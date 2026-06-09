Kylian Mbappe, Dünya Kupası için en iyi formunu "sakladığını" iddia ederken, etkisiz kalan Fransa kaptanı, hat-trick kahramanı Michael Olise'nin gölgesinde kaldı

Mbappé oyuna ısınmakta zorlanırken, Olise turnuva öncesinde Fransa’nın en formda oyuncusu olduğunu kanıtlayan bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu durmak bilmedi; devre aralarının her iki tarafında da seken toplara hücum etti ve ardından uzak mesafeden attığı muhteşem bir kavisli şutla hat-trick’ini tamamladı.

Deschamps, kanat oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve Olise'nin şu anda takımın en büyük hücum tehdidi olabileceğini ima etti. Deschamps, "Bayern'deki sezonunda olduğu gibi, ışıl ışıl parlıyor. Her şey onun için çok kolay. Verimli bir oyuncu ve bu harika. Tabii ki diğer oyunculara da ihtiyacımız olacak." dedi.