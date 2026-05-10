Kylian Mbappé, El Clásico'yu kaçırıyor! Santiago Bernabéu'da yaşanan bir haftalık çalkantının ardından Real Madrid'in süperstarı, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı

İspanya'nın başkentinde şok dalgası yaratan bir kararla, Real Madrid'in forveti Pazar günkü El Clásico kadrosuna alınmadı. Fransız forvet, Betis maçında geçirdiği sakatlıktan kurtulmuş gibi görünüyordu, ancak teknik ekip bu gergin karşılaşmada herhangi bir risk almamaya karar verdi.

Mbappe'nin yokluğunda, Alvaro Arbeloa büyük bir kadro seçimi sıkıntısı ile karşı karşıya. Yedek forvet Gonzalo Garcia, onun yokluğunda ilk 11'de yer alabilir, ancak teknik direktör Vinicius Jr ve Brahim Diaz'ı da hücum hattında görevlendirebilir. Bu, Arbeloa'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan iki maçta kullandığı taktiksel planın bir devamı niteliğinde olup, sabit bir odak noktasından ziyade akıcılığa öncelik veriyor.



