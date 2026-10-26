FIFPRO Erkekler Dünya 11'i, her yıl günümüz futbolunun en iyi oyuncularının oylarıyla belirleniyor. Geçmişi 2005'e uzanan ödül, dünya çapında futboldaki üstün başarıyı kutluyor.

2026 ödülleri 22. kez verilecek ve sonuçlar 9 Kasım'da açıklanacak. Mevkilerinde en fazla oyu alan 11 futbolcu, FIFPRO Dünya 11'ine seçiliyor. 70 ülkeden futbolcular, 2025 Erkekler Dünya 11'i ve Kadınlar Dünya 11'i için oy kullandı.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba ve Gianluigi Buffon gibi dünya yıldızlarının öne çıktığı önceki tüm kadrolara göz atalım.