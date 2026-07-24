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Kylian Mbappé, Arsenal’de mi? Gelecekteki Premier Lig transferi tartışılırken eski Fransa milli oyuncusu, buranın “en iyi platform” olduğunu iddia etti
Mbappé, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or zaferlerini bekliyor
Real, en prestijli kupayı iki sezondur kaldıramadı; bu durum, korku salan forvet Mbappé’yi büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı. O ise tüm turnuvalarda 103 maçta attığı 86 golle takımın başarısı için üzerine düşeni yaptı.
Hızlı ayakları ile dikkat çeken Fransız oyuncu, aynı zamanda ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve Dünya Kupası finallerinde şimdiye kadar en çok gol atan futbolcu unvanlarını da elde etti. Rekor kıran bu tür başarılar artık onun için sıradan hale geldi.
Ancak somut başarılarla ilgili tartışmalardan kaçınmak mümkün değil. Mbappé bireysel olarak parlamaya devam ediyor, ancak en iyileri diğerlerinden ayıran şey takım başarılarıdır.
Mbappé, yetenekli bir genç olarak sahneye çıktığı günden beri Ballon d’Or adayı olarak gösteriliyorsa, bu unvanı hak etmek için La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanması gerekecek.
Eski takımı Paris Saint-Germain’in arka arkaya iki sezonda kıtayı fethetmesini sadece izlemekle yetindi. Artık 27 yaşında olan bu forvet için Avrupa’da başarıya ulaşmak hâlâ en büyük önceliği olmaya devam ediyor.
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Mbappé için en uygun Premier Lig kulübü hangisi olurdu?
Arsenal de 2025-26 sezonunda finalde yaşadığı hayal kırıklığının ardından hâlâ ilk Şampiyonlar Ligi zaferini bekliyor; peki, bir noktada Mbappé ile güçlerini birleştirip, her ikisinin de canı yanıp arzuladığı türden bir zafer kutlamasının tadını çıkarabilirler mi?
Bu soru Silvestre'ye yöneltildiğinde, eski Arsenal ve Fransa milli takım savunma oyuncusu - BetVictor Online Casino'nun izniyle GOAL'a şunları söyledi: “Bunun yakın zamanda gerçekleşme olasılığı düşük bence. Futbolda ne olacağı belli olmaz, her şey öngörülemez. Asla 'asla' deme, ama şu anda bunun gerçekleşeceğini düşünmek zor geliyor.”
Arsenal’in, oyun stili açısından Mbappé için Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Manchester United gibi takımlara kıyasla Premier Lig’de en uygun seçenek olup olmadığı konusunda daha fazla ısrarla sorulduğunda Silvestre şunları ekledi: “Böyle bir üst düzey oyuncunuz varken stilin gerçekten önemli olduğunu düşünmüyorum. O, herhangi bir takıma uyum sağlar.
“Bu yüzden bence onun için asıl önemli olan, benim kazanamadığım kupayı kimin kazanabileceği. Kendi kariyerime bakarsam, 27 yaşındayım ve Şampiyonlar Ligi hariç her şeyi kazandım. Bunu başarmak için bana en iyi platformu ve imkânları sunan kulübü seçerdim.”
Mbappé, Arsenal’de Henry’nin izinden gidebilir mi?
Arsenal ile bağlantıları olan bir başka Fransız futbolcu olan Bacary Sagna, Mbappé’nin Emirates Stadyumu’na transfer olma olasılığı sorulduğunda GOAL’a daha önce şöyle demişti: “Premier Lig’e katılırsa, bence Arsenal ona uygun olur.
“Tüm oyuncular hemen hemen aynı yaşta, dinamik ve genç. Arsenal oyuncuları hızlı. Forvet hattına bakarsanız, çok hızlı olan [Bukayo] Saka var, güçlü ve hızlı olan [Eberechi] Eze var. Hız ve keyif var. İngiltere’de ona en çok Arsenal uygun.
“Bunun gerçekleşeceğinden emin değilim. Asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum çünkü Real Madrid’de Avrupa’da kariyerini sonlandırabilir. Thierry Henry ile aynı hızda ve Thierry’nin hızı ve yeteneğiyle Premier Lig’de ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bence İngiltere’de başarılı olur.”
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Mbappe'nin Madrid'deki 'Galactico' olarak imzaladığı sözleşmesinin süresi dolduğunda
Mbappé bir gün transfer piyasasına çıkarsa, Fransız süperstarlarla dolu zengin geçmişi göz önüne alındığında Arsenal, şüphesiz bu en çok aranan transfer için yarışta yer alacaktır. Ancak oyuncunun Madrid’de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Başka bir transferin gerçekleşmesi için – ki bu transfer onu potansiyel olarak Premier Lig’e götürebilir – Bernabéu’dan ayrılma isteğinin dile getirilmesi gerekecektir. Bu dünya çapındaki süperstarın İspanya’da ne kadar süre kalmaya hazır olduğu, sahadaki gelişmelere bağlı olacaktır; zira herhangi bir ortamda uzun soluklu bir kariyerin sürdürülebilmesi için, en parlak spor özgeçmişlerinde bile doldurulması gereken önemli boşluklar vardır.
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