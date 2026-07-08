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킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images
Khaled Mahmoud

Çeviri:

"Kylian iyi" - Mbappé, Paraguaylı bir politikacının ırkçı yorumlarından etkilenmedi; Didier Deschamps ise yıldız forveti savundu

D. Deschamps
K. Mbappe
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fas
Paraguay - Fransa

Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Fas ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde Kylian Mbappé’nin tamamen konsantre ve zihinsel olarak güçlü olduğunu doğruladı. Les Bleus’un kaptanı, Fransa’nın Güney Amerika ekibini eleme turunda kıl payı mağlup etmesinin ardından Paraguaylı bir politikacıdan iğrenç ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

  • Deschamps, Mbappé'nin hazır olduğunu doğruladı

    Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın ırkçı sözlerinin yol açtığı tartışmalara rağmen, Deschamps yıldız forvetinin zihinsel olarak iyi durumda olduğunu vurguladı. Fransa milli takım teknik direktörü, saha dışı olayların takım kampına yansımadığını ve kaptanının Foxborough Stadyumu’nda oynanacak maç için yaptığı hazırlıkları etkilemediğini kesin bir dille ifade etti.

    Medya mensuplarına forvetin durumu hakkında konuşan Deschamps, “Kylian zihinsel olarak iyi durumda. Yarınki maça hazır” dedi. Teknik direktör, özellikle 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Atlas Aslanları ile oynayacakları rövanş maçı hazırlıkları sürerken, takımın kolektif gücünün oyuncuların turnuvanın getirdiği baskılarla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

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    Paraguay’dan gelen iğrenç taciz

    Tartışma, Mbappé’nin penaltısının maçı belirlediği Fransa’nın Paraguay’ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından patlak verdi. Maçın ardından, Paraguay’ın Liberal Radikal Partisi’nden bir senatör olan Amarilla, sosyal medyada bir dizi ırkçı hakaret içeren paylaşımda bulundu. Fransız Futbol Federasyonu, siyasetçinin forvet oyuncusunun kökenine ve zekasına saldırdığı bu sözleri “son derece iğrenç ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

    Amarilla, Mbappé’ye sert bir saldırıda bulunarak onu “kendini Fransız olarak göstermeye çaresizce çalışan sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu” ve “yazmayı öğrenmemiş bir cahil” olarak nitelendirdi. Ayrıca, Paraguaylı oyuncuların maçın bitiş düdüğünden sonra Fransız oyuncuya fiziksel olarak tokat atmaları gerektiğini öne sürerek düşmanlığı kışkırtarak gerilimi daha da tırmandırdı. Sözleri, küresel futbol camiasında geniş çapta kınamaya yol açtı.

  • Mbappé, ‘iğrenç’ iddialara yanıt verdi

    Şu anda Erling Haaland ile birlikte yedi golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alan ve sekiz golle lider Lionel Messi’nin hemen arkasında bulunan Real Madrid’in süperstarı, bu saldırılar karşısında sessiz kalmadı ve sosyal medyada sert bir yanıt verdi. Senatörün kendisine doğrudan hitap eden Mbappé şöyle yazdı: “Sayın Celeste Amarilla, siz aşağılık bir kadınsınız ve görevinizin layıkı değilsiniz. Siz, turnuva boyunca tutku ve onurla ter döken Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz."

    Mbappé, senatörün davranışlarının ülkesinin sahadaki performansını gölgelediğinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Forvet oyuncusu, “Sizin pervasızlığınız ve yüzsüz ırkçılığınız yüzünden, tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası’nda gerçekleştirdiği yolculuğu ve tarihi çabayı çoktan unuttu; bunun yerine, ülkesine olabilecek en kötü imajı veren beceriksiz bir kadına yer açıldı,” diye ekledi.

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    Dikkatler Fas’ın çeyrek final maçına yöneliyor

    Saha dışı sorunlar çözüldükten sonra Deschamps, tehlikeli bir rakip olan Fas ile karşılaşacakları için takımının ayaklarını yere sağlam basmasını sağlamaya kararlı. Atlas Aslanları, turnuva boyunca son derece etkileyici bir performans sergiledi; Brezilya ile berabere kalarak grubunu rahatça geçtikten sonra Haiti ve İskoçya’yı ikna edici galibiyetlerle mağlup etti; ardından 32’lü turda penaltılarla Hollanda’yı eledi ve 16’lı turda Kanada’yı 3-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup etti. Fransa, turnuvanın en göze çarpan takımı olsa da teknik direktör hiçbir şeyi hafife almıyor. Kendini beğenmişlik iddialarını reddeden Deschamps, “Hayır, bu sadece keyif. Antrenmanlarda coşku yok, asla olmadı. Fas’a büyük saygı duyuyoruz” dedi.

    Deschamps, turnuvanın kritik aşamasına girerken oyuncularının fiziksel durumundan da memnun olduğunu ifade etti. “Maç sonrası veriler iyi, hatta çok iyi. Uyum sağlıyoruz ve bir oyuncunun sonraki antrenmanlara daha iyi bir formda çıkmak için bir antrenmanı kaçırmasını sorun etmiyorum,” diye açıklayarak, Les Bleus’un dünyanın en iyi takımlarından biri olma statüsünü korumak için benimsediği titiz yaklaşımı vurguladı.

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