Como Teknik Direktörü Fabregas, başarılı geçen ve tarihi bir Şampiyonlar Ligi debutunu da içeren haftanın ardından takımının nihayet gerçek potansiyelinden kesitler göstermeye başladığına inanıyor. UEFA uygunluk çalışmaları nedeniyle sezonun ilk üç haftasını deplasmanda geçirdikten sonra, bu sezon Serie A'daki ilk maçına yenilenen Stadio Sinigaglia'da çıkan Como'nun Parma'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, takımının dirençliliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Maç sonrası basın toplantısında medyaya konuşan Fabregas, grubunun ortaya koyduğu kolektif çabayı övmekte gecikmedi. İspanyol çalıştırıcı, “Birkaç oyuncu çok yorgundu, bazı değişiklikler yaptık ve kenardan gelen diğer oyuncuların verdiği katkıyı beğendim” dedi. “Bu, takım için önemli bir yanıttı çünkü bu, herkese güvenebileceğim anlamına geliyor. Performanstan çok memnunum. Bu, benim için teknik direktör olarak önemli bir galibiyet çünkü nasıl bir takıma dönüşebileceğimizi fark etmeye başlıyorum.”