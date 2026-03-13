Kyle Walker, milli takımdan emekli olduğunu açıkladıktan sonra İngiltere milli takımındaki en sevdiği beş takım arkadaşını açıklarken, Steven Gerrard ve Frank Lampard listeye giremedi

Walker’ın listesi, ikonik orta saha oyuncularının yer almamasıyla dikkat çekiyor. 35 yaşındaki oyuncu, bu isimlerin efsanevi statüsünü kabul etmekle birlikte, kararında zamanlamanın önemli bir rol oynadığını açıkladı. “Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimlerle birlikte oynadım, ancak kariyerimin başlarında onların en iyi dönemlerine denk geldiğimi sanmıyorum,” diye düşündü. Ayrıca Raheem Sterling'i milli takımın gizli kahramanı olarak öne çıkaran Walker, kanat oyuncusunun "İngiliz futbolu için yaptıklarına rağmen çok fazla göz ardı edildiğini" belirtti. Sonuç olarak Walker, kültürdeki bu değişimi menajerine atfetti: "Her şeyden önce, bu listenin en başında Gareth Southgate var... Bu ülke için yaptıkları, tam anlamıyla dahice."