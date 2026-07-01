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"Kylian Mbappé bir fenomen" - Ballon d'Or ödülü sahibi, Fransa'nın yıldızının İspanya'dan Lamine Yamal'dan "çok daha üstün" olduğunu iddia ediyor
Weah, Fransız fenomenini övüyor
Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda manşetleri süslemeye devam ediyor ve sergilediği performanslar, futbol tarihinin en büyük forvetlerinden birinden en yüksek övgüyü aldı. 1995 Ballon d’Or ödülünün sahibi Weah, Fransa kaptanının İsveç’i 3-0’lık galibiyette kusursuz bir ikili golle paramparça etmesini izlemek üzere New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yer aldı.
İspanyol televizyon programı El Chiringuito’ya konuşan eski AC Milan ve PSG efsanesi, 27 yaşındaki oyuncunun yeteneğine hayranlığını dile getirdi. Weah, “O bir fenomen,” dedi. “Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir golcü.”
- AFP
Weah, Mbappé'nin Yamal'dan 'çok daha üstün' olduğunu iddia ediyor
Futbol dünyası 18 yaşındaki Yamal’ın yükselişine hayran kalmış olsa da, Weah, Barcelona’nın genç oyuncusunun şu anda Mbappé ile aynı seviyede olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Yamal’ın, kısa süre önce Fransa’nın İspanya’dan “daha iyi olmadığını” iddia etmesine rağmen, Liberyalı efsane, iki yıldız arasında hâlâ önemli bir uçurum olduğuna inanıyor.
"Biliyorsunuz, Lamine Yamal henüz çok genç bir çocuk. Onu Mbappé ile karşılaştırmamalısınız," dedi Weah, bu iki neslin yetenekleri hakkında sorulduğunda. "Mbappé bir fenomen, oysa Lamine hâlâ gelişme ve büyüme aşamasında. Tek umudum, Lamine'nin bu yolda ilerlemeye devam etmesi. Ama onu Mbappé ile karşılaştıramazsınız. Mbappé'nin çok daha üstün olduğu herkesin malumu."
Altın Ayakkabı Yarışı
Mbappe’nin mükemmelliğe yönelik durmak bilmeyen arayışı, turnuvanın gol krallığı sıralamasındaki mevcut konumuyla açıkça ortaya çıkıyor. Bu turnuvada şimdiden altı gol atan Fransa kaptanı, Arjantinli efsane Lionel Messi ile Altın Ayakkabı ödülü için başa baş bir yarış içinde. İsveç karşısında sergilediği performans neredeyse bir hat-trick olacaktı; forvet, direğe çarpan bir şutun yanı sıra ofsayt nedeniyle iptal edilen bir başka şutla, gerçekten de ezici bir bireysel performans sergiledi.
Dünya Kupası kariyerinde toplam 18 gole ulaşan Mbappé, şu anda turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Messi’nin sadece bir gol gerisinde bulunuyor. Her iki süperstar da mevcut turnuvada takımlarını aktif olarak ileriye taşırken, en büyük golcü unvanı için verilen bu tarihi yarış gerçek zamanlı olarak yaşanıyor. Weah’a göre, tam da bu düzeyde elit ve istikrarlı bir performans, dünyaca ünlü ikonları Yamal gibi gelişmekte olan bir yetenekten ayıran unsurdur.
- Getty Images Sport
Devler arasında olası bir çatışma ufukta beliriyor
İspanya ve Fransa, yarı finalde karşılaşmalarına yol açabilecek bir çatışma rotasındalar; bu durum, Yamal’ın “Fransız takımını yenmenin imkânsız olmadığı” teorisini test etmesi için mükemmel bir zemin oluşturuyor. Şu an için Mbappé, yenilmesi gereken isim olmaya devam ediyor. Real Madrid’in çalkantılı sezonu, onun milli takımdaki üstünlüğünü hiçbir şekilde azaltmadı ve Weah gibi efsanelerin desteğiyle, rakiplerinin de onunla aynı kefeye konabileceklerini kanıtlama baskısı devam ediyor.