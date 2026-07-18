Getty Images Sport
Çeviri:
Kylian Mbappé, Fransa’nın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle Didier Deschamps’ı “hayal kırıklığına uğrattığını” söyledi; kaptan ise İngiltere karşısında galibiyetle veda etmek için takımı harekete geçirme çağrısında bulundu
Mbappé, Fransa’nın beklentileri karşılayamadığını kabul etti
Mbappe, Fransa’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkamamasının sorumluluğunu üstlendi ve oyuncuların görevinden ayrılacak teknik direktör Deschamps’ı “hayal kırıklığına uğrattığını” kabul etti. 2017 yılında Deschamps tarafından milli takımda ilk kez forma giydirilen 27 yaşındaki kaptan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, takımın teknik direktörün efsanevi görev süresine daha görkemli bir son verememesi nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Milyonlarca takipçisine yönelik samimi bir mesajda Mbappe şöyle yazdı: “Bugün senin son dansın. Bize o kadar çok şey verdin ki. Sana daha iyi bir son sunmalıydık, ama başaramadık. 14 yıl boyunca yaptıklarını kelimelere dökmek çok zor, çünkü bu takımın yeniden canlanmasında kilit bir rol oynadın.”
- AFP
Deschamps’ın mirasını savunmak
57 yaşındaki Deschamps, 2018 Dünya Kupası zaferi ve Uluslar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere, Fransız futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı. Bu başarılara rağmen, pragmatik oyun tarzı nedeniyle Fransız medyasının bazı kesimlerinden sık sık eleştirilere maruz kaldı.
Mbappé, kendisine adadığı övgüde bu algılanan saygı eksikliğine dikkat çekerek şöyle dedi: “İnsanlar senin büyüklüğünü her zaman takdir etmeyi bilemediler, ancak zaman ve tarih bunu halledecektir. Bana bunca yıl boyunca en büyük sahnede ülkemi temsil etme şansı ve fırsatı verdiğin için teşekkür ederim.”
Neredeyse On Yıl Birlikte
"Küçük final" olarak adlandırılan İngiltere ile yapılacak yaklaşan karşılaşma, neredeyse on yıl süren bir ilişkinin sonunu işaret ediyor. Deschamps, 25 Mart 2017 tarihinde henüz ergenlik çağındaki Mbappé'yi uluslararası sahneye ilk kez çıkarmıştı.
Mbappé, kamuoyuna yaptığı açıklamayı geleceğe yönelik bir bakışla sonlandırdı ve Zinedine Zidane’ın bu görevi devralacağı yönündeki yaygın beklentiler ışığında, Deschamps’a yeni hayatında başarılar diledi. Kaptan, “Yeni maceranda sana en iyisini diliyorum,” diye yazdı. “Ve bizim için çok büyük anlam ifade eden bu formaya kattığın her şey için sana bir kez daha teşekkür ederim.”
- Getty Images Sport
Fransa, İngiltere karşısında galibiyetle veda etmeyi hedefliyor
Deschamps’ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte, Mbappé ve takım arkadaşları artık Cumartesi günü İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçında galibiyetle teknik direktörlerini uğurlamayı hedefliyor.
Deschamps, teknik direktörlük yaptığı 186 maçta Les Bleus'u 122 galibiyet, 32 beraberlik ve 32 mağlubiyete taşıdı. Fransa, bu süre zarfında 400 gol atıp 174 gol yedi. Böylece, on yıldan fazla süren ve Fransız futbol tarihinin en önemli başarılarından bazılarını içeren bir dönem sona erdi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun