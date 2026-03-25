Kuzey İrlanda Teknik Direktörü O'Neill: "0-0 olursa baskı artacak, bizim kazanacak çok şeyimiz var. İtalya'da Totti ya da Del Piero yok, bizi korkutacak tek bir oyuncu bile yok."

İtalya ile oynanacak play-off yarı finali öncesinde Kuzey İrlanda milli takım teknik direktörünün sözleri.

İtalya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak ve gelecek Dünya Kupası'na katılmak için yapılacak play-off yarı finali niteliğindeki maç için heyecan artıyor.

Basın toplantısında Kuzey İrlanda teknik direktörü Michael O'Neill maçı şöyle değerlendirdi: "Bu maçta kazanacak çok şeyimiz var, buna hiç şüphe yok. Bu oyuncular daha önce Köln'de Almanya'ya karşı ve ardından Slovakya'da önemli maçlar oynadılar. Yarın akşamki maç bizim için çok önemli bir sınav olacak ama hazırız. Maçı oynamalıyız ve ortaya konan ödülü fazla düşünmemeliyiz. İtalya büyük bir ülke olduğu için beklentiler yüksek, ama çok fazla korkmamalıyız. Gelişmekte olan birçok genç oyuncumuz var, yarınki maç sadece bir başka gelişim adımı olacak."

  • AYNI MODÜL BİR AVANTAJ MI?

    "Gattuso, milli takımın teknik direktörü olarak altı maç yönetti ve analiz ettiğimiz bu maçlardan dersler çıkarabiliriz. Neler olabileceğini biliyoruz; onların hücumda ve üçlü savunmada çeşitli seçenekleri var. Rakip takımda sahaya çıkmasını beklediğimiz bazı oyuncular var, ancak asıl önemli olan bizim ne yapacağımız. Her şey performans düzeyimize ve maçın getireceği zorlukları nasıl yönetebileceğimize bağlı olacak."

    • Reklam

  • İTALYA SİZİ KÜÇÜMSÜYOR MU?

    O'Neill bu konuda oldukça net: "Hayır, bu konuyu düşünmüyorum. Onlar da orta sahadan kanatlara uzun paslar atıyor. En önemlisi, uygulamak istediğimiz bir oyun planımız var. Gerçekçi olmalıyız. Buraya gelip kendi oyunumuzu dayatabileceğimizi düşünemeyiz, bu naiflik olur. En önemli şey, son günlerde geliştirdiğimiz ve geçmişte diğer maçlarda kullandığımız oyun planımızı uygulamaktır."

  • DUYGULARI NASIL YÖNETMELİ

    Bu belirleyici bir maç mı, yoksa rahat oynamak mı gerekiyor? Kuzey İrlanda teknik direktörünün görüşü şