Kylian Mbappé, El Clásico'yu kaçırıyor! Santiago Bernabéu'da yaşanan bir haftalık çalkantının ardından Real Madrid'in süperstarı, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı
Mbappé, Spotify Camp Nou deplasmanında forma giyemeyecek
İspanya'nın başkentinde şok dalgası yaratan bir kararla, Real Madrid'in forveti Pazar günkü El Clásico kadrosuna alınmadı. Fransız forvet, Betis maçında geçirdiği sakatlıktan kurtulmuş gibi görünüyordu, ancak teknik ekip bu gergin karşılaşmada herhangi bir risk almamaya karar verdi.
Mbappe'nin yokluğunda, Alvaro Arbeloa büyük bir kadro seçimi sıkıntısı ile karşı karşıya. Yedek forvet Gonzalo Garcia, onun yokluğunda ilk 11'de yer alabilir, ancak teknik direktör Vinicius Jr ve Brahim Diaz'ı da hücum hattında görevlendirebilir. Bu, Arbeloa'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan iki maçta kullandığı taktiksel planın bir devamı niteliğinde olup, sabit bir odak noktasından ziyade akıcılığa öncelik veriyor.
Bernabeu'da kaos ve kargaşa
Mbappe’nin yokluğu, Real Madrid soyunma odasındaki atmosferin oldukça gergin olduğu bir döneme denk geliyor. Takım, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında antrenman sahasında yaşanan şiddetli bir çatışmanın sarsıntısını yaşıyor; bu olayın sonucunda Uruguaylı orta saha oyuncusu hastaneye kaldırıldı. Bu tür iç çatışmalar, kulüp futbolunun en önemli maçlarından birine hazırlık sürecini gölgeledi.
Dahası, Mbappe de Madrid taraftarlarının yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Forvetin sakatlık tedavisi sürerken tatilde olduğu ortaya çıkınca taraftarlar öfkelendi ve bu durum, şaşırtıcı bir dijital protesto dalgasına yol açtı. Oyuncunun ayrılmasını talep eden çevrimiçi imza kampanyası, 70 milyon imzaya ulaşarak kulüp başkanı Florentino Perez'e oyuncunun geleceğini gözden geçirmesi için büyük baskı oluşturdu.
Flick, Fransız süperstarı savunuyor
Fransız oyuncunun etrafındaki tüm tartışmalara rağmen, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Los Blancos’un Mbappé olmadan daha iyi olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Maç öncesi basın toplantısında Flick’e, yıldız forvetin yokluğunda Madrid’in daha uyumlu bir takım olup olmadığı soruldu; Flick ise şu yanıtı verdi: “Real Madrid, Mbappé olmadan daha mı iyi oynuyor? O dünyanın en iyi oyuncularından biri, lütfen ama.”
Alman teknik direktör, 27 yaşındaki oyuncunun Madrid'deki mevcut zorluklarına bakmaksızın onu övgüyle bahsetti ve şunları ekledi: "O, sahada inanılmaz yetenekli. Her durumda tehlikeli. Kale önünde dünyanın en iyisi. Hem ceza sahası içinde hem de dışında tehlikeli."
Barselona tarih yazmaya çok yakın
Real Madrid’deki kargaşanın zamanlaması ev sahibi takım için daha iyi olamazdı. Barcelona şu anda ligin zirvesinde 11 puanlık büyük bir farkla lider durumda. Pazar günü alınacak bir galibiyet, Blaugrana’nın bu ezeli rekabetin tarihinde ilk kez en büyük rakibinin karşısında matematiksel olarak La Liga şampiyonluğunu garantilemesini sağlayacak.
Kupa kazanmanın ötesinde, Barcelona'nın galibiyeti, El Clasico tarihindeki Real Madrid'in 106 resmi galibiyet rekoruna da eşitlenmesini sağlayacak. Spotify Camp Nou'da devasa bir mozaik planlanırken ve Pazartesi günü için şampiyonluk kutlamaları planlanmışken, Katalan devi, en iyi oyuncusundan mahrum kalan ve iç çekişmelerle boğuşan Madrid'in bu futbol şölenine davetsiz misafir olarak katılma ihtimalinin giderek azaldığı bir ortamda hazırlıklarını sürdürüyor.