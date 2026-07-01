"Kylian Mbappé bir fenomen" - Ballon d'Or ödülü sahibi, Fransa'nın yıldızının İspanya'dan Lamine Yamal'dan "çok daha üstün" olduğunu iddia ediyor

Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda manşetleri süslemeye devam ediyor ve sergilediği performanslar, futbol tarihinin en büyük forvetlerinden birinden en yüksek övgüyü aldı. 1995 Ballon d’Or ödülünün sahibi Weah, Fransa kaptanının İsveç’i 3-0’lık galibiyette kusursuz bir ikili golle paramparça etmesini izlemek üzere New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yer aldı.

İspanyol televizyon programı El Chiringuito’ya konuşan eski AC Milan ve PSG efsanesi, 27 yaşındaki oyuncunun yeteneğine hayranlığını dile getirdi. Weah, “O bir fenomen,” dedi. “Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir golcü.”



