Kylian Mbappé ‘bir misyonun peşinde!’ - Didier Deschamps, Dünya Kupası’nda yıldızlaşan ve yanlış anlaşılan Fransa kaptanının ‘olağanüstü bir yetenek’ olduğunu söylüyor

Fransa milli takım teknik direktörü, Mbappé’nin kamuoyundaki imajı ile soyunma odasındaki gerçek kişiliği arasındaki uyumsuzluğu özellikle vurgulamak istedi. Özellikle PSG’den yaşadığı karmaşık ayrılığın ardından sosyal medyada ve basında sık sık eleştirilerin hedefi olan forvet, onunla her gün birlikte çalışanlar tarafından tamamen farklı bir gözle görülüyor.

"Kylian savunma yapmayı biliyor. Ayrıca diğerlerinden daha fazla gol atıyor. İlk günden beri size söylüyorum: O bir misyon üstlenmiş durumda. Bazen beni her zaman duymasanız bile... Fiziksel antrenmanlarda bile ilk sıradaydı. Uzun zaman önce, kaptanlık rolünü üstlendiğini söylemiştim. Dışarıdan ona dair edindiğimiz izlenim, gerçekte nasıl biri olduğu ile her zaman ya da nadiren örtüşmüyor," diye açıkladı Deschamps basına.



