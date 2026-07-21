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Kylian Mbappé, EA SPORTS FC 27’nin kapak yıldızı olarak açıklandı! Rekor kıran Real Madrid ve Fransa’nın “Galactico”su, dört yıllık aradan sonra bu ikonik oyun serisinin yüzü olarak geri dönüyor
Mbappé, kapakta görkemli bir dönüş yapıyor
Mbappe, EA Sports’un yakında çıkacak amiral gemisi oyunu FC 27’nin ana kapak yıldızı olarak resmen açıklandı. Kısa süre önce FIFA Dünya Kupası’nda sergilediği 10 gollük muhteşem performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 27 yaşındaki Fransız kaptan, hem en üst düzey Ultimate Edition hem de EA Sports FC Mobile paketlerinin başrolünde yer alacak.
Duyuru görselinde Mbappe, tarihi Avrupa şampiyonlarının ikonik beyaz formasını gururla giyiyor; bu, hem oyuncu hem de kulübü için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.
EA SPORTS’un Franchise Stratejisi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Jeff Sharma, bu seçimi övgüyle karşıladı. Sharma, “Kylian’ın hem kulübü hem de ülkesi için elde ettiği başarılar, onu kendi neslinin en belirleyici oyuncularından biri haline getirdi.” dedi.
- Getty Images
Real Madrid forveti için özel bir an
Bu, Mbappé’nin yeniden markalaştırılan EA Sports FC döneminin tek başına yüzü olarak ilk kez yer alışı olmakla birlikte, küresel oyun ikonunun formuna muzaffer bir dönüşünü de simgeliyor. Forvet, daha önce Paris Saint-Germain’in forvet hattını sürüklerken bu tarihi serinin arka arkaya üç sürümünde başrolü üstlenmişti.
Bu duyuru hakkında yorum yapan Mbappé, Los Blancos formasıyla ilk kez bir FC oyununun kapağında yer almanın çok özel ve kariyerini şekillendiren bir onur olduğunu belirterek büyük minnettarlığını dile getirdi. Mbappé, “EA Sports FC serisinin bir oyununun kapağında ilk kez yer almak benim için çok özel bir an” dedi.
Real Madrid’in hakimiyeti oyun kutusu kapaklarında da devam ediyor
Mbappe’nin kapakta yer alması, Electronic Arts ile Santiago Bernabéu yönetimi arasındaki efsanevi ve on yıllardır süren ilişkiyi daha da pekiştiriyor. Fransız forvet, daha önce oyun serisinin standart sürüm kapaklarında başrolü üstlenen takım arkadaşı Jude Bellingham’ın izinden doğrudan ilerliyor. 2024 yılında Real Madrid’e transfer olduğundan bu yana Mbappe, futbolun en üst seviyesinde üstün performanslar sergiledi.
Oyun kutusunun kapağında yer alarak Mbappe, tarih boyunca oyunun kültürel kimliğini şekillendiren eski Real Madrid Galacticos'larından oluşan seçkin bir gruba da katılmış oldu. Cristiano Ronaldo, Madrid'de geçirdiği rekor kıran döneminde FIFA 18 için ikonik küresel pazarlama kampanyalarının öncülüğünü yaparken, Eden Hazard ise FIFA 20'nin kapak yüzü olmuştu.
- AFP
Duyuru, hayranlar için önemli bir haftanın başlangıcını oluşturuyor
Mbappe’nin seçilmesi, oyun devinin kendi markası ile dünya futbolunun en büyük yıldızları arasındaki sinerjiye ne kadar değer verdiğini ortaya koyuyor. Bir başka kulüp ikonu olan Kaka, en parlak yıllarında FIFA 11’in baş kapak yıldızı olarak uluslararası sahnede adından söz ettirmişti; Roberto Carlos ise FIFA Football 2003’ün küresel sürümünün başrolünde yer almıştı.
Kylian Mbappe’nin kapak yıldızı olarak açıklanması, EA SPORTS FC 27 için bir haftalık duyuru maratonunun başlangıcını oluşturuyor ve bu gelişme, oyun camiasını heyecanla bekleyişe sokacak. Hayranların daha fazla ayrıntı için uzun süre beklemesi gerekmeyecek, zira YouTube’da yayınlanacak oyun fragmanı 23 Temmuz Perşembe günü saat 17:00 BST’de yayına girecek.
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