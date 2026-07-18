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Kuzey Londra'da büyük transfer! Arsenal, Tottenham'ın yıldız oyuncusu Elijah Upson'ı bedelsiz transfer etmek üzere anlaşmaya vardı
Arsenal, Tottenham'ın çok beğenilen savunma oyuncusunu kadrosuna kattı
Fabrizio Romano’nun haberine göre, 18 yaşındaki Tottenham stoperi Upson’ın Kuzey Londra’daki sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından Arsenal, bu oyuncuyu bedelsiz transfer etmek üzere bir anlaşmaya vardı. Defans oyuncusu, Mikel Arteta’nın projesine uzun vadeli bir sözleşmeyle katılacak; resmi duyuru ise henüz yapılmadı.
Upson, yoğun geçen yaz transfer döneminde Arsenal'in en son takviyesi oldu. "Topçular", daha önce kaleci Illan Meslier'i kadrosuna katmış ve Christos Tzolis ile anlaşmaya varmıştı; Leandro Trossard ise Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Romano anlaşmayı doğruladı
Romano, Arsenal’in genç oyuncuyla sözleşme imzalamasının ardından transferin tamamlandığını doğruladı. Upson, Tottenham’ın sözleşme teklifini reddederek Kuzey Londra’da bir başka takıma geçmeyi tercih etti ve kulübe katılacak.
X'te şöyle yazdı: "Elijah Upson Arsenal'e transfer oluyor, işte başlıyoruz! 18 yaşındaki stoperin Gunners projesine katılması için anlaşma bugün imzalandı. Upson, uzun vadeli olarak Arsenal'e katılmak için Spurs'taki yeni sözleşmeyi reddetti, her şey duyurulmaya hazır."
Upson neden Arsenal’i seçti?
Tottenham'ın akademisinde yüksek puanlara rağmen, Upson'ın A takıma giden yolu giderek zorlaşmıştı. Spurs, Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke'nin transferleriyle savunmasını güçlendirdi; bu durum, genç oyuncuyu Micky van de Ven, Kevin Danso ve Cristian Romero gibi kadroda yerini sağlamlaştırmış isimlerin gerisinde bıraktı.
Romero'nun adı Inter ve Barcelona ile anılsa da, Upson gelişimine başka bir kulüpte devam etmeyi tercih etti. Arteta yönetiminde Arsenal'in genç yetenekleri A takımına yükseltme konusundaki başarısının bu kararında önemli bir etken olduğu düşünülüyor; zira Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Max Dowman ve Marli Salmon gibi oyuncuların hepsi A takım kadrosuna yükseldi.
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Yakında bir duyuru yapılması bekleniyor
Kalan formaliteler tamamlandığında transferin duyurulması bekleniyor. Upson, daha sonra Arsenal’de gelişim sürecinin bir sonraki aşamasına başlayacak ve “Gunners” yaz transfer dönemine devam ederken, kulübün uzun vadeli planları içinde kendine yer edinmeye çalışacak.
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