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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Kylian Mbappé, Fransa’nın La Roja ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İspanyol eleştirmenlerini susturmak için mükemmel bir fırsata sahip

Analysis
Fransa
K. Mbappe
İspanya
Dünya Kupası
Real Madrid
FEATURES
Fransa - İspanya

Kylian Mbappé, Fransa’nın İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçını herkesten daha fazla iple çekiyor. Bu maç, sadece iki yıl önce Euro 2024’ün aynı aşamasında La Roja’ya karşı alınan acı yenilginin intikamını alma fırsatı olmakla kalmıyor; aynı zamanda forvet oyuncusu, kulüp düzeyinde geçirdiği çalkantılı bir sezonun ardından Madrid’deki gürültücü eleştirmenlerine bir cevap verme şansı da yakalıyor. Üstelik bu kritik maça kariyerinin en iyi formunda giriyor.

Goller arka arkaya gelse de, Mbappé’nin Real Madrid’deki kariyeri pek çok kişinin beklediği gibi bir seyir izlemedi ve Santiago Bernabéu’da geçirdiği iki sezonun ardından, şaşırtıcı bir şekilde hâlâ önemli bir kupa kazanamamış durumda.

Süperstar statüsü göz önüne alındığında, 27 yaşındaki oyuncu İspanya'nın başkentine geldiğinden beri diğer çoğu oyuncudan daha fazla medya merceği altında kaldı; ancak 2025-26 sezonunun sonlarında, basında ve kulübündeki itibarı ciddi şekilde zedelendi. Los Blancos'un sezonu, saha dışı davranışlarının olumsuz algılanmasıyla birlikte çığırından çıktı.

Dünya Kupası yarı finallerinde, ikinci vatanı olarak gördüğü ülkeyle karşı karşıya gelmeye hazırlanan formda olan Mbappé, Madrid’deki eleştirmenlerini susturmaya kararlı olacak.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Gergin ilişkiler

    Uzak bir bakış açısıyla bakıldığında, Mbappé’nin İspanyol medyasıyla ilişkisi, 2024 yılında Paris Saint-Germain’den Real Madrid’e ses getiren bir bedelsiz transferle geçmesinden bu yana giderek gerginleşmiştir.

    Kulüp formasıyla sadece 103 maçta attığı 86 gol gibi etkileyici bir performans, Fransız oyuncunun gelişinden bu yana Los Blancos'un büyük bir kupa kazanamamasının gölgesinde kalmıştır; bu fiyasko, kulübün yıldız oyuncularına yönelik eleştirileri daha da alevlendirmiştir. Mbappe, Madrid’in kaderini şu ana kadar değiştirememesi nedeniyle kaçınılmaz olarak eleştirilerin odak noktası haline gelen isimlerden biri. Sonuç olarak üzerindeki baskı o kadar büyük ki, neredeyse hiç sakin bir maç geçiremiyor; aksi takdirde basında sert eleştirilere maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

    Başlangıçta dikkatler onun takıma uyum sağlamadaki yavaşlığı üzerindeyken, her olumsuz sonuç veya kupa turnuvalarından elenmeyle birlikte düşmanca tavırlar daha da arttı. 2025-26 sezonunun sonlarına doğru ise durum özellikle zehirli bir hal aldı; Real, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona’nın çok gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Bayern Münih’e elendi. Mbappé nihayetinde 40 gol barajını aştı, ancak takımın genel olarak düşük performansı karşısında bireysel başarıları önemsiz kalmıştı.

    Sezonun ilk yarısında olağanüstü bir performans sergilemesine rağmen, ikinci yarıda çok daha az etkili olması da durumunu daha da zorlaştırdı; Şubat ortasından sezon sonuna kadar süren ufak sakatlıklar nedeniyle sadece dört gol atabildi.

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  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Turnuva öncesi gerilim

    Sezonun son haftalarında işler kaynama noktasına geldi; Real’in sezonu, Mbappé’nin tam ortasında bulduğu ciddi saha dışı olayların gölgesinde çığırından çıktı.

    The Athletic'e göre, 27 yaşındaki oyuncu, Nisan ayı sonlarında Real Betis ile oynanacak maç öncesinde kulübün teknik kadrosundan biriyle çirkin bir tartışmaya girdi. Antrenman maçında kendisine ofsayt kararı veren bir antrenöre bir dizi küfür yağdıran Mbappé, o dönemde kulübü saran genel zehirli atmosferin bir yansıması oldu.

