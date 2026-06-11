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Kyle Walker, Real Madrid yıldızının yedek kulübesinde kalması yönündeki çağrılar sürerken, Jude Bellingham'ı ilk 11'de oynatmanın İngiltere'nin Dünya Kupası umutları için neden hayati önem taşıdığını açıklıyor
Tuchel, önemli kadro seçimleri konusunda zorlu bir karar verme sürecinde
İngiltere Milli Takımı, Orlando'da Kosta Rika'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası hazırlık maçlarını tamamladı. Bu maçta Bellingham, 10 numaralı pozisyonda ilk 11'de yer aldı. Madridli oyun kurucu son derece formda görünüyordu ve Anthony Gordon'un ikinci yarıda kazandığı penaltıya yol açan pozisyonu başlattı. Bununla birlikte, Tuchel'in kadrosunda iç rekabet hâlâ oldukça şiddetli; Aston Villa'dan Morgan Rogers ilk 11'de yer almak için yoğun bir çaba sarf ederken, Marcus Rashford da sol kanatta Gordon'a rakip oluyor.
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Walker, Bellingham'ın üst düzey varlığını destekliyor
The Sun gazetesindeki köşesinde yazan ve 96 kez milli forma giydikten sonra uluslararası futboldan emekli olan eski Manchester City savunma oyuncusu, taktiksel tartışmayı değerlendirdi. Walker şöyle yazdı: “Thomas Tuchel’in kilit pozisyonlarda bazı büyük ikilemleri olduğu ortada. On numara pozisyonunda kimin oynaması gerektiği konusunda, Jude Bellingham mı yoksa Morgan Rogers mı, bir tartışma var. Bir de sol kanat için Anthony Gordon ile Marcus Rashford arasında bir tartışma var.
"Bana göre şu anda Jude biraz daha önde ama bu Morgan'ın aleyhine değil. Morgan, Manchester City'de yükselişe geçtiği ve Blackpool gibi takımlara kiralandığı dönemde onunla birlikte oynamıştım. Gerçekten çok çalıştı ve şu anda bu Dünya Kupası'nda İngiltere'nin ilk onbirinde yer almak için Jude ile rekabet ediyor olması onun için çok şey ifade ediyor.
"Morgan, City'den ayrıldı çünkü önünde Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ve tabii ki sonunda kendisi de ayrılan Cole Palmer gibi yerleşik oyuncular vardı. Ancak antrenmanlarda sahip olduğu potansiyeli görebiliyordunuz, bu yüzden beni şaşırtmadı. Fiziksel olarak çok etkileyici bir oyuncu. Morgan, Middlesbrough'da iyi performans göstererek giderek güçlendi ve ardından Aston Villa'da adından söz ettirdi; şimdi ise Avrupa şampiyonu oldu ve büyük bir sıçrama kaydetti.
"Bu, Morgan Rogers için sadece bir başlangıç. Ancak Jude'un özelliği, savunmacıları çok endişelendiren sahadaki muhteşem varlığı. Morgan'ın da aynı kategoride yer alması, onun için büyük bir övgü."
Hırvatistan tehdidi, takımın kenetlenmesi gerektiriyor
İngiltere, Gana, Panama ve daha önce 2018 Dünya Kupası yarı finalinde kendilerini eleyen güçlü Hırvatistan takımıyla birlikte L Grubu’na çekildi. Walker, rehavete karşı uyarıda bulunarak şunları ekledi: “İlk maçımızda Hırvatistan’la karşılaşacağız ve onları asla hafife almam.
"2018 Dünya Kupası yarı finalinde onlara yenildiğimizi hatırlıyorum ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda yendiğimiz takımdan daha iyi bir kadroya sahipler. Bazı yaşlı oyuncuları emekli oldu ve yerlerine iyi genç oyuncular geldi. Ayrıca, 2022'de Brezilya'yı çeyrek finalde eleyerek, Dünya Kupaları söz konusu olduğunda büyük sürprizler yapabileceğini kanıtladılar.
"İngiltere oyuncuları arasında ilk maça kadar biraz endişe olacak ama bu doğal. Isınma bittiğinde ve büyük sınav kapıda olduğunda durum hep böyledir. Sadece düdüğün çalmasını ve maça başlamayı istersiniz.
"İngiltere için oynadığım zamanlarda etrafımdaki oyunculara güveniyordum ve onların da bana güvendiğini düşünmek hoşuma gidiyor. Birlikteliğimiz çok önemliydi. Umarım onlar da bunu geliştirmiştir ve turnuva sonunda hep birlikte kutlama yapabiliriz."
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Grup maçlarının başlamasından önceki son hazırlıklar
Tuchel'in takımı, stratejilerini son rötuşlamak ve kadronun kenar oyuncularına önemli bir maç tecrübesi kazandırmak amacıyla Miami FC ile kapalı kapılar ardında oynayacakları bir hazırlık maçıyla ön hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik ekip, önlerindeki zorlu sınav için ilk on birini kesinleştirirken, turnuva öncesi yaşanan gerginliği de yönetmek zorunda.
İngiltere, 17 Haziran'da Dallas Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı maçla Dünya Kupası kampanyasına resmen başlayacak ve yeni bulduğu taktiksel uyumu anında test edilecek.