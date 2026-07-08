"Kylian iyi" - Mbappé, Paraguaylı bir politikacının ırkçı yorumlarından etkilenmedi; Didier Deschamps ise yıldız forveti savundu

Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın ırkçı sözlerinin yol açtığı tartışmalara rağmen, Deschamps yıldız forvetinin zihinsel olarak iyi durumda olduğunu vurguladı. Fransa milli takım teknik direktörü, saha dışı olayların takım kampına yansımadığını ve kaptanının Foxborough Stadyumu’nda oynanacak maç için yaptığı hazırlıkları etkilemediğini kesin bir dille ifade etti.

Medya mensuplarına forvetin durumu hakkında konuşan Deschamps, “Kylian zihinsel olarak iyi durumda. Yarınki maça hazır” dedi. Teknik direktör, özellikle 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Atlas Aslanları ile oynayacakları rövanş maçı hazırlıkları sürerken, takımın kolektif gücünün oyuncuların turnuvanın getirdiği baskılarla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.