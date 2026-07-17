Getty/GOAL
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Kylian Mbappé, 2026 Ballon d’Or yarışının dışında kaldı; Dünya Kupası finaline yükselen Lionel Messi ise dokuzuncu Altın Top ödülü için adaylar arasına girdi
Mbappé, hem kulüp hem de milli takımda kupa kazanma fırsatını kaçırdı
Real Madrid’in “Galactico”su Mbappé, ülkesini bir kez daha dünya şöhretine ulaştırarak Ballon d’Or tartışmalarına adını yazdırmış gibi görünüyor. Yarı finale yükselme sürecinde sekiz gol attığı Kuzey Amerika’daki performansıyla, dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Ancak İspanya’ya karşı alınan yenilgi, uluslararası alanda daha fazla zafer kazanma şansının acı bir şekilde kaçmasına neden oldu. Kulüp düzeyinde ise 2025-26 sezonu, kupa arayışında daha fazla hayal kırıklığı yaşattı; Real, üst üste ikinci sezonu da büyük bir başarı elde edemeden tamamladı.
Ballon d’Or anketlerinde zirveye çıkmak için Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları gibi en büyük ödüllerin kazanılması gerektiğinden, bu sorunlar Mbappé’nin aleyhine işleyecektir. Bunu göz önünde bulundurursak, Arjantinli efsane Lionel Messi, dünya futbolunun zirvesine yeniden tırmanıyor olabilir.
Messi, Albiceleste’yi bir kez daha Dünya Kupası finaline taşıdı, kendisi de sekiz gol attı ve Katar 2022’de kazandıkları şampiyonluğu başarıyla savunmayı hedefliyor. İspanya karşısında bir kez daha karizmatik bir performans sergilerse, dokuzuncu Altın Top ödülü de ona verilebilir.
- Getty/GOAL
Messi, Ballon d'Or yarışında Mbappé'yi geride bıraktı
Aliadiere, Messi’nin artık yenilmesi gereken isim haline geldiğini kabul ediyor. Betinia NJ ile işbirliği kapsamında GOAL’a konuşan Fransız futbolcu, Mbappé’nin Ballon d’Or konusunda golsüz döneminin uzayıp uzamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, bence öyle. Bence Real Madrid ile bir şey kazanması açısından harika bir yıl geçirmiş olsaydı, muhtemelen hâlâ yarışta olabilirdi; ancak Madrid ile hiçbir şey kazanamadığı için…
“Kişisel açıdan bakıldığında, harika bir sezon geçirdiğini, inanılmaz sayıda gol attığını ve sezonun büyük bir bölümünde takımı sırtında taşıdığını düşünüyorum. Yani bireysel olarak muhteşem bir sezon geçirdi ama ne yazık ki, Ballon d’Or için kuralları biliyoruz: Kazanmak zorundasın; Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası’nı kazanmalısın.
“Bunu başaramadığı için Ballon d'Or'u kazanacağını düşünmüyorum. Bu çok yazık çünkü İngiltere de finale kadar gitseydi Harry Kane'in de iyi bir şansı olacağını düşünüyordum, ama onun için de durum aynı.
“Muhtemelen ödül Arjantinli bir oyuncuya gidecek. Messi, eğer tekrar kazanırsa, bence herkes onun yaşı ve Dünya Kupası’ndaki performansına hayran kalacak ve Inter Miami için MLS’de oynadığını unutacak.”
Messi, 2026'da 9. Altın Top ödülünü kazanabilir mi?
Messi şu anda 39 yaşında, ancak performansında herhangi bir düşüş belirtisi göstermiyor. Kuzey Amerika’da düzenlenen 2025 sezonunda, bu bitmek bilmeyen forvet, Inter Miami formasıyla MLS Kupası’nı ve MVP ödülünü kazandı.
Milli takım formasıyla da sihirli anlar yaşatan Messi, Atlanta’da oynanan dramatik yarı final maçında İngiltere’yi mağlup etti; bir Altın Top ödülü daha kazanması da ihtimal dışı değil.
Eski MLS yıldızı ve Dünya Kupası şampiyonu Kleberson, Messi’nin bir Altın Top daha kazanıp bu alanda ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’dan farkı dörde çıkarabileceği sorulduğunda GOAL’a şöyle demişti: “Vay canına! Bu adam hiç durmuyor! Arjantin, Messi sayesinde Dünya Kupası’nı kazanma şansını diğer tüm ülkelerden daha fazla elinde tutuyor, çünkü Messi hâlâ iyi bir seviyede oynuyor.
“Ronaldo’dan farklı bir durum. O da hala iyi bir seviyede oynuyor, ancak Ronaldo’nun etrafındaki oyuncular, Messi’nin Arjantin’de sahip olduğu kadroyla aynı değil. Bu saflık meselesi. Portekizli oyuncuların sahip olduğu ile Arjantinli oyuncuların sahip olduğu şey tamamen farklı. Bu yüzden Messi’nin şansı çok yüksek.
“Eğer gidip Dünya Kupası’nı kazanırsa, yüzde 100 Ballon d’Or’u tekrar kazanmaya aday olacaktır. O muhteşem bir oyuncu. Brezilyalı oyuncular ve taraftarlar bile ona bakıp, iyi oyuncuların Ballon d’Or’u ve Dünya Kupası’nı kazanmasını istiyorlar – izlemesi keyif veren oyuncuların. Messi de onlardan biri.”
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Mbappe, Messi’nin Yamal’a karşı sahaya çıkmasını izliyor
Messi, Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde sahaya çıkacak; Arjantin ise kadrosunda Barcelona’nın yeni 10 numarası olan genç yetenek Lamine Yamal’ı barındıran Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Mbappé ise İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçını izledikten sonra, dünya hakimiyeti için verilecek mücadeleyi uzaktan takip edecek. Artık dikkatini tekrar kulüp işlerine ve 2027'de kendisini ciddi bir Ballon d’Or adayı haline getirecek kupa mücadelelerine yöneltmeye hazır.
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