    Mbappe daha sonra Betis maçında hamstring sakatlığı geçirdi, ancak Madrid’deki Valdebebas antrenman tesisinde iyileşmek yerine, izin süresini kız arkadaşı olan ünlü İspanyol oyuncu Ester Exposito ile Sardunya’ya tatile gitmek için kullandı ve kulübü La Liga’da Espanyol ile karşılaşırken o sıralarda bir yatta fotoğraflandı.

    Bu karar, hem kulüp içinde hem de dışarıdan eleştirilere yol açtı. Arbeloa oyuncusunu savunsa da, “Mbappe gitsin” başlıklı bir çevrimiçi imza kampanyası kısa sürede viral oldu; 24 saatten az bir sürede yaklaşık 12 milyon imza topladı ve sonunda 70 milyonu aştı. Forvet, daha sonra Real'in Barça'ya şampiyonluğu kaptırdığı Clasico maçını kaçırdı; çünkü hâlâ forma giymeye uygun görülmüyordu. "Rahatsızlık" nedeniyle yedek adaylarıyla yapılan antrenmana katılmaktan kaçındı ve Mayıs ortasında Real Oviedo maçında yedek kulübesine geri döndü.

    Ancak bu durum Mbappé'nin kendisinin de itiraz ettiği bir konuydu; oyuna yedek olarak girdikten sonra alışılmadık bir şekilde durup basına konuşan forvet, "yüzde 100" formda olduğunu açıkça belirtti ve maça ilk 11'de başlamamasının nedeninin Arbeloa'nın kendisine "dördüncü tercih forvet" konumuna indirildiğini söylemesi olduğunu iddia etti. Daha sonra Fransız oyuncunun bu hayal kırıklığının Alonso'nun kovulmasından kaynaklandığı bildirildi.

    Arbeloa, kısa süre sonra bu iddiaları yalanlamak zorunda kaldı. Mbappe’nin açıklamalarıyla ilgili sorularla bombardımana tutulduğu basın toplantısında şunları söyledi: “Beni yanlış anlamış olmalı, hiçbir zaman onun dördüncü tercih forvet olduğunu söylemedim. Dört gün önce bir maçta yedek kulübesine bile girecek kadar formda olmayan bir oyuncunun bugün ilk 11’de yer alması gerekmezdi.”

    The Athletic, o dönemde "soyunma odasından yönetim kuruluna kadar" Mbappé’ye yönelik "artan bir hayal kırıklığı" olduğunu bildirmişti. Yaygın eleştirilere yanıt olarak, Mbappé’nin çevresi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eleştirilerin bir kısmı, kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen bir iyileşme dönemiyle ilgili unsurların aşırı yorumlanmasına dayanıyor ve Kylian’ın takıma olan bağlılığı ile günlük çalışmasının gerçekliğini yansıtmıyor."

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Hoş bir dikkat dağıtıcı

    Böylesine çalkantılı bir kulüp sezonunun ardından, Dünya Kupası şüphesiz Mbappé için hoş bir nefes alma fırsatı oldu ve o da kesinlikle en iyi yaptığı şeye, yani gol atmaya ve maçları kazanmaya odaklanmaya geri döndü.

    Madrid'in kulakları sağır eden gürültüsünden uzakta, Kuzey Amerika'da verimli bir performans sergileyen forvet, Fransa'yı potansiyel zafere doğru sürüklerken şu ana kadar sekiz gol attı. Senegal, Irak ve İsveç karşısında üç kez ikişer gol attı; ardından Paraguay'a karşı penaltıdan galibiyet golünü ve çeyrek finaldeki son maçta Fas'a karşı muhteşem bir açılış golü kaydetti. Grup aşamasında Norveç'e karşı oynadığı maçta - gol atamadığı tek maç - yine de iki asist yaptı.

    Mbappé’nin sekiz golü, onu Lionel Messi ile birlikte nefes kesici Altın Ayakkabı yarışının zirvesine taşıdı. Turnuva toplamında 20 golle (Messi’nin 21 golünün sadece bir gerisinde) Mbappé, 2026’da ya da gelecek turnuvalarda Dünya Kupası’nın tek başına en çok gol atan oyuncusu olma yolunda iyi bir konumda bulunuyor.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Çok, çok haksızlık'

    Mbappé’nin, Real Madrid’in parlak beyaz forması yerine Fransa’nın koyu mavi formasıyla daha rahat olduğu hissi kesinlikle var. Didier Deschamps’ın sahada kullanabileceği zengin hücum seçenekleri ve dünya çapındaki yeteneklere rağmen, o Les Bleus’un tartışmasız talismanı ve kaptan olarak lideridir.

