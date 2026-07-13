Kylian Mbappé, Fransa’nın La Roja ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İspanyol eleştirmenlerini susturmak için mükemmel bir fırsata sahip

Sezonun son haftalarında işler kaynama noktasına geldi; Real’in sezonu, Mbappé’nin tam ortasında bulduğu ciddi saha dışı olayların gölgesinde çığırından çıktı.

The Athletic'e göre, 27 yaşındaki oyuncu, Nisan ayı sonlarında Real Betis ile oynanacak maç öncesinde kulübün teknik kadrosundan biriyle çirkin bir tartışmaya girdi. Antrenman maçında kendisine ofsayt kararı veren bir antrenöre bir dizi küfür yağdıran Mbappé, o dönemde kulübü saran genel zehirli atmosferin bir yansıması oldu.

Mbappe daha sonra Betis maçında hamstring sakatlığı geçirdi, ancak Madrid’deki Valdebebas antrenman tesisinde iyileşmek yerine, izin süresini kız arkadaşı olan ünlü İspanyol oyuncu Ester Exposito ile Sardunya’ya tatile gitmek için kullandı ve kulübü La Liga’da Espanyol ile karşılaşırken o sıralarda bir yatta fotoğraflandı.

Bu karar, hem kulüp içinde hem de dışarıdan eleştirilere yol açtı. Arbeloa oyuncusunu savunsa da, “Mbappe gitsin” başlıklı bir çevrimiçi imza kampanyası kısa sürede viral oldu; 24 saatten az bir sürede yaklaşık 12 milyon imza topladı ve sonunda 70 milyonu aştı. Forvet, daha sonra Real'in Barça'ya şampiyonluğu kaptırdığı Clasico maçını kaçırdı; çünkü hâlâ forma giymeye uygun görülmüyordu. "Rahatsızlık" nedeniyle yedek adaylarıyla yapılan antrenmana katılmaktan kaçındı ve Mayıs ortasında Real Oviedo maçında yedek kulübesine geri döndü.

Ancak bu durum Mbappé'nin kendisinin de itiraz ettiği bir konuydu; oyuna yedek olarak girdikten sonra alışılmadık bir şekilde durup basına konuşan forvet, "yüzde 100" formda olduğunu açıkça belirtti ve maça ilk 11'de başlamamasının nedeninin Arbeloa'nın kendisine "dördüncü tercih forvet" konumuna indirildiğini söylemesi olduğunu iddia etti. Daha sonra Fransız oyuncunun bu hayal kırıklığının Alonso'nun kovulmasından kaynaklandığı bildirildi.

Arbeloa, kısa süre sonra bu iddiaları yalanlamak zorunda kaldı. Mbappe’nin açıklamalarıyla ilgili sorularla bombardımana tutulduğu basın toplantısında şunları söyledi: “Beni yanlış anlamış olmalı, hiçbir zaman onun dördüncü tercih forvet olduğunu söylemedim. Dört gün önce bir maçta yedek kulübesine bile girecek kadar formda olmayan bir oyuncunun bugün ilk 11’de yer alması gerekmezdi.”

The Athletic, o dönemde "soyunma odasından yönetim kuruluna kadar" Mbappé’ye yönelik "artan bir hayal kırıklığı" olduğunu bildirmişti. Yaygın eleştirilere yanıt olarak, Mbappé’nin çevresi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen bir iyileşme dönemiyle ilgili unsurların aşırı yorumlanmasına dayanıyor ve Kylian’ın takıma olan bağlılığı ile günlük çalışmasının gerçekliğini yansıtmıyor."