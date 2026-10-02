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Kylian Mbappe El Clasico'yu kaçıracak mı? Real Madrid'in patronu Jose Mourinho büyük sakatlık kararını verdi
Mbappe'nin Madrid'e dönüşü gecikebilir
Mbappe yeni sezona gerçekten sansasyonel bir başlangıç yaptı, ancak harika ilk dönem ivmesi zamansız bir diz sakatlığıyla sekteye uğradı. Fransız forvet, Madrid formasıyla La Liga'da yıkıcı derecede etkili bir performans sergileyerek kısa sürede yedi gol ve iki asistlik etkileyici bir katkıya ulaştı.
Ancak ilerleyişi, son milli arada kesintiye uğradı. Mbappe, Fransa'nın Türkiye'yi zorlu geçen maçta 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, belirleyici galibiyet golünü attıktan kısa süre sonra dizinden bir sorun yaşadı. Bunun sonucunda milli takım kampından erken ayrılmak zorunda kaldı. Forvet, kulübün özel sağlık ekibiyle birlikte rehabilitasyon programına başlamak için hemen İspanya'nın başkentine geri döndü.
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Mourinho temkinli bir yaklaşım benimsiyor
İlk sağlık değerlendirmeleri bir miktar iyimserlik yarattı ve Mbappe'nin sadece bir ila iki haftalık kısa bir süre sahalardan uzak kalacağını gösterdi. Bu olumlu tabloya rağmen, Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho'nun yıldız oyuncusunun iyileşme süreci konusunda son derece temkinli davranmakta kararlı olduğu bildirildi.
AS'a göre Portekizli teknik adam, 10 Ekim'de Villarreal'e karşı oynanacak lig maçında hücum oyuncusunu dinlendirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. Mourinho, üst düzey oyuncuları yönetme konusunda büyük bir deneyime sahip ve dönüşün aceleye getirilmesinin çok daha yıkıcı bir gerilemeye yol açabileceğini biliyor. Bu nedenle sağlık ekibi, tamamen hiçbir rahatsızlık hissetmediğinden emin olunana kadar onun resmi maçta oynamasına onay vermeyecek.
Odak Barcelona maçına kayıyor
Bu son derece sabırlı yaklaşımın arkasındaki genel strateji, tamamen Mbappe'nin şu ana kadar sezonun en önemli maçı için tam anlamıyla hazır olmasını sağlamaya odaklanmış durumda. Madrid'in, 25 Ekim'de kritik bir El Clasico mücadelesinde ezeli rakibi Barcelona'yı ağırlaması planlanıyor.
Mourinho, bu dev karşılaşmada hücumdaki bir numaralı silahının maksimum kapasitede sahada olmasını kesinlikle istiyor. Aynı habere göre teknik ekip, üretken hücumcuyu daha az tehditkâr rakiplere karşı yeniden ilk 11'e almanın uzun vadede çok az fayda sağlayacağının farkında. Bu nedenle, kulüple bağlantılı herkes için onun patlayıcı hızını ve bitiricilik yeteneğini asıl yerel sınav için korumak tek öncelik haline gelmiş durumda.
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Yoğun bir maç takviminde yol almak
Barça ile oynanacak dev karşılaşmayı düşünmeden önce bile Madrid'in son derece sıkışık bir fikstürü başarıyla atlatması gerekiyor. Villarreal'e karşı yaklaşan lig maçının yanı sıra Mourinho'nun ekibini, hem ligde hem de Avrupa'da AS Roma, Sevilla ve RB Leipzig karşısında kritik sınavların yer aldığı zorlu bir maç serisi bekliyor.
En golcü oyuncusunun tam olarak ne zaman döneceğine dair kesin bir netlik olmadan hareket etmek, kuşkusuz kadronun genel derinliğini zorlayacaktır. Buna rağmen Mbappe'nin fiziksel durumunu korumak, Real Madrid için nihai hedef olmaya devam ediyor.
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