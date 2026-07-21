Kylian Mbappé, EA SPORTS FC 27’nin kapak yıldızı olarak açıklandı! Rekor kıran Real Madrid ve Fransa’nın “Galactico”su, dört yıllık aradan sonra bu ikonik oyun serisinin yüzü olarak geri dönüyor

Mbappe, EA Sports’un yakında çıkacak amiral gemisi oyunu FC 27’nin ana kapak yıldızı olarak resmen açıklandı. Kısa süre önce FIFA Dünya Kupası’nda sergilediği 10 gollük muhteşem performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 27 yaşındaki Fransız kaptan, hem en üst düzey Ultimate Edition hem de EA Sports FC Mobile paketlerinin başrolünde yer alacak.

Duyuru görselinde Mbappe, tarihi Avrupa şampiyonlarının ikonik beyaz formasını gururla giyiyor; bu, hem oyuncu hem de kulübü için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

EA SPORTS’un Franchise Stratejisi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Jeff Sharma, bu seçimi övgüyle karşıladı. Sharma, “Kylian’ın hem kulübü hem de ülkesi için elde ettiği başarılar, onu kendi neslinin en belirleyici oyuncularından biri haline getirdi.” dedi.



