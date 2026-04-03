Seif Darwish - سيف درويش

كووورة Röportajı.. Polonya’daki ilk Ürdünlü profesyonel: Al-Taamari, hedeflerimin çıtasını yükseltti.. Dünya Kupası kadrosunda bir yeri hak ediyorum

سeyf Derviş, Ürdün’ün Dünya Kupası’nda herkesi şaşırtacağını doğruluyor.

Ürdün Olimpik Milli Takımı (23 yaş altı) oyuncusu Saif Darwish, gelecek yaz 2026 Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Takım kadrosuna katılma şansını hak ettiğini düşünüyor.

Geçen sezon Al Hussein Irbid ile Ürdün Ligi şampiyonluğu yaşayan Darwish, şu dönemde Ürdün futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Polonya’da profesyonel olan ilk Ürdünlü oyuncu konumuna gelen Darwish’in asıl mevkisi sağ kanat; ancak sol kanatta ve orta sahada oyun kurucu olarak da etkili biçimde oynayabiliyor.

22 yaşındaki Darwish, geçen yaz bonservissiz olarak Al Hussein Irbid’den Polonya ekibi Stal Mielec’e transfer oldu; ancak yine Polonya’da Stal Rzeszów’a kiralandı.

Darwish, Ürdün Milli Takımı’nın yaş kategorilerinde kademeli olarak ilerledi; 18, 20 ve 23 yaş altı takımlarda forma giydi. Şimdi ise, Neşama’nın tarihte ilk kez Dünya Kupası’na katılmasından önce Faslı teknik direktör Jamal Salami’nin kadrosunda yer edinmeyi hedefliyor.

Darwish, Kooora ile yaptığı röportajda Avrupa’daki profesyonel deneyiminden, Fransa’nın Rennes takımının yıldızı olan vatandaşı Musa Al-Taamari’nin performansına duyduğu hayranlıktan ve önümüzdeki döneme dair hedeflerinden söz etti. İşte röportaj:

  • Avrupa’daki erken profesyonellik sana ne ölçüde fayda sağladı ve oradaki duruma uyum sağlayabildin mi?

    Avrupa’da erken yaşta oynamaktan çok faydalandım; bu benim ilk profesyonel deneyimim ve hayatımdaki en önemli adımdı. Avrupalılarla birlikte olmak ve onların oynama yaklaşımını tanımak önemliydi.

    Başta uyum sağlamak zordu; dilin farklı olması ve futboldaki teknik ekollerin farklılığı nedeniyle. Ancak burada çok şey yapabileceğime emindim. Birkaç antrenmandan sonra takım arkadaşlarım uyum sürecini hızlı atlatmam için bana çok yardımcı oldu; artık onlardan biriyim, biz adeta bir aileyiz.

  • Deneyim kazanmaya devam etmek için Polonya Ligi’ndeki yolculuğunu sürdürmeyi mi tercih edersin, yoksa gelecek yaz yeni bir maceraya mı atılırsın?

    Avrupa’da profesyonel bir deneyim yaşamam benim için önemliydi; oyun tarzına ve dünya temposuna alışmak için. Allah’a şükür, takımla başlangıcıma kıyasla seviyem yükseldi ve tecrübe kazandım.

    Sezon sonunda kariyerimdeki bir sonraki adım hakkında menajerimle konuşacağım; şu anda bir planım yok.

  • علي العزايزة’nin Suudi ekibi Al-Shabab’a katılmasının ve El-Fakhouri’nin Mısır ekibi Pyramids’a geri dönmesinin ardından, bir Arap deneyimine atılmayı düşünebilir misin?

    Şu anda Avrupa sahalarında kalmak istiyorum, Arap kulüplerinden zaten teklifler aldım, ancak menajerimle konuştuktan sonra seviyemi geliştirmek için Avrupa’da kalmaya karar verdim.

  • ما الذي ينقص اللاعبين العرب للاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولماذا تفشل معظم التجارب في القارة العجوز؟

    Onlara sadece iyi bir zihniyet eksik, çünkü oyun açısından Avrupalılardan daha iyi Arap oyuncular var.

    Bana göre, Arapların diğer Avrupa liglerindeki denemelerinin başarısız olmasının nedeni oyuncuların yeterli azme sahip olmaması. Bununla birlikte, Musa El-Taamari gibi büyük liglerde oynamaya devam eden oyuncular da var; onun ortaya koydukları benim hedeflerimin çıtasını yükseltiyor. Onunla iletişim halindeyim, çünkü Avrupa liglerini biliyor ve bana tavsiyeler veriyor.

  • Gelecekte oynamayı hayal ettiğin Avrupa ligi hangisi?

    İspanya Ligi’ni seviyorum, Barcelona hayranıyım.

  • Arap ve dünya düzeyinde örnek aldığın kişi kimdir?

    Arap düzeyinde idolüm Musa Al-Tamari, dünya çapında ise Barça’ya olan aşkıma rağmen eski Real Madrid oyuncusu Luka Modrić.

  • Dünya Kupası hakkında konuşmaya geçelim; turnuva öncesinde millî takıma katılman konusunda teknik direktör Cemal Selami seninle iletişime geçti mi?

    Hayır, şu ana kadar ne teknik direktör ne de Ürdün Futbol Federasyonu’ndan herhangi bir yetkili benimle konuştu.

  • الÜmit Milli Takım’da gösterdiğim başarılı performansın ardından Ürdün A Milli Takımı’nda bir şans elde etmeyi hak ettiğimi düşünüyor musunuz?

    Elbette hak ediyorum; ülkemi temsil etmek ve onunla birlikte en ileri noktaya ulaşmak istiyorum. Ülkemin bayrağını daha da yükseğe taşımak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum. Şu anda burada Polonya’da Ürdün futbolunun elçisiyim; bu yüzden Ürdün bayrağının her yerde dalgalanmaya devam etmesi için tüm çabamı gösteriyorum.

  • Ürdün Millî Takımı’nın, şampiyon unvanını taşıyan Arjantin’in de bulunduğu bir Dünya Kupası grubunda sonuçlarına dair beklentileriniz neler?

    Ürdün Milli Takımı, deneyime sahip ve kulüplerinde parlayan oyuncuları kadrosunda barındırıyor; turnuvada “sürpriz takım” olmayı hedefliyoruz. Herkes bu turnuvada Neşamâ’nın seviyesine şaşıracak.

