Kyle Walker, milli takımdan emekli olduğunu açıkladıktan sonra İngiltere milli takımındaki en sevdiği beş takım arkadaşını açıklarken, Steven Gerrard ve Frank Lampard listeye giremedi
Üç Aslanlar'ın vazgeçilmez ismi için bir dönemin sonu
Walker, bu hafta milli futboldan emekli olduğunu resmen açıkladı ve milli takımdaki 15 yıllık serüvenine son verdi. 2011’de A milli takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana, bu savunma oyuncusu takımın yeniden yükselişinde temel bir taş oldu; Euro 2020 ve 2024 finallerine, ayrıca 2018 Dünya Kupası yarı finaline ulaşılmasında kilit bir rol oynadı. Gerrard ve Lampard dönemlerinin sonlarından günümüzün yıldızlarına kadar farklı dönemlerden çok sayıda yetenekli oyuncuyla aynı sahayı paylaşan Walker'ın seçimi, İngiltere'nin en istikrarlı başarı dönemlerinde en etkili olduğunu düşündüğü oyuncular hakkında özel bir bakış açısı sunuyor.
Savunmanın temel taşları ve seçkin golcüleri
Takım arkadaşlarını son beş kişiye indirgemesi istendiğinde Walker, uzun süreli performans ve turnuvadaki etkiyi ön planda tuttu. Walker, England Football’a verdiği demeçte, “Birlikte oynadığım en iyi beş İngiltere oyuncusu, sırası önemli değil mi? Kesinlikle Wayne Rooney ve Harry Kane,” dedi. Ardından, Southgate dönemini şekillendiren savunma hattına odaklanarak şunları ekledi: "Bence John Stones da bu listede olmalı, bu yüzden John ve Harry Maguire'ı da listeye ekleyeceğim, çünkü bence onlar, büyük başarılar elde ettiğimiz en iyi turnuvalarda savunmamızın temel taşları oldular." Son sırayı ise bir uzmana ayırdı: "Jordan Pickford da inanılmazdı, bu yüzden kaleci olduğu için Jordan'ı da listeye ekleyeceğim."
Altın Nesil efsanelerine bakış
Walker’ın listesi, ikonik orta saha oyuncularının yer almamasıyla dikkat çekiyor. 35 yaşındaki oyuncu, bu isimlerin efsanevi statüsünü kabul etmekle birlikte, kararında zamanlamanın önemli bir rol oynadığını açıkladı. “Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimlerle birlikte oynadım, ancak kariyerimin başlarında onların en iyi dönemlerine denk geldiğimi sanmıyorum,” diye düşündü. Ayrıca Raheem Sterling'i milli takımın gizli kahramanı olarak öne çıkaran Walker, kanat oyuncusunun "İngiliz futbolu için yaptıklarına rağmen çok fazla göz ardı edildiğini" belirtti. Sonuç olarak Walker, kültürdeki bu değişimi menajerine atfetti: "Her şeyden önce, bu listenin en başında Gareth Southgate var... Bu ülke için yaptıkları, tam anlamıyla dahice."
Kulüp ve milli takım için bir geçiş dönemi
Burnley bu sezonun zorluklarıyla boğuşurken, Walker milli takım kariyerinin sona ermesinin ardından kulüp görevlerine odaklanacak. Onun ayrılışı, özellikle takımın 2026 Dünya Kupası için yeni bir taktik stratejiye geçmesi nedeniyle, İngiltere milli takım soyunma odasında bir liderlik boşluğu yaratıyor. Bu tecrübeli oyuncunun emekliliği, iki Avrupa finallerine ulaşan deneyimli çekirdek kadronun kademeli olarak dağılmasını sürdürüyor. Walker'ın iş yükü milli maç aralarında azalıyor, ancak İngiltere, on yılı aşkın süredir sergilediği geri dönüş hızını ve savunmadaki güvenilirliğini telafi etmek için Rico Lewis gibi genç bekleri hızla yetiştirmeli.
