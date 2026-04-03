Ürdün Olimpik Milli Takımı (23 yaş altı) oyuncusu Saif Darwish, gelecek yaz 2026 Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Takım kadrosuna katılma şansını hak ettiğini düşünüyor.
Geçen sezon Al Hussein Irbid ile Ürdün Ligi şampiyonluğu yaşayan Darwish, şu dönemde Ürdün futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak görülüyor.
Polonya’da profesyonel olan ilk Ürdünlü oyuncu konumuna gelen Darwish’in asıl mevkisi sağ kanat; ancak sol kanatta ve orta sahada oyun kurucu olarak da etkili biçimde oynayabiliyor.
22 yaşındaki Darwish, geçen yaz bonservissiz olarak Al Hussein Irbid’den Polonya ekibi Stal Mielec’e transfer oldu; ancak yine Polonya’da Stal Rzeszów’a kiralandı.
Darwish, Ürdün Milli Takımı’nın yaş kategorilerinde kademeli olarak ilerledi; 18, 20 ve 23 yaş altı takımlarda forma giydi. Şimdi ise, Neşama’nın tarihte ilk kez Dünya Kupası’na katılmasından önce Faslı teknik direktör Jamal Salami’nin kadrosunda yer edinmeyi hedefliyor.
Darwish, Kooora ile yaptığı röportajda Avrupa’daki profesyonel deneyiminden, Fransa’nın Rennes takımının yıldızı olan vatandaşı Musa Al-Taamari’nin performansına duyduğu hayranlıktan ve önümüzdeki döneme dair hedeflerinden söz etti. İşte röportaj:
