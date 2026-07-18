Kuzey Londra'da büyük transfer! Arsenal, Tottenham'ın yıldız oyuncusu Elijah Upson'ı bedelsiz transfer etmek üzere anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano’nun haberine göre, 18 yaşındaki Tottenham stoperi Upson’ın Kuzey Londra’daki sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından Arsenal, bu oyuncuyu bedelsiz transfer etmek üzere bir anlaşmaya vardı. Defans oyuncusu, Mikel Arteta’nın projesine uzun vadeli bir sözleşmeyle katılacak; resmi duyuru ise henüz yapılmadı.

Upson, yoğun geçen yaz transfer döneminde Arsenal'in en son takviyesi oldu. "Topçular", daha önce kaleci Illan Meslier'i kadrosuna katmış ve Christos Tzolis ile anlaşmaya varmıştı; Leandro Trossard ise Beşiktaş'a transfer olmuştu.







