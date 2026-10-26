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FIFPRO World 11 2025FIFPRO
Çeviri:

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve 2005-2025 yılları arasında FIFPRO Erkekler Dünya 11'ine seçilen tüm futbolcular

Analysis
FEATURES

FIFPRO tarafından 2005'te oluşturulan Dünya 11'i, kazananları yalnızca profesyonel futbolcular tarafından belirlenen tek küresel futbol ödülüdür.

FIFPRO Erkekler Dünya 11'i, her yıl günümüz futbolunun en iyi oyuncularının oylarıyla belirleniyor. Geçmişi 2005'e uzanan ödül, dünya çapında futboldaki üstün başarıyı kutluyor.

2026 ödülleri 22. kez verilecek ve sonuçlar 9 Kasım'da açıklanacak. Mevkilerinde en fazla oyu alan 11 futbolcu, FIFPRO Dünya 11'ine seçiliyor. 70 ülkeden futbolcular, 2025 Erkekler Dünya 11'i ve Kadınlar Dünya 11'i için oy kullandı.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba ve Gianluigi Buffon gibi dünya yıldızlarının öne çıktığı önceki tüm kadrolara göz atalım.

  • FIFPro World XI 2025FIFPro World XI

    2025

    Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

    Defans oyuncuları: Achraf Hakimi (Fas), Virgil van Dijk (Hollanda), Nuno Mendes (Portekiz)

    Orta saha oyuncuları: Cole Palmer (İngiltere), Jude Bellingham (İngiltere), Pedri (İspanya), Vitinha (Portekiz)

    Forvetler: Lamine Yamal (İspanya), Kylian Mbappe (Fransa), Ousmane Dembele (Fransa)

  • FIFPRO World 11 2024FIFPRO

    2024

    Kaleci: Ederson (Manchester City)

    Defans oyuncuları: Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Forvetler: Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

  • FIFPRO World 11 2023FIFPRO World 11

    2023

    Kaleci: Thibaut Courtois (Belçika)

    Defans oyuncuları: Ruben Dias (Portekiz), John Stones (İngiltere), Kyle Walker (İngiltere)

    Orta saha oyuncuları: Jude Bellingham (İngiltere), Kevin De Bruyne (Belçika), Bernardo Silva (Portekiz);

    Forvetler: Vinicius Jr (Brezilya), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç), Lionel Messi (Arjantin)

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  • FIFPRO World 11 2022FIFPRO World 11

    2022

    Kaleci: Thibaut Courtois (Belçika)

    Savunmacılar: Joao Cancelo (Portekiz), Virgil van Dijk (Hollanda), Achraf Hakimi (Fas)

    Orta saha oyuncuları: Kevin De Bruyne (Belçika), Casemiro (Brezilya), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç), Karim Benzema (Fransa), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2021FIFPRO World 11

    2021

    Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

    Defans oyuncuları: David Alaba (Avusturya), Leonardo Bonucci (İtalya), Ruben Dias (Portekiz)

    Orta saha oyuncuları: Jorginho (İtalya), N’Golo Kante (Fransa), Kevin De Bruyne (Belçika)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Erling Haaland (Norveç), Robert Lewandowski (Polonya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    2020

    Kaleci: Alisson (Brezilya)

    Defans oyuncuları: Alphonso Davies (Kanada), Sergio Ramos (İspanya), Virgil van Dijk (Hollanda), Trent Alexander-Arnold (İngiltere)

    Orta saha oyuncuları: Kevin De Bruyne (Belçika), Thiago (İspanya), Joshua Kimmich (Almanya)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Robert Lewandowski (Polonya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2019FIFPRO World 11

    2019

    Kaleci: Alisson (Brezilya)

    Defans oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya), Virgil van Dijk (Hollanda), Matthijs de Ligt (Hollanda)

    Orta saha oyuncuları: Eden Hazard (Belçika), Frenkie de Jong (Hollanda), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Kylian Mbappe (Fransa), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2018FIFPRO World 11

    2018

    Kaleci: David de Gea (İspanya)

    Defans oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya), Raphael Varane (Fransa), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Eden Hazard (Belçika), N’Golo Kante (Fransa), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Kylian Mbappe (Fransa), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2017FIFPRO World 11

    2017

    Kaleci: Gianluigi Buffon (İtalya)

    Defans oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya), Leonardo Bonucci (İtalya), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Toni Kroos (Almanya), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Neymar (Brezilya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    2016

    Kaleci: Manuel Neuer (Almanya)

    Defans oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya), Gerard Pique (İspanya), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Toni Kroos (Almanya), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2015FIFPRO World 11

    2015

    Kaleci: Manuel Neuer (Almanya)

    Savunma oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya), Thiago Silva (Brezilya), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Paul Pogba (Fransa), Andres Iniesta (İspanya), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Neymar (Brezilya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2014FIFPRO World 11

    2014

    Kaleci: Manuel Neuer (Almanya)

    Defans oyuncuları: Philipp Lahm (Almanya), David Luiz (Brezilya), Thiago Silva (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya)

    Orta saha oyuncuları: Angel Di Maria (Arjantin), Toni Kroos (Almanya), Andres Iniesta (İspanya)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Lionel Messi (Arjantin), Arjen Robben (Hollanda)

  • FIFPRO World 11 2013FIFPRO World 11

    2013

    Kaleci: Manuel Neuer (Almanya)

    Defans oyuncuları: Philipp Lahm (Almanya), Sergio Ramos (İspanya), Thiago Silva (Brezilya), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Franck Ribery (Fransa), Xavi (İspanya), Andres Iniesta (İspanya)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Zlatan Ibrahimovic (İsveç), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2012FIFPRO World 11

    2012

    Kaleci: Iker Casillas (İspanya)

    Defans oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Gerard Pique (İspanya), Sergio Ramos (İspanya), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya) Xabi Alonso (İspanya) Xavi (İspanya)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Falcao (Kolombiya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    2011

    Kaleci: Iker Casillas (İspanya)

    Defans oyuncuları: Sergio Ramos (İspanya), Gerard Pique (İspanya), Nemanja Vidic (Sırbistan), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Xavi (İspanya), Xabi Alonso (İspanya)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Wayne Rooney (İngiltere), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2010FIFPRO World 11

    2010

    Kaleci: Iker Casillas (İspanya)

    Defans oyuncuları: Carles Puyol (İspanya), Gerard Pique (İspanya), Lucio (Brezilya), Maicon (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Xavi (İspanya), Wesley Sneijder (Hollanda)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), David Villa (İspanya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2009FIFPRO World 11

    2009

    Kaleci: Iker Casillas (İspanya);

    Defans oyuncuları: Patrice Evra (Fransa), Nemanja Vidic (Sırbistan), John Terry (İngiltere), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Xavi (İspanya), Steven Gerrard (İngiltere)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Fernando Torres (İspanya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2008FIFPRO World 11

    2008

    Kaleci: Iker Casillas (İspanya)

    Defans oyuncuları: Carles Puyol (İspanya), Rio Ferdinand (İngiltere), John Terry (İngiltere), Sergio Ramos (İspanya)

    Orta saha oyuncuları: Kaka (Brezilya), Xavi (İspanya), Steven Gerrard (İngiltere)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Fernando Torres (İspanya), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    2007

    Kaleci: Gianluigi Buffon (İtalya)

    Savunmacılar: Carles Puyol (İspanya), Fabio Cannavaro (İtalya), John Terry (İngiltere), Alessandro Nesta (İtalya)

    Orta saha oyuncuları: Steven Gerrard (İngiltere), Kaka (Brezilya), Cristiano Ronaldo (Portekiz)

    Forvetler: Ronaldinho (Brezilya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Lionel Messi (Arjantin)

  • FIFPRO World 112006FIFPRO World 11

    2006

    Kaleci: Gianluigi Buffon (İtalya)

    Defans oyuncuları: Gianluca Zambrotta (İtalya), Fabio Cannavaro (İtalya), John Terry (İngiltere), Lilian Thuram (Fransa)

    Orta saha oyuncuları: Kaka (Brezilya), Andrea Pirlo (İtalya), Zinedine Zidane (Fransa)

    Forvetler: Ronaldinho (Brezilya), Thierry Henry (Fransa), Samuel Eto'o (Kamerun)

  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2005

    Kaleci: Dida (Brezilya)

    Savunmacılar: Paolo Maldini (İtalya), Alessandro Nesta (İtalya), John Terry (İngiltere), Cafu (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Frank Lampard (İngiltere), Claude Makelele (Fransa), Zinedine Zidane (Fransa)

    Forvetler: Ronaldinho (Brezilya), Andriy Shevchenko (Ukrayna), Samuel Eto'o (Kamerun)