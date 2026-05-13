Getty/GOAL
Çeviri:
Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ile olan "harika ilişkisi" ve Real Madrid efsanesinden aldığı destek hakkında konuştu
Çocukluk kahramanı, kişisel akıl hocası oldu
Mbappé, Ronaldo’ya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememişti; yatak odasının duvarlarını kaplayan Portekizli yıldızın posterleriyle dolu o meşhur görüntüler, futbol tarihine geçmişti. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, ikilinin ilişkisinin artık bir hayran ile idolünün ötesine geçtiğini açıkladı. Vanity Fair dergisine verdiği samimi röportajda Fransız forvet, artık arkadaş olduklarını belirtti.
İkili arasındaki bağdan bahseden Mbappe, “O artık bir arkadaşım. Gençken hayran olduğun insanların arkadaşın olması harika bir şey. Eskiden çok konuşurduk ve Madrid’deki ilk yılımda bana çok yardımcı oldu, çünkü orayı çok iyi biliyor. Harika bir ilişkimiz var ve bundan çok mutluyum” dedi.
- Getty Images
Bernabeu kriziyle birlikte baskı artıyor
Ronaldo'nun saha dışı desteği güçlü olsa da, Mbappé için saha içi gerçeklik giderek zorlaşıyor. Real Madrid hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiriyor ve kulüp üst üste ikinci kez kupa kazanamayan bir sezonla karşı karşıya kalırken, suçlu olarak 2024'te transfer edilen yıldız oyuncu gösteriliyor. Saygıdeğer bireysel gol istatistiklerine rağmen, birçok eleştirmen, eski Paris Saint-Germain yıldızının bedelsiz transferiyle birlikte takımın genel dinamizminin ve çalışma temposunun düştüğünü savunuyor.
Durum taraftarlar arasında kaynama noktasına ulaştı ve milyonlarca imzanın toplandığı, oyuncunun ayrılmasını talep eden devasa bir çevrimiçi imza kampanyası başlatıldı. Bu dijital protesto, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, takımı önemli maçlarda katı ve öngörülebilir hale getiren taktiksel dengesizliğe katkıda bulunmak yerine, yeni bir hakimiyet dönemini başlatmasını bekleyen Madridista taraftarları arasında artan bir hayal kırıklığını yansıtıyor.
Portekizli efsanenin gölgesi
Mbappe’yi takip eden kaçınılmaz Ronaldo karşılaştırmaları, özellikle de CR7’nin kulüpte kupa dolu yıllarını belirleyen maç kazandıran etkisini tekrarlamakta zorlandıkça devam ediyor. Mbappe'nin rakamları Ronaldo'nun istatistiklerinin bir kısmını taklit etse de, mevcut yönetim altındaki takımın toplu performansı bir gerilemeyi işaret ediyor. Kulüp içindeki bazı isimlerin, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldızlar arasındaki mevcut kimya veya kimya eksikliği göz önüne alındığında, forvetin takıma katılması doğru bir hamle miydi diye sorgulamaya başladığı bildirildi.
Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın taktiksel baş ağrısı çok büyük. Defansif istikrarı feda etmeden üç süperstar forveti de kadroda yerleştirebilecek bir yol bulmak, hâlâ çözülememiş bir bulmaca.
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Mbappe şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak ve Real Madrid'in sezonun son üç La Liga maçı olan Real Oviedo, Sevilla ve Athletic Club karşılaşmalarında sahalara dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Bununla birlikte, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının yine en önemli oyuncusu olması bekleniyor.