    Nitekim, kulüpte geçirdiği zorlu sezonun ardından takım arkadaşları hemen onun savunmasına koştu. Ousmane Dembele, Dünya Kupası arifesinde “Ona yöneltilen eleştiriler çok, çok haksız” dedi. “Bazıları Kylian’ı eleştirirken biraz fazla ileri gidiyor. O inanılmaz bir oyuncu ve saha dışında da çok iyi bir insan.

    "Bazıları, sırf o Kylian Mbappé olduğu için eleştirilerini abartıyor. Onu sürekli hedef almamalılar. Ayakkabı bağcıklarını bağlasa da bağlamasa da, çoraplarını yukarı çekse de çekmese de... bu çok fazla. O da bir insan sonuçta. Fransa milli takımında bize karşı çok iyi davranıyor, o bir lider."

    Defans oyuncusu Lucas Hernandez de bu görüşe katılarak şöyle dedi: "Kylian olağanüstü bir oyuncu. Kylian Mbappe olduğunuzda, herkes sahada ve saha dışında yaptığınız her şeye dikkat eder. Bu sezon yöneltilen tüm eleştirileri o susturacak."

  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Görüşlerin ayrıldığı bir konu

    Bununla birlikte, bazıları İspanya’da Mbappé’ye yönelik algının pek çok kişinin düşündüğünden daha incelikli olduğunu savunuyor; liderliği, egosu ve saha dışı davranışlarına ilişkin soru işaretleri, olağanüstü hücum katkıları ve kararlılığıyla dengeleniyor. Küresel bir süperstar olarak, şüphesiz çoğu kişiden daha fazla mercek altına alınıyor ve İspanya’nın siyahi oyunculara yönelik tutumundaki tutarsızlıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.

    "İspanya'da, oyuncular hakkında gördüğümüz az şeyden bile hikayeler uydurmakla ünlüyüz," diye konuştu önde gelen İspanyol gazeteci Guillem Balague, Mayıs ayında BBC'ye verdiği demeçte. "Mbappe konusunda henüz bir karar verilmedi. Madrid taraftarlarına karşı biraz fazla soğuk ve mesafeli görünüyor – Raul'un bana, taraftarların en çok takdir ettiği şeylerden birinin, oyuncuların imkansız görünen toplara koşması olduğunu söylediğini hatırlıyorum. İnsanlar buna bayılıyor.

    "Elbette Real kazanıyor olsaydı, durum farklı olurdu. Asıl soru şu: Kazanamamalarının sebebi, teknik direktörlerin Mbappé’den en iyi verimi alamamış olmaları mı, yoksa onun takıma yeterince hızlı uyum sağlayamaması mı? Takıma ilk geldiğinde, Real Madrid’de olduğunu fark ederek son derece alçakgönüllü bir dönem geçirdi ve Carlo Ancelotti’nin talimatlarını harfiyen yerine getiriyordu.

    "Sonra Liverpool ve Athletic Club maçlarında iki penaltı kaçırdıktan sonra gerçekten morali bozuldu ve ‘Kendi bildiğim gibi yapacağım’ diye düşündü. Goller gelmeye başladı ve Ancelotti döneminde istatistiksel olarak harika bir performans sergiledi. Ancak bu sezon, Alonso ya da Arbeloa yönetiminde işler bir türlü yolunda gitmedi."

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    "Kazanamazsan, eleştirilirsin"

    Kendisini evi olarak gördüğü ülkeyle oynayacağı Dünya Kupası yarı finali yaklaşırken, Mbappé tam da olmak istediği yerde: muhteşem bir formda ve turnuvanın en golcü oyuncuları arasında – ancak yine de kendisine yönelebilecek her türlü yeni eleştiriye hazırlıklı.

    İspanya ile oynanacak kritik maç öncesinde Mbappé, “Rahatlayabileceğiniz tek bir senaryo var, o da Dünya Kupası’nı kazanmak,” dedi. “Fransa için oynadığınızda, kazanamazsanız ağır eleştirilere maruz kalırsınız. Tek bir hedefe, yani zafere doğru ilerleyen sıkı sıkıya bağlı bir kadromuz var.

    "Yarı finaldeyiz, ancak önümüzde hâlâ uzun bir yol var ve en zorlu maçlar bizi bekliyor."

    Hernandez’in turnuva başlamadan önce de ima ettiği gibi, Mbappé bu Dünya Kupası’nda eleştirenlerini susturmaya kararlı ve şu ana kadarki performansları bunu başarmaya bir adım daha yaklaştırmış durumda.

    Eğer yarı finalde Avrupa şampiyonlarını turnuvadan eleyip bu durdurulamaz formunu kulüp sezonuna da taşıyabilirse, İspanya’daki eleştirmenleri ona bir özür borçlu kalacaklar.

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