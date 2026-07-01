Kylian Mbappé, Fransa’nın İsveç’i ezip geçtiği son 32 turu maçında iki gol atarak Ronaldo’nun Dünya Kupası rekorunu kırdı

Rekor kırılan an 45. dakikada geldi. Ousmane Dembélé ile yaptığı keskin bir paslaşmanın ardından Mbappé, İsveçli Viktor Gyökeres’i geçip kaleci Jacob Widell Zetterström’ü aşan sert bir vuruşla golü attı. Bu gol, Mbappé’nin Dünya Kupası eleme turlarında attığı dokuzuncu gol oldu ve Brezilyalı efsaneler Leonidas ile Ronaldo’nun daha önce paylaştığı rekoru kırdı.

"Kim olduğumu, nasıl oynadığımı ve ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum, ama bu sadece benimle ilgili değil," dedi Mbappé. "Tüm takım ne yapılması gerektiğini biliyor. Bugün yeni bir mücadele başladı. İyi oynadık, ancak çekingen davrandık. Maçın başında daha iyi oynayabilirdik."