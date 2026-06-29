AFP
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Kylian Mbappé ‘bir misyonun peşinde!’ - Didier Deschamps, Dünya Kupası’nda yıldızlaşan ve yanlış anlaşılan Fransa kaptanının ‘olağanüstü bir yetenek’ olduğunu söylüyor
Mbappé'nin olağanüstü liderliği ve formu
Fransa’nın İsveç ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde konuşan Deschamps, kaptanının takım üzerinde yarattığı etkiyi hemen vurguladı. Annesinin cenazesinin ardından kısa bir izinden dönen teknik direktör, Mbappé’nin dış etkenler ya da kulüpteki parlak kariyeri nedeniyle dikkatinin dağıldığına dair iddiaları reddetti.
Deschamps, Real Madrid’e transfer olacak ve hâlâ ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Mbappé hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Grup aşamasında Norveç’e karşı kazanılan maçta görüldüğü gibi, ister gol atarken ister asist yaparken, Mbappé, bir başka dünya şampiyonluğu peşinde koşan Fransız kampının tartışmasız teknik ve manevi lideri olmaya devam ediyor.
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Kaptan hakkındaki kamuoyundaki algıya karşı çıkmak
Fransa milli takım teknik direktörü, Mbappé’nin kamuoyundaki imajı ile soyunma odasındaki gerçek kişiliği arasındaki uyumsuzluğu özellikle vurgulamak istedi. Özellikle PSG’den yaşadığı karmaşık ayrılığın ardından sosyal medyada ve basında sık sık eleştirilerin hedefi olan forvet, onunla her gün birlikte çalışanlar tarafından tamamen farklı bir gözle görülüyor.
"Kylian savunma yapmayı biliyor. Ayrıca diğerlerinden daha fazla gol atıyor. İlk günden beri size söylüyorum: O bir misyon üstlenmiş durumda. Bazen beni her zaman duymasanız bile... Fiziksel antrenmanlarda bile ilk sıradaydı. Uzun zaman önce, kaptanlık rolünü üstlendiğini söylemiştim. Dışarıdan ona dair edindiğimiz izlenim, gerçekte nasıl biri olduğu ile her zaman ya da nadiren örtüşmüyor," diye açıkladı Deschamps basına.
Rekorları kırmak ve standartları belirlemek
Mbappé’nin fiziksel durumu ve çalışma ahlakı da övgüyle karşılandı; baş antrenör, 27 yaşındaki oyuncunun antrenmanlarda ön saflarda liderlik yaptığını açıkladı. Deschamps, forvetin 2018 Dünya Kupası’ndaki çıkış performansından bu yana, tarihin en iyisi olma konusundaki doyumsuz arzusunun itici gücüyle sürekli bir gelişim gösterdiğini belirtti.
Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Goller atıyor ve atmaya devam ediyor. Kylian, 2018'de zaten çok güçlüydü. Her zaman daha iyisini arıyor; rekorlar kırıyor ve daha fazlasını da kıracak. Top kontrolünde hata yapabilir ya da bir fırsatı kaçırabilir, ama sonrasında hiç sarsılmıyor. O, olağanüstü oyuncuların türünden biri ve onun bir Fransız olması çok güzel bir şey."
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Mbappé, eleştirenlere yanıt verdi
Mbappe, şu anda 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında dört golle ikinci sırada yer alıyor ve altı golle lider konumda bulunan Arjantinli Lionel Messi’nin arkasında bulunuyor. Bu etkileyici performans, Mbappe’yi 16 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Almanya’dan Miroslav Klose ile birlikte ikinci sıraya yerleştirirken, 19 golle bu tarihi sıralamanın zirvesinde yer alan Messi’nin arkasında kalıyor.
Ayrıca Mbappé, devam eden bu Dünya Kupası sırasında Fransa'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını resmen elde etti ve milli takımdaki gol sayısını 60'a çıkararak Olivier Giroud'un 57 gol olan önceki rekorunu aştı.