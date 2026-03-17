Kyle Walker, Tottenham'ın "ünlü" koşu testini tamamlayan "tek kişi"nin "Hayvan" lakaplı Dele Alli olduğunu açıkladı

Walker, 2009 yılında Tottenham'a transfer olduktan sonra bir süre Dele ile birlikte oynamış ve bu yetenekli oyun kurucunun neler yapabileceğini yakından görme fırsatı bulmuştu. Bir zamanlar Dele, dünya futbolunun en umut vaat eden isimlerinden biri olarak görülüyordu.

2016-17 sezonunda Spurs formasıyla 22 gol atarak ikinci kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. O sıralarda La Liga devi Real Madrid'in, 37 kez milli forma giymiş bu oyuncuyla ilgilendiği söyleniyordu.

Saha içi ve dışı sorunlar Dele'yi yakalamaya başladı ve İtalyan takımı Como tarafından serbest bırakıldıktan sonra şu anda serbest oyuncu statüsünde. Como formasıyla sadece bir kez yedek olarak sahaya çıktı ve AC Milan ile Rossoneri'den kiralık olarak gelen Walker'a karşı kırmızı kart gördü.

Bu, Şubat 2023'ten bu yana oynadığı tek maç ve potansiyel yeni kulüplerin ilgisini çekmek zor görünüyor. Ancak sosyal medyada bireysel antrenman programlarının videoları paylaşılıyor ve Walker yakın arkadaşını övmeye devam ediyor.