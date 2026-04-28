Kylian Mbappé'den daha mı iyi? Harry Kane neden dünyanın en iyi 9 numarası oldu ve Bayern Münih'in forveti kariyerini farklı bir pozisyonda nasıl tamamlayabilir?

Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en golcü oyuncuları sıralamasında her zaman zirvede yer alır, ancak Portekizli "GOAT" her zaman bir forvet olarak oynamamıştır – kariyerine hünerli bir kanat oyuncusu olarak başlamıştır – ve çoğu zaman kendine özgü bir yetenek seviyesinde performans sergilemektedir.

Tam anlamıyla forvetler söz konusu olduğunda, Kane'in verimliliğiyle ve herhangi bir amaca sunduklarıyla rekabet edebileceğini iddia edebilecek pek fazla isim yoktur. Bu nokta, Spurs ve Three Lions'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasıyla vurgulanmaktadır.

Kulüp ve milli takımda olağanüstü bireysel performansını sürdüren Kane, Bayern Münih ile iki kez Bundesliga şampiyonu olarak Almanya'da kupa hasretine son verdi. 141 maçta 138 gol atarak tarih kitaplarını yeniden yazdı.

Kane, 2026 Dünya Kupası finallerinde İngiltere'nin kaptan kol bandını takarak takım için sembolik bir figür olacak ve dünyanın en iyi oyuncusunun çabalarını ödüllendiren prestijli Ballon d'Or ödülünün ciddi bir adayı olmaya devam edecek.