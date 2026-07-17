Kylian Mbappé, 2026 Ballon d’Or yarışının dışında kaldı; Dünya Kupası finaline yükselen Lionel Messi ise dokuzuncu Altın Top ödülü için adaylar arasına girdi

Real Madrid’in “Galactico”su Mbappé, ülkesini bir kez daha dünya şöhretine ulaştırarak Ballon d’Or tartışmalarına adını yazdırmış gibi görünüyor. Yarı finale yükselme sürecinde sekiz gol attığı Kuzey Amerika’daki performansıyla, dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ancak İspanya’ya karşı alınan yenilgi, uluslararası alanda daha fazla zafer kazanma şansının acı bir şekilde kaçmasına neden oldu. Kulüp düzeyinde ise 2025-26 sezonu, kupa arayışında daha fazla hayal kırıklığı yaşattı; Real, üst üste ikinci sezonu da büyük bir başarı elde edemeden tamamladı.

Ballon d’Or anketlerinde zirveye çıkmak için Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları gibi en büyük ödüllerin kazanılması gerektiğinden, bu sorunlar Mbappé’nin aleyhine işleyecektir. Bunu göz önünde bulundurursak, Arjantinli efsane Lionel Messi, dünya futbolunun zirvesine yeniden tırmanıyor olabilir.

Messi, Albiceleste’yi bir kez daha Dünya Kupası finaline taşıdı, kendisi de sekiz gol attı ve Katar 2022’de kazandıkları şampiyonluğu başarıyla savunmayı hedefliyor. İspanya karşısında bir kez daha karizmatik bir performans sergilerse, dokuzuncu Altın Top ödülü de ona verilebilir.