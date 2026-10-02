Mbappe yeni sezona gerçekten sansasyonel bir başlangıç yaptı, ancak harika ilk dönem ivmesi zamansız bir diz sakatlığıyla sekteye uğradı. Fransız forvet, Madrid formasıyla La Liga'da yıkıcı derecede etkili bir performans sergileyerek kısa sürede yedi gol ve iki asistlik etkileyici bir katkıya ulaştı.

Ancak ilerleyişi, son milli arada kesintiye uğradı. Mbappe, Fransa'nın Türkiye'yi zorlu geçen maçta 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, belirleyici galibiyet golünü attıktan kısa süre sonra dizinden bir sorun yaşadı. Bunun sonucunda milli takım kampından erken ayrılmak zorunda kaldı. Forvet, kulübün özel sağlık ekibiyle birlikte rehabilitasyon programına başlamak için hemen İspanya'nın başkentine geri döndü.