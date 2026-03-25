Kuzey İrlanda Teknik Direktörü O'Neill: "0-0 olursa baskı artacak, bizim kazanacak çok şeyimiz var. İtalya'da Totti ya da Del Piero yok, bizi korkutacak tek bir oyuncu bile yok."

İtalya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak ve gelecek Dünya Kupası'na katılmak için yapılacak play-off yarı finali niteliğindeki maç için heyecan artıyor.

Basın toplantısında Kuzey İrlanda teknik direktörü Michael O'Neill maçı şöyle değerlendirdi: "Bu maçta kazanacak çok şeyimiz var, buna hiç şüphe yok. Bu oyuncular daha önce Köln'de Almanya'ya karşı ve ardından Slovakya'da önemli maçlar oynadılar. Yarın akşamki maç bizim için çok önemli bir sınav olacak ama hazırız. Maçı oynamalıyız ve ortaya konan ödülü fazla düşünmemeliyiz. İtalya büyük bir ülke olduğu için beklentiler yüksek, ama çok fazla korkmamalıyız. Gelişmekte olan birçok genç oyuncumuz var, yarınki maç sadece bir başka gelişim adımı olacak."