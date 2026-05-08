AFP
Kvaratskhelia, Bayern Münih'e mi gidiyor? CEO, 16 yaşındaki oyuncunun gençlik akademisini ziyaretinin ardından PSG'nin yıldızı Khvicha'nın "yetenekli" kardeşine ilgi duyduklarını doğruladı
Genç forvetin kulüpte antrenman yapmasının ardından Bayern ilgisini doğruladı
Die Roten, PSG forveti Khvicha’nın genç kardeşi Tornike’yi takip ettiklerini doğruladı. 16 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Münih’teki gençlik akademisinde Bundesliga şampiyonu ile antrenmanlara katıldı. Teknik direktör Freund, Bayern’in Doğu Avrupa’dan yükselen yetenekleri keşfetmeye devam ederken bu genç forveti değerlendirdiğini ve oyuncunun kulübün Campus tesisindeki antrenmanlara katıldığını açıkladı. Kulüp, oyuncunun potansiyelini ve gelecekteki gelişimini değerlendirmek amacıyla Münih’te bir tanışma toplantısı da düzenledi.
Freund, genç oyuncunun potansiyelini övüyor
Freund, Bayern’in Wolfsburg ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu denemeyi doğruladı ve genç oyuncunun yeteneğini takdir ederken, ağabeyiyle karşılaştırma yapılmasına karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.
"Evet, [Khvicha'nın] kardeşi kampüsümüzde bizimle antrenman yaptı; yetenekli bir oyuncu. Kardeşi kadar iyi olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Ama yetenekli bir oyuncu ve gelişmeleri izleyeceğiz," dedi Freund, Sport'a göre.
İlk izlenim olumlu olsa da yasal engeller devam ediyor
Haberlere göre Tornike, Bayern’in akademisinde geçirdiği süre boyunca güçlü bir izlenim bıraktı. İddiaya göre, kulübün efsanesi Klaus Augenthaler’in antrenörlüğünü yaptığı Global Academy seçkisine karşı kulübün U17 takımında bir hazırlık maçında forma giydi. Bayern’in genç takımı maçı 3-0 kazandı; genç oyuncunun gollerden birini attığı ve teknik becerisiyle öne çıktığı belirtiliyor.
Bu ziyaret, kariyerinde bir başka dönüm noktasının hemen ardından gerçekleşti, zira genç oyuncu kısa süre önce ilk kez Dinamo Tiflis'in A kadrosuna dahil edildi. Artan ilgiye rağmen, Bayern'e transferi hemen gerçekleşemez. AB üyesi olmayan bir oyuncu olması nedeniyle, FIFA kuralları 18 yaşını doldurana kadar Alman kulübüne resmi olarak katılmasını engelliyor.
Bayern, yaş şartını yerine getirene kadar izlenebilecek olası yolları araştırıyor
Bayern, Tornike'nin kalıcı transfer için uygun hale gelmesine kadar geçen iki yıllık süreyi nasıl yöneteceğini şimdi düşünmek zorunda. Tartışılan olası seçeneklerden biri, Bayern'in işbirliği ağı içindeki bir kulüple kiralık transfer anlaşması yapılması. Böyle bir hamle, genç oyuncunun Bayern'in oyuncu izleme departmanının radarında kalmaya devam ederken Avrupa'da gelişimini sürdürmesini sağlayabilir.