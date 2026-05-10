Kylian Mbappé, Arsenal'e mi gidiyor? Bu şaşırtıcı transfer nasıl gerçekleşebilir? - Gunners'a, Real Madrid'den bu kararsız forveti koparmak için ne yapmaları gerektiği anlatılıyor
Petit, Mbappé için ideal pozisyonu belirledi
Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Mikel Arteta’nın takımının, Mbappé’nin İspanya’daki serüveni erken sona ererse onun için biçilmiş kaftan olacağına inanıyor. Bernabéu’da yaşanan benzeri görülmemiş bir haftalık kargaşanın ardından Petit, Gunners’ın forvet için ideal bir varış noktası olacağını öne sürdü ve özellikle de onun Kuzey Londra’daki mevcut taktik düzenine nasıl uyum sağlayacağına dikkat çekti.
Potansiyel uyum hakkında konuşan Petit, BOYLE Sports'a şunları söyledi: "Arsenal, Kylian Mbappe'yi çok sevecektir ve o, takımın sol kanadında mükemmel bir performans sergileyecektir. Mbappe'nin Real Madrid'de kalacağını düşünmemin tek nedeni, kupa kazanmadan ayrılması durumunda transferinin bir başarısızlık olarak görülmesidir. Mbappe'nin egosu çok büyük, bu yüzden muhtemelen kalmak ve bunun aksini kanıtlamak isteyecektir. Bundan oldukça eminim. Karar onun adına verilmedikçe, muhtemelen dünyanın en büyük kulübü olan Madrid'den ayrılacağını sanmıyorum."
Real Madrid'deki kargaşa, transfer fırsatı yaratıyor
Ayrılık söylentileri, İspanyol devini şu anda saran zehirli ortamdan kaynaklanıyor. Takım içindeki ilişkilerin kırılma noktasına geldiği bildiriliyor; bu durum, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında antrenman sahasında yaşanan ve Uruguaylı oyuncunun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan şiddetli bir çatışmayla daha da belirginleşti. Ancak takım arkadaşları kapalı kapılar ardında çatışırken, Mbappé Madrid taraftarlarıyla herkesin gözü önünde kendi mücadelesini veriyor.
Bireysel performansı yüksek olsa da, taraftarlar onun genel bağlılığını eleştirmekten çekinmiyor. Bu hayal kırıklığı, forvetin sakatlık sürecinde tatilde görülmesiyle tam bir öfkeye dönüştü. Bu görüntüler, dijital ortamda büyük bir protesto dalgasına yol açtı ve onun ayrılmasını talep eden çevrimiçi imza kampanyası, şaşırtıcı bir şekilde 70 milyon imzaya ulaştı.
Perez faktörü ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi umudu
Petit, transferin gerçekleşmesinin tek yolunun, kulüp başkanı Florentino Perez’in yoğun kamuoyu baskısı karşısında zararı sınırlamaya karar vermesi olduğunu öne sürüyor. Real Madrid’deki siyasi ortam genellikle oyuncuların geleceğini belirler ve olumsuz duyguların bu kadar yoğun olması, kulüp yönetimini, eski Paris Saint-Germain oyuncusunu yıllardır kadroya katmaya çalışmış olsalar da, bir adım atmaya zorlayabilir.
Petit, "Onun ayrılmasının tek yolu, Florentino Perez'in baskı altında pes etmesidir" diye ekledi. "Milyonlarca taraftar, onun kulüpten ayrılmasını istediğini belirten bir imza kampanyasına katıldı. Florentino Perez politik bir adam olduğu için bu, Mbappe için son olabilir. Arsenal ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, bu kulübün tarihinin seyrini değiştirecek ve transfer piyasasına güçlü bir mesaj verecektir."
Londra, Fransız süperstarı mı çağırıyor?
Arsenal şu anda PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali için hazırlanıyor ve Avrupa’nın en prestijli turnuvasında elde edilecek bir zafer, kulüp tarihinin en iddialı transferinin katalizörü olabilir. Avrupa sahnesinde elde edilecek bir başarı, Gunners’ın statüsünü, Mbappé gibi bir oyuncuyla gerçekçi bir şekilde rekabet edebilecekleri bir düzeye yükseltecek ve ona Bernabéu’nun yuhalamalarından uzak, yepyeni bir başlangıç sunacaktır.
Petit, Avrupa'da zafer kazanmanın böyle bir transferin anahtarı olduğu sonucuna vararak şunları söyledi: "Oyuncular elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonu için oynamak isterler ve tekrar şampiyon olabileceklerini umarlar. Bu, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den ayrılması durumunda onu çekmelerine yardımcı olur." Şu an için Mbappe Madrid'de kalıyor ve El Clasico'ya geri dönebilir, ancak Premier League'e geçiş kapısı aralanmış görünüyor.