Kvaratskhelia, Bayern Münih’e mi gidiyor? CEO, 16 yaşındaki oyuncunun gençlik akademisini ziyaretinin ardından PSG’nin yıldızı Khvicha’nın “yetenekli” kardeşine ilgi duyulduğunu doğruladı

Haberlere göre Tornike, Bayern’in akademisinde geçirdiği süre boyunca güçlü bir izlenim bıraktı. İddiaya göre, kulübün efsanesi Klaus Augenthaler’in antrenörlüğünü yaptığı Global Academy seçkisine karşı kulübün U-17 takımında bir hazırlık maçında forma giydi. Bayern’in genç takımı maçı 3-0 kazandı; genç oyuncunun gollerden birini attığı ve teknik becerisiyle öne çıktığı belirtildi.

Bu ziyaret, kariyerinde bir başka dönüm noktasının hemen ardından gerçekleşti; zira genç oyuncu kısa süre önce ilk kez Dinamo Tiflis’in A kadrosuna dahil edilmişti. Artan ilgiye rağmen, Bayern’e transferi hemen gerçekleşemez. AB üyesi olmayan bir oyuncu olması nedeniyle FIFA kuralları, 18 yaşını doldurana kadar Alman kulübüne resmi olarak katılmasını engelliyor.