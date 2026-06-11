Kyle Walker, Real Madrid yıldızının yedek kulübesinde kalması yönündeki çağrılar sürerken, Jude Bellingham'ı ilk 11'de oynatmanın İngiltere'nin Dünya Kupası umutları için neden hayati önem taşıdığını açıklıyor

The Sun gazetesindeki köşesinde yazan ve 96 kez milli forma giydikten sonra uluslararası futboldan emekli olan eski Manchester City savunma oyuncusu, taktiksel tartışmayı değerlendirdi. Walker şöyle yazdı: “Thomas Tuchel’in kilit pozisyonlarda bazı büyük ikilemleri olduğu ortada. On numara pozisyonunda kimin oynaması gerektiği konusunda, Jude Bellingham mı yoksa Morgan Rogers mı, bir tartışma var. Bir de sol kanat için Anthony Gordon ile Marcus Rashford arasında bir tartışma var.

"Bana göre şu anda Jude biraz daha önde ama bu Morgan'ın aleyhine değil. Morgan, Manchester City'de yükselişe geçtiği ve Blackpool gibi takımlara kiralandığı dönemde onunla birlikte oynamıştım. Gerçekten çok çalıştı ve şu anda bu Dünya Kupası'nda İngiltere'nin ilk onbirinde yer almak için Jude ile rekabet ediyor olması onun için çok şey ifade ediyor.

"Morgan, City'den ayrıldı çünkü önünde Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ve tabii ki sonunda kendisi de ayrılan Cole Palmer gibi yerleşik oyuncular vardı. Ancak antrenmanlarda sahip olduğu potansiyeli görebiliyordunuz, bu yüzden beni şaşırtmadı. Fiziksel olarak çok etkileyici bir oyuncu. Morgan, Middlesbrough'da iyi performans göstererek giderek güçlendi ve ardından Aston Villa'da adından söz ettirdi; şimdi ise Avrupa şampiyonu oldu ve büyük bir sıçrama kaydetti.

"Bu, Morgan Rogers için sadece bir başlangıç. Ancak Jude'un özelliği, savunmacıları çok endişelendiren sahadaki muhteşem varlığı. Morgan'ın da aynı kategoride yer alması, onun için büyük bir övgü."