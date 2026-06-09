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Kylian Mbappe, Dünya Kupası için en iyi formunu "sakladığını" iddia ederken, etkisiz kalan Fransa kaptanı, hat-trick kahramanı Michael Olise'nin gölgesinde kaldı
Fransa, forvet hattında inişli çıkışlı bir performansla Dünya Kupası'na giriyor
Fransa, Dünya Kupası'na gitmeden önceki son hazırlık maçında Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti, ancak dikkatler takımın en önemli iki hücum yıldızının birbirinden farklı performanslarına çevrildi.
Mbappe, birçok fırsat yaratmasına rağmen üst üste üçüncü maçında da gol atamadı. 98 uluslararası maçta 56 gol atan Fransa kaptanı için bu gol suskunluğu alışılmadık bir durum, ancak ne oyuncu ne de teknik direktörü bu durumdan endişeli görünmüyor. Bunun yerine manşetleri Olise kapattı. Bayern Münih'in kanat oyuncusu, Lille'de muhteşem bir hat-trick yaparak kulüp seviyesinde gösterdiği etkileyici formunu sürdürdü ve milli takımdaki artan etkisini pekiştirdi.
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Mbappe, verimlilik konusundaki endişeleri yalınlaştırıyor
Mbappé'nin hücumda sık sık uyumsuz göründüğü sinir bozucu bir akşama rağmen, Deschamps forvetin son zamanlardaki golcü kimliğinden uzak performansından etkilenmiş görünmüyor. Teknik direktör, takımın yıldızının özgüven sorunu yaşadığına dair iddiaları gülerek geçiştirdi.
"Endişelenmeyeceğim. Birkaç fırsat yakaladığı doğru, ancak golcü olamadı. Bana bunu ABD maçı için sakladığını söyledi, bu yüzden benim için sorun yok," dedi Deschamps TF1'e.
Olise ön plana çıkıyor
Mbappé oyuna ısınmakta zorlanırken, Olise turnuva öncesinde Fransa’nın en formda oyuncusu olduğunu kanıtlayan bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu durmak bilmedi; devre aralarının her iki tarafında da seken toplara hücum etti ve ardından uzak mesafeden attığı muhteşem bir kavisli şutla hat-trick’ini tamamladı.
Deschamps, kanat oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve Olise'nin şu anda takımın en büyük hücum tehdidi olabileceğini ima etti. Deschamps, "Bayern'deki sezonunda olduğu gibi, ışıl ışıl parlıyor. Her şey onun için çok kolay. Verimli bir oyuncu ve bu harika. Tabii ki diğer oyunculara da ihtiyacımız olacak." dedi.
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Dikkatler Dünya Kupası'na yöneliyor
Dikkatler tamamen Dünya Kupası'na yönelirken, Fransa takımı Boston yakınlarındaki antrenman kampına doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Deschamps, takımının uyumunu geliştirirken, kilit oyuncularının da en iyi formda olmalarını sağlamayı umuyor. Mbappé ve Olise'nin, Senegal, Irak ve Norveç ile birlikte I. Gruba dahil oldukları Kuzey Amerika'da Fransa'yı zafere taşıyacağı tahmin ediliyor.