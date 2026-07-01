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Kylian Mbappé, Fransa’nın İsveç’i ezip geçtiği son 32 turu maçında iki gol atarak Ronaldo’nun Dünya Kupası rekorunu kırdı
Mbappé, Brezilyalı efsaneleri gölgede bıraktı
Rekor kırılan an 45. dakikada geldi. Ousmane Dembélé ile yaptığı keskin bir paslaşmanın ardından Mbappé, İsveçli Viktor Gyökeres’i geçip kaleci Jacob Widell Zetterström’ü aşan sert bir vuruşla golü attı. Bu gol, Mbappé’nin Dünya Kupası eleme turlarında attığı dokuzuncu gol oldu ve Brezilyalı efsaneler Leonidas ile Ronaldo’nun daha önce paylaştığı rekoru kırdı.
"Kim olduğumu, nasıl oynadığımı ve ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum, ama bu sadece benimle ilgili değil," dedi Mbappé. "Tüm takım ne yapılması gerektiğini biliyor. Bugün yeni bir mücadele başladı. İyi oynadık, ancak çekingen davrandık. Maçın başında daha iyi oynayabilirdik."
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Altın Ayakkabı ödülü için Lionel Messi’nin peşinde
Mbappe, ikinci yarı başladıktan sonra da rekor kıran performansına devam etti. İkinci yarının başında Bradley Barcola’nın Fransa’nın üstünlüğünü ikiye katlamasının ardından, Mbappe 74. dakikada üçüncü golü attı. Michael Olise’den gelen mükemmel bir pası yakalayan forvet, topu uzak köşeye ustaca göndererek maçı kesin bir sonuca bağladı.
Bu gol, 2026 turnuvasındaki altıncı golü oldu ve Altın Ayakkabı yarışında Arjantinli efsane Lionel Messi ile eşit duruma geldi. Belki de daha da önemlisi, Mbappe artık 18 gole ulaştı ve Messi’nin Dünya Kupası tarihindeki toplam 19 golüne sadece bir gol uzaklıkta kaldı.
Didier Deschamps’a duygusal bir saygı gösterisi
Tarihe adını yazdırdıktan hemen sonra Mbappé, baş antrenör Didier Deschamps ile kutlama yapmak üzere saha kenarına koştu. Bu, Fransız kampı için duygusal bir andı; zira Deschamps, annesinin cenazesine katılmak zorunda kaldığı için Norveç’e karşı oynanan grup aşamasının son maçını kaçırmıştı ve bu maçla birlikte teknik direktör koltuğuna geri dönmüştü.
Kaptanın bu jesti, turnuvanın kritik aşamasına girerken takım içindeki birlikteliği vurguladı. Mbappé, “O, bizimle asla yalnız kalmayacağını ve ona destek olacağımızı biliyor” diyerek teknik direktöre desteğini ifade etti. Deschamps ise oyuncuların bu jestine karşılık verdi. “Bir görevimiz var; ben de onlarla birlikteyim,” dedi Deschamps.
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Sırada Paraguay ile karşılaşma var
İsveç karşısında elde edilen sonuç, 1998 finalinde Brezilya’yı yendikleri zamandan bu yana eleme turlarında elde ettikleri en büyük galibiyet oldu. Fransa, 4 Temmuz’da Philadelphia’da Paraguay ile hayati önem taşıyan son 16 turu maçına çıkacak. Mbappé’nin rekor kıran formda olması ve takım arkadaşlarının da tam kapasiteyle performans göstermesiyle, Kuzey Amerika’da turnuva tablosu daralmaya başladıkça Les Bleus, yenilmesi gereken takım gibi görünüyor.