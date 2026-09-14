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Kuzey Londra'dan ders çıkarmak! Cesc Fabregas, Parma zaferinin ardından Arsenal'ın planına atıfta bulundu
Kazanan bir kimlik geliştirmek
Como Teknik Direktörü Fabregas, başarılı geçen ve tarihi bir Şampiyonlar Ligi debutunu da içeren haftanın ardından takımının nihayet gerçek potansiyelinden kesitler göstermeye başladığına inanıyor. UEFA uygunluk çalışmaları nedeniyle sezonun ilk üç haftasını deplasmanda geçirdikten sonra, bu sezon Serie A'daki ilk maçına yenilenen Stadio Sinigaglia'da çıkan Como'nun Parma'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, takımının dirençliliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.
Maç sonrası basın toplantısında medyaya konuşan Fabregas, grubunun ortaya koyduğu kolektif çabayı övmekte gecikmedi. İspanyol çalıştırıcı, “Birkaç oyuncu çok yorgundu, bazı değişiklikler yaptık ve kenardan gelen diğer oyuncuların verdiği katkıyı beğendim” dedi. “Bu, takım için önemli bir yanıttı çünkü bu, herkese güvenebileceğim anlamına geliyor. Performanstan çok memnunum. Bu, benim için teknik direktör olarak önemli bir galibiyet çünkü nasıl bir takıma dönüşebileceğimizi fark etmeye başlıyorum.”
- Getty Images Sport
Kuzey Londra planı
Parma karşısında alınan galibiyet, Como'nun sezona yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürdü. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz kalan takım, 10 puanla Serie A'da üçüncü sırada yer aldı. Fabregas'ın taktik anlayışının merkezindeki unsurlardan biri, savunma oyuncularının skora katkı vermesi oldu. Onun Mikel Arteta'nın Arsenal'ıyla bağdaştırdığı bu özellik, belirleyici ikinci golü atan yeni transfer Brezilyalı savunmacı Kaiki ile bir kez daha öne çıktı.
Fabregas, bu felsefeyi oyuncularının takip etmesi gereken temel örnek olarak eski takımını göstererek detaylandırdı. "Brezilya Milli Takımı'nda zaten oynadı, bu yüzden çok fazla kaliteye sahip ve bize büyük ölçüde yardımcı olacak. Savunma yapmayı gerçekten seviyor ve bu da bugün görüldü, ondan aradığımız şeyi vermek için yavaş yavaş uyum sağlayacak" dedi. "Modern futbolda gol atan savunmacılara sahip olmak çok önemli. Arsenal, Premier League'i büyük ölçüde savunmacılarından gelen gollerle ve duran toplarla kazandı. Bunu da yeteneklerimize eklersek, bu bizim için bir avantaj olur."
Avrupa yorgunluğunu aşmak
Lariani'nin, tarihindeki ilk Avrupa maçının ardından gelen bu hızlı dönüşü nasıl yöneteceğine dair endişeler vardı. Perşembe günü oynadıkları tarihlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında RB Leipzig'i 4-1 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etmişlerdi, ancak teknik direktör takımının verdiği yanıttan memnundu. Fabregas, iki kulvarda da ivmeyi korumanın önemini yansıtan yoğun bir tutkuyla son düdüğü kutladı.
"Kutlamam bu maçın önemine yönelikti" diyen Fabregas, gazetecilere şöyle konuştu: "Bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra oyuncuların zihninde neler olduğunu görmek benim için önemliydi. Eğer o 40 dakikayı doğru seviyede oynamazsak işler çok zorlaşıyor. Bu sezon başa çıkılması gereken çok fazla yeni dinamik vardı. Kaleye 31 şut çekip sadece bir gol attığınızda, rakibin savunmasını sağlamlaştırmak için bir şeyleri değiştireceğini ve sizin de gol yeme riski taşıdığınızı bilirsiniz; nitekim sonunda da bunu yaşadık."
- Getty Images Sport
Yeni hücum silahlarını entegre etmek
Bu maç ayrıca, Fiorentina'dan transfer olduktan sonra Moise Kean'ın ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasına da fırsat sundu. İtalya Milli Takımı oyuncusu, ilk 11'de Tasos Douvikas'ın yerine geçti ve hâlâ sisteme uyum sağlıyor olsa da Fabregas, yeni forvetinin eninde sonunda parlayacağından emin.
Fabregas, değerlendirmesini hücum hattında artık sahip olduğu derinliğe dikkat çekerek tamamladı. "Douvikas, ilk geldiğindeki oyuncuyla artık aynı oyuncu değil, dolayısıyla Kean için de aynısı geçerli olacak" dedi. "Bu takım, onun alışık olduğundan farklı şeyler istiyor; bu yüzden zaman ve çok çalışma gerekiyor ama iki harika forvete sahip olduğum için çok memnunum."
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