2026 Dünya Kupası play-off yarı finali olanİtalya-Kuzey İrlanda maçı giderek yaklaşıyor. Bergamo'da oynanacak maç öncesinde, aynı zamanda Blackburn'ün teknik direktörü de olan Kuzey İrlanda milli takım teknik direktörü Michael O'Neill, bu karşılaşmayı değerlendirdi ve takımının maça nasıl hazırlandığını anlattı.
Çeviri:
Kuzey İrlanda teknik direktörü O’Neill: “İtalya maçı az golün olacağı bir maç olacak. Kendimize inanmalıyız, kazanacak çok şeyimiz var”
KOÇUN SÖZLERİ
"Buna inanmalıyız, çünkü biz inanmazsak kimse inanmaz. Pek çok zorlukla karşılaştık ve bunları başarıyla aştık. Genç, gelişmekte olan bir takımız ve kaybedecekten çok kazanacaklarımız var. Kazanmanın çok zor olacağını biliyoruz ama hâlâ yarışta olduğumuz için gurur duyuyoruz. Gol yağmuruna sahne olacak bir maç beklemiyorum; savunmada kusursuz olmalı ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."
KUZEY İRLANDA’NIN UMUTLARI
O'Neill, Kuzey İrlanda milli takımında ikinci dönemini geçiriyor. 2011 ile 2020 yılları arasında dokuz yıl boyunca milli takımı yönetmiş ve takımını 2016 Avrupa Şampiyonası'na taşımıştı. Şimdi tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor: önce İtalya'yı, ardından da Galler ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibini yenmesi gerekiyor. Bunu başarırsa, takımını Dünya Kupası'na taşıyacak. Kadrodaki en iyi iki oyuncu olan Conor Bradley ve Dan Ballard'ın forma giyemeyeceği düşünülürse, bu neredeyse imkansız bir görev gibi görünüyor.