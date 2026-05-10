Kylian Mbappé, Arsenal'e mi gidiyor? Bu şaşırtıcı transfer nasıl gerçekleşebilir? - Gunners'a, Real Madrid'den bu kararsız forveti koparmak için ne yapmaları gerektiği anlatılıyor

Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Mikel Arteta’nın takımının, Mbappé’nin İspanya’daki serüveni erken sona ererse onun için biçilmiş kaftan olacağına inanıyor. Bernabéu’da yaşanan benzeri görülmemiş bir haftalık kargaşanın ardından Petit, Gunners’ın forvet için ideal bir varış noktası olacağını öne sürdü ve özellikle de onun Kuzey Londra’daki mevcut taktik düzenine nasıl uyum sağlayacağına dikkat çekti.

Potansiyel uyum hakkında konuşan Petit, BOYLE Sports'a şunları söyledi: "Arsenal, Kylian Mbappe'yi çok sevecektir ve o, takımın sol kanadında mükemmel bir performans sergileyecektir. Mbappe'nin Real Madrid'de kalacağını düşünmemin tek nedeni, kupa kazanmadan ayrılması durumunda transferinin bir başarısızlık olarak görülmesidir. Mbappe'nin egosu çok büyük, bu yüzden muhtemelen kalmak ve bunun aksini kanıtlamak isteyecektir. Bundan oldukça eminim. Karar onun adına verilmedikçe, muhtemelen dünyanın en büyük kulübü olan Madrid'den ayrılacağını sanmıyorum."