunun en büyük sahnesinde toplamda 14 gole ulaştı. Şu anki muhteşem formu ve yaşı göz önüne alındığında, birçok uzman, Messi ve Klose’yi geçerek kendisi için bir başka tarihi dönüm noktasına ulaşmasının sadece an meselesi olduğuna inanıyor.
- AFP
Fransa için bundan sonra ne olacak?
Fransa ve yeni taç giyen tüm zamanların en golcü oyuncusu, önümüzdeki Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının hayati önem taşıyan ikinci maçı için sahalara dönecek. Didier Deschamps’ın takımının, eleme turlarına erken bir şekilde yükselmeyi hedefleyerek Philadelphia’da Irak ile karşılaşması planlanıyor. Takım daha sonra Norveç ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.