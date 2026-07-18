Kylian Mbappé, Fransa’nın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle Didier Deschamps’ı “hayal kırıklığına uğrattığını” söyledi; kaptan ise İngiltere karşısında galibiyetle veda etmek için takımı harekete geçirme çağrısında bulundu

Mbappe, Fransa’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkamamasının sorumluluğunu üstlendi ve oyuncuların görevinden ayrılacak teknik direktör Deschamps’ı “hayal kırıklığına uğrattığını” kabul etti. 2017 yılında Deschamps tarafından milli takımda ilk kez forma giydirilen 27 yaşındaki kaptan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, takımın teknik direktörün efsanevi görev süresine daha görkemli bir son verememesi nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Milyonlarca takipçisine yönelik samimi bir mesajda Mbappe şöyle yazdı: “Bugün senin son dansın. Bize o kadar çok şey verdin ki. Sana daha iyi bir son sunmalıydık, ama başaramadık. 14 yıl boyunca yaptıklarını kelimelere dökmek çok zor, çünkü bu takımın yeniden canlanmasında kilit bir rol oynadın.”



