Kylian Mbappé, Arsenal’de mi? Gelecekteki Premier Lig transferi tartışılırken eski Fransa milli oyuncusu, buranın “en iyi platform” olduğunu iddia etti

Real, en prestijli kupayı iki sezondur kaldıramadı; bu durum, korku salan forvet Mbappé’yi büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı. O ise tüm turnuvalarda 103 maçta attığı 86 golle takımın başarısı için üzerine düşeni yaptı.

Hızlı ayakları ile dikkat çeken Fransız oyuncu, aynı zamanda ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve Dünya Kupası finallerinde şimdiye kadar en çok gol atan futbolcu unvanlarını da elde etti. Rekor kıran bu tür başarılar artık onun için sıradan hale geldi.

Ancak somut başarılarla ilgili tartışmalardan kaçınmak mümkün değil. Mbappé bireysel olarak parlamaya devam ediyor, ancak en iyileri diğerlerinden ayıran şey takım başarılarıdır.

Mbappé, yetenekli bir genç olarak sahneye çıktığı günden beri Ballon d’Or adayı olarak gösteriliyorsa, bu unvanı hak etmek için La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanması gerekecek.

Eski takımı Paris Saint-Germain’in arka arkaya iki sezonda kıtayı fethetmesini sadece izlemekle yetindi. Artık 27 yaşında olan bu forvet için Avrupa’da başarıya ulaşmak hâlâ en büyük önceliği olmaya devam ediyor.