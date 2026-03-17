Kyle Walker, eşi Annie Kilner ve çocuklarının paparazziler tarafından taciz edildiğini gördükten sonra, medyanın Lauryn Goodman skandalıyla ilgili haberlerde 'sınırı aştığını' iddia etti
Walker ve Kilner, beşinci bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor
Walker, bir ara boşanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olsa da evliliğini yeniden inşa etme sürecini sürdürüyor ve çocukluk aşkı Kilner ile birlikte beşinci çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanıyor.
Goodman'ın varlığıyla bu ilişki üzerinde büyük bir baskı oluşmuş ve çeşitli aralıklarla haberlerin gözünden kaçmak imkansız hale gelmişti. Walker ve ailesi birçok zorluğun üstesinden geldi ve artık özel hayatlarına devam edebilmek için rahat bırakılmalarını umuyorlar.
Walker, ailesinin Goodman skandalına karıştırılmasına üzüldü
Sky Bet'in sunduğu The Overlap programında yaşadığı talihsiz olayları anlatan Walker, şöyle konuştu: “Futbolcular olarak çok kalın bir deri geliştiriyorsunuz. Artık sosyal medya platformları ve benzeri her şey yüzünden kalın bir deri geliştiriyorsunuz. İnternetteki her şeyi okuyamıyorum ve yanıldığımda, tamamen yanılmışım demektir ve bana yöneltilen her türlü eleştiriyi hak ediyorum.
“Ama bazen, dış dünya ve medyanın sınırları çok zorladığını ve insan olarak gerçek kimliğinizi elinizden aldığını düşünüyorum. Karım, ben veya çocuklarım sokakta yürürken paparazziler üzerimize atlıyor.
“Bunun tamamen sebebi benim ve benim hakkımda makaleler yazabilirsiniz, ama onlar bunu gerçekten hak etmeyen çocuklar. Karım Sheffield'dan gelen sıradan bir kız. O bunu hak etmiyor, ama onları bu duruma ben soktum, bu yüzden bunun sorumluluğunu üstlenmeliyim.”
Ardından, evlilik dışı ilişkisinin yol açtığı uzun süreli haberler hakkında şunları söyledi: “Haber uzun süre devam etti. Haftalarca sürdü sanki ve bir hikaye haline geldi. İnsanlar tıkladıkça, diğerlerinin de tıkladığını görüyorlar ve medya da hikaye hakkında yazmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu benim hatamdı, ama bence sınırı biraz aşmışlarsa, muhtemelen evet derim.”
Walker, emekli olduktan sonra antrenörlüğe geçmeyi mi planlıyor?
Walker saha dışında pek çok sorunla boğuşsa da, sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etti. Son zamanlarda ufku genişledi; geçen sezon AC Milan’a kiralanmasıyla Manchester City’den ayrıldı. Ardından Burnley’e kalıcı olarak transfer oldu.
35 yaşında hala Premier League'de forma giyen Walker, bu sezon küme düşme mücadelesine girmiş durumda ve profesyonel futbolu son kez bırakacağı tarih henüz belli değil.
Walker, gelecekte ne yapacağı sorulduğunda, teknik direktörlük görevine geçme ihtimalinin gündeme gelmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda antrenörlük lisansımı alıyorum çünkü bu beceriyi de yeteneklerime eklemek istiyorum. Antrenörlük yapacağım ya da yapmak istediğimden değil, ama bir şekilde geri verebileceğimi hissediyorum. Ben kendimi düşünmüyorum, daha çok futbolu düşünüyorum ve bunun klişe bir söz olduğunu biliyorum, muhtemelen ‘sadece duymak istediğinizi söylüyor’ diye düşüneceksiniz ama öyle değil. Futbolu sevdiğim için her şeyi yaparım çünkü futbol olmasaydı, büyüdüğüm yerde hiçbir şeyim olmazdı. Bir şeyler geri vermek istiyorum ve tek bir oyuncuya bile yardım edebilirsem, teknik olarak değil, sadece zihinsel olarak olsa bile.
“Her zaman herkesin futbol oynayabileceğini söylerim ve muhtemelen futbol dünyasından çıkmış birçok oyuncu ile tanışmışsınızdır, ama bence burada başarılı olmanızı sağlayan şey [futbolun zihinsel yönüne atıfta bulunarak] budur. Futbolcuların en iyi %10'u, kariyerindeki baskı, eleştiri, iniş çıkışlar ve sakatlıklarla başa çıkabilmene bağlı olarak futbolcu olarak başarılı olur. Bunların üstesinden gelemezsen, zirveye asla ulaşamayacağını düşünüyorum.”
Walker'ın sözleşmesi: Burnley'deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
İngiltere milli takımında 96 maça çıktıktan sonra uluslararası futboldan emekli olduğunu açıklayan Walker, profesyonel bir futbolcu olmanın iyi ve kötü yanlarıyla başa çıkmayı öğrenmiş ve aktarılmaya hazır zengin bir bilgi birikimine sahip. 2027 yazına kadar Burnley ile sözleşmesi devam eden Walker, önümüzdeki bir yıl içinde hem saha içinde hem de saha dışında daha fazla istikrar sağlamayı umuyor.
