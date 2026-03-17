Kyle Walker, eşi Annie Kilner ve çocuklarının paparazziler tarafından taciz edildiğini gördükten sonra, medyanın Lauryn Goodman skandalıyla ilgili haberlerde 'sınırı aştığını' iddia etti

Sky Bet'in sunduğu The Overlap programında yaşadığı talihsiz olayları anlatan Walker, şöyle konuştu: “Futbolcular olarak çok kalın bir deri geliştiriyorsunuz. Artık sosyal medya platformları ve benzeri her şey yüzünden kalın bir deri geliştiriyorsunuz. İnternetteki her şeyi okuyamıyorum ve yanıldığımda, tamamen yanılmışım demektir ve bana yöneltilen her türlü eleştiriyi hak ediyorum.

“Ama bazen, dış dünya ve medyanın sınırları çok zorladığını ve insan olarak gerçek kimliğinizi elinizden aldığını düşünüyorum. Karım, ben veya çocuklarım sokakta yürürken paparazziler üzerimize atlıyor.

“Bunun tamamen sebebi benim ve benim hakkımda makaleler yazabilirsiniz, ama onlar bunu gerçekten hak etmeyen çocuklar. Karım Sheffield'dan gelen sıradan bir kız. O bunu hak etmiyor, ama onları bu duruma ben soktum, bu yüzden bunun sorumluluğunu üstlenmeliyim.”

Ardından, evlilik dışı ilişkisinin yol açtığı uzun süreli haberler hakkında şunları söyledi: “Haber uzun süre devam etti. Haftalarca sürdü sanki ve bir hikaye haline geldi. İnsanlar tıkladıkça, diğerlerinin de tıkladığını görüyorlar ve medya da hikaye hakkında yazmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu benim hatamdı, ama bence sınırı biraz aşmışlarsa, muhtemelen evet derim.”