Getty
Çeviri:
Kyle Walker, Tottenham'ın "ünlü" koşu testini tamamlayan "tek kişi"nin "Hayvan" lakaplı Dele Alli olduğunu açıkladı
Walker, 2009 yılında Tottenham'a transfer olduktan sonra bir süre Dele ile birlikte oynamış ve bu yetenekli oyun kurucunun neler yapabileceğini yakından görme fırsatı bulmuştu. Bir zamanlar Dele, dünya futbolunun en umut vaat eden isimlerinden biri olarak görülüyordu.
2016-17 sezonunda Spurs formasıyla 22 gol atarak ikinci kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. O sıralarda La Liga devi Real Madrid'in, 37 kez milli forma giymiş bu oyuncuyla ilgilendiği söyleniyordu.
Saha içi ve dışı sorunlar Dele'yi yakalamaya başladı ve İtalyan takımı Como tarafından serbest bırakıldıktan sonra şu anda serbest oyuncu statüsünde. Como formasıyla sadece bir kez yedek olarak sahaya çıktı ve AC Milan ile Rossoneri'den kiralık olarak gelen Walker'a karşı kırmızı kart gördü.
Bu, Şubat 2023'ten bu yana oynadığı tek maç ve potansiyel yeni kulüplerin ilgisini çekmek zor görünüyor. Ancak sosyal medyada bireysel antrenman programlarının videoları paylaşılıyor ve Walker yakın arkadaşını övmeye devam ediyor.
- Getty
Walker, Dele'nin üstesinden geldiği zorlu Spurs sınavını anlattı
2025 yılında Burnley'e katılan eski Tottenham ve Manchester City bek oyuncusu, Sky Bet'in sunduğu The Overlap'a şunları söyledi: “Gacon [koşu testi] adında meşhur bir şey vardı – Tottenham'da oynamış olan herkes Gacon'u bilir. Test 145 metrede başlıyor ve oraya ulaşmak için 45 saniyeniz var, ardından 5 metre yürüyüp [başka bir koniye] ulaşıyorsunuz ve geri koşmanız gerekiyor. Bu sürekli tekrarlanan bir test ve 16 ya da 17 koni vardı. Bu testi tamamladığını gördüğüm tek kişi Dele Alli'ydi – koşma konusunda tam bir canavardı.”
Walker, 2017 yılında City’den teklif aldığında Spurs ile yollarını ayırdı. Etihad Stadyumu’na geçişiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Tottenham’da, Danny Rose ile birlikte bek olarak oynadığımız beşli savunma düzeninde iyi bir sezon geçirmiştim. Bir gün beni transfer etmek istediklerini söyleyen bir telefon aldım. Tottenham'da rahattım, bu yüzden şüpheliydim. Pep Guardiola'nın olduğu bir takıma gitmek için 'Bu adıma hazır mıyım?' diye düşünüyorsunuz. 27 yaşındaydım, yani ya şimdi ya da asla durumundaydım."
Başka kulüplerin de kendisiyle ilgilendiği sorulduğunda Walker şunları ekledi: “Chelsea. Ancak Tottenham ve Chelsea arasındaki rekabet nedeniyle oraya gidemedim. Dolayısıyla tek seçenek Manchester City’ydi.
“Sanırım Bayern de beni transfer etme fikrini düşünüyordu. Gareth Bale’de olduğu gibi, Daniel Levy beni bir rakibe satmak istemediği için Almanya’ya göndermek istiyordu. Ancak Pep ile konuşup projeyi gördüğüm anda, başardıklarımızı öngörebildiğimden değil ama, bu atılımı yapmam için doğru zamanın geldiğini ve ya batacağım ya da yüzeceğim olduğunu anladım.”
- Getty
Kazanılan kupalar, Guardiola yönetiminde Walker’ın başlangıçtaki endişelerini giderdi
Walker, City’de ilk başlarda şüpheleri olduğunu itiraf ediyor; zira Guardiola yönetimindeki yaşam, kendisinin ve Dele’nin Londra’da alışık olduklarından oldukça farklıydı. Şöyle devam etti: “Sezon öncesi hazırlık maçlarından birinde sahadan çıktığımı hatırlıyorum; Kun Aguero antrenmanda topu oradan oraya atıp duruyordu – kötü antrenman, kötü antrenman ama maçta birden patladı.
"Sonra otel odama döndüm ve babamla konuşurken 'Sanırım burada bir hata yaptım' dedim. [Mauricio] Pochettino'nun takımında çok koşardık ve rakibi sahada koşturur, sahayı domine ederdik; ayrıca bazı oyuncuların kalitesiyle maçı kazanırdık. Şimdi ise sezon öncesi antrenmanlarda neredeyse hiç koşmadığımızı düşünüyorum çünkü Pep koşmayı sevmiyor – biraz koştuk ama çoğunlukla topla koştuk.”
Guardiola’nın yöntemleri sonuçta meyvesini verdi ve Walker, City ile altı kez Premier League şampiyonu oldu. Ayrıca altı kez ulusal kupa zaferi yaşarken, 2022-23 sezonunda tarihi bir üçlü zaferin parçası olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazandı. Walker’ın kariyeri Spurs’tan ayrıldıktan sonra başka bir seviyeye taşınırken, Dele 2026’da kariyerini yeniden rayına oturtabilmeyi umuyor.
Reklam