Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ile olan "harika ilişkisi" ve Real Madrid efsanesinden aldığı destek hakkında konuştu

Mbappé, Ronaldo’ya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememişti; yatak odasının duvarlarını kaplayan Portekizli yıldızın posterleriyle dolu o meşhur görüntüler, futbol tarihine geçmişti. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, ikilinin ilişkisinin artık bir hayran ile idolünün ötesine geçtiğini açıkladı. Vanity Fair dergisine verdiği samimi röportajda Fransız forvet, artık arkadaş olduklarını belirtti.

İkili arasındaki bağdan bahseden Mbappe, “O artık bir arkadaşım. Gençken hayran olduğun insanların arkadaşın olması harika bir şey. Eskiden çok konuşurduk ve Madrid’deki ilk yılımda bana çok yardımcı oldu, çünkü orayı çok iyi biliyor. Harika bir ilişkimiz var ve bundan çok mutluyum” dedi.