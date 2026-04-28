Getty
Çeviri:
Kylian Mbappé'den daha mı iyi? Harry Kane neden dünyanın en iyi 9 numarası oldu ve Bayern Münih'in forveti kariyerini farklı bir pozisyonda nasıl tamamlayabilir?
Kane, hem kulübünde hem de milli takımda rekorlar kırıyor
Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en golcü oyuncuları sıralamasında her zaman zirvede yer alır, ancak Portekizli "GOAT" her zaman bir forvet olarak oynamamıştır – kariyerine hünerli bir kanat oyuncusu olarak başlamıştır – ve çoğu zaman kendine özgü bir yetenek seviyesinde performans sergilemektedir.
Tam anlamıyla forvetler söz konusu olduğunda, Kane'in verimliliğiyle ve herhangi bir amaca sunduklarıyla rekabet edebileceğini iddia edebilecek pek fazla isim yoktur. Bu nokta, Spurs ve Three Lions'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasıyla vurgulanmaktadır.
Kulüp ve milli takımda olağanüstü bireysel performansını sürdüren Kane, Bayern Münih ile iki kez Bundesliga şampiyonu olarak Almanya'da kupa hasretine son verdi. 141 maçta 138 gol atarak tarih kitaplarını yeniden yazdı.
Kane, 2026 Dünya Kupası finallerinde İngiltere'nin kaptan kol bandını takarak takım için sembolik bir figür olacak ve dünyanın en iyi oyuncusunun çabalarını ödüllendiren prestijli Ballon d'Or ödülünün ciddi bir adayı olmaya devam edecek.
- Getty/GOAL
Bayern'in forveti Kane, dünya futbolunun en iyi 9 numarası mı?
32 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan bu oyuncunun dünya futbolunda kendi pozisyonunun en iyi temsilcisi olup olmadığı sorulduğunda, Tottenham ve Leyton Orient’te Kane ile birlikte forma giymiş olan M’Poku, GOAL’a şunları söyledi: “Bazı arkadaşlarımla bu konuyu hep tartışırız çünkü onlar Kylian Mbappé’yi çok seviyorlar. Evet, muhtemelen o en iyisi. Öyle. Evet, öyle derim.”
Kane'in forvet olarak kendi neslinin en iyisi olup olmadığı konusunda Karim Benzema, Luis Suarez ve Robert Lewandowski gibi isimlerin üzerinde yer alıp almadığı sorulduğunda, şu anda Angry Ginge’s Yanited kadrosunun bir parçası olarak Baller League UK'de forma giyen M’Poku şunları ekledi: “Bence hepsinin kendine özgü özellikleri var, ancak hepsi Harry Kane'in yaptıklarını yapamaz.
“Harry Kane’i, takım için nasıl oynadığı ve sadece gol atarak değil, asistler ya da ön asistler yaparak takım arkadaşlarına nasıl yardımcı olduğu açısından Benzema’ya biraz benzetirim. Evet, hepsi inanılmaz olduğu için hepsinin hakkı var, ama hepsi Harry Kane’in yaptıklarını yapamaz. Belki Benzema.”
Kane daha geriye çekilip oyun kurucu rolünü üstlenebilir mi?
Kane’in gelecek sezon hangi kulüpte forma giyeceği konusunda ara sıra sorular soruluyor; zira 2027’de sona erecek olan Allianz Arena’daki sözleşmesinin uzatılması henüz imzalanmadı.
M'Poku, Kane'in duygusal bir dönüşle Kuzey Londra'ya geri dönme ihtimalinin "hiç olmadığını" iddia ediyor, ancak Kane'in Ronaldo'nun ikonik izinden giderek 30'lu yaşlarının sonlarına kadar ve hatta ötesinde oynaması ve bu süreçte rolünün değişmesi ihtimaline ilişkin sorulduğunda, "Onun mümkün olduğunca en üst seviyede oynamaya devam etmesini istiyorum.
"Lewandowski'nin en üst seviyede oynadığı gibi. Ronaldo şu ana kadar en üst seviyede oynuyor. Luka Modric. İşte biz de bunu görmek istiyoruz.
“Ve Harry Kane, o bir oyuncu, bence en üst seviyede oynamaya devam edecek ve belki 9 numara oynayamazsa, 10 numara, 8 numara oynayabilir. O pozisyonlarda oynamakta bir sorunu olmayacaktır.”
- Baller League UK
Kane, Bayern'in Şampiyonlar Ligi zaferine katkıda bulunmayı umuyor
Kane, Salı günü Bayern formasıyla, Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi yarı final serisinin ilk maçında sahaya çıkarak kupa yarışına yeniden katılacak.
M’Poku, son maçında Yanited’in Gold Devils FC ile 2-2 berabere kalmasına yardımcı olduktan sonra, bu efsanevi karşılaşmayı izlemek için ekran başına geçecekler arasında yer alacak. Parc des Princes’te daha heyecan verici bir maç izlemeyi umuyor.
Baller League, her Pazartesi akşamı saat 17:00'den itibaren www.youtube.com/@BallerLeagueUK adresinde canlı olarak yayınlanıyor.