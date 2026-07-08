Getty Images
Çeviri:
"Kylian iyi" - Mbappé, Paraguaylı bir politikacının ırkçı yorumlarından etkilenmedi; Didier Deschamps ise yıldız forveti savundu
Deschamps, Mbappé'nin hazır olduğunu doğruladı
Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın ırkçı sözlerinin yol açtığı tartışmalara rağmen, Deschamps yıldız forvetinin zihinsel olarak iyi durumda olduğunu vurguladı. Fransa milli takım teknik direktörü, saha dışı olayların takım kampına yansımadığını ve kaptanının Foxborough Stadyumu’nda oynanacak maç için yaptığı hazırlıkları etkilemediğini kesin bir dille ifade etti.
Medya mensuplarına forvetin durumu hakkında konuşan Deschamps, “Kylian zihinsel olarak iyi durumda. Yarınki maça hazır” dedi. Teknik direktör, özellikle 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Atlas Aslanları ile oynayacakları rövanş maçı hazırlıkları sürerken, takımın kolektif gücünün oyuncuların turnuvanın getirdiği baskılarla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.
- AFP
Paraguay’dan gelen iğrenç taciz
Tartışma, Mbappé’nin penaltısının maçı belirlediği Fransa’nın Paraguay’ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından patlak verdi. Maçın ardından, Paraguay’ın Liberal Radikal Partisi’nden bir senatör olan Amarilla, sosyal medyada bir dizi ırkçı hakaret içeren paylaşımda bulundu. Fransız Futbol Federasyonu, siyasetçinin forvet oyuncusunun kökenine ve zekasına saldırdığı bu sözleri “son derece iğrenç ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
Amarilla, Mbappé’ye sert bir saldırıda bulunarak onu “kendini Fransız olarak göstermeye çaresizce çalışan sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu” ve “yazmayı öğrenmemiş bir cahil” olarak nitelendirdi. Ayrıca, Paraguaylı oyuncuların maçın bitiş düdüğünden sonra Fransız oyuncuya fiziksel olarak tokat atmaları gerektiğini öne sürerek düşmanlığı kışkırtarak gerilimi daha da tırmandırdı. Sözleri, küresel futbol camiasında geniş çapta kınamaya yol açtı.
Mbappé, ‘iğrenç’ iddialara yanıt verdi
Şu anda Erling Haaland ile birlikte yedi golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alan ve sekiz golle lider Lionel Messi’nin hemen arkasında bulunan Real Madrid’in süperstarı, bu saldırılar karşısında sessiz kalmadı ve sosyal medyada sert bir yanıt verdi. Senatörün kendisine doğrudan hitap eden Mbappé şöyle yazdı: “Sayın Celeste Amarilla, siz aşağılık bir kadınsınız ve görevinizin layıkı değilsiniz. Siz, turnuva boyunca tutku ve onurla ter döken Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz."
Mbappé, senatörün davranışlarının ülkesinin sahadaki performansını gölgelediğinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Forvet oyuncusu, “Sizin pervasızlığınız ve yüzsüz ırkçılığınız yüzünden, tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası’nda gerçekleştirdiği yolculuğu ve tarihi çabayı çoktan unuttu; bunun yerine, ülkesine olabilecek en kötü imajı veren beceriksiz bir kadına yer açıldı,” diye ekledi.
- AFP
Dikkatler Fas’ın çeyrek final maçına yöneliyor
Saha dışı sorunlar çözüldükten sonra Deschamps, tehlikeli bir rakip olan Fas ile karşılaşacakları için takımının ayaklarını yere sağlam basmasını sağlamaya kararlı. Atlas Aslanları, turnuva boyunca son derece etkileyici bir performans sergiledi; Brezilya ile berabere kalarak grubunu rahatça geçtikten sonra Haiti ve İskoçya’yı ikna edici galibiyetlerle mağlup etti; ardından 32’lü turda penaltılarla Hollanda’yı eledi ve 16’lı turda Kanada’yı 3-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup etti. Fransa, turnuvanın en göze çarpan takımı olsa da teknik direktör hiçbir şeyi hafife almıyor. Kendini beğenmişlik iddialarını reddeden Deschamps, “Hayır, bu sadece keyif. Antrenmanlarda coşku yok, asla olmadı. Fas’a büyük saygı duyuyoruz” dedi.
Deschamps, turnuvanın kritik aşamasına girerken oyuncularının fiziksel durumundan da memnun olduğunu ifade etti. “Maç sonrası veriler iyi, hatta çok iyi. Uyum sağlıyoruz ve bir oyuncunun sonraki antrenmanlara daha iyi bir formda çıkmak için bir antrenmanı kaçırmasını sorun etmiyorum,” diye açıklayarak, Les Bleus’un dünyanın en iyi takımlarından biri olma statüsünü korumak için benimsediği titiz yaklaşımı vurguladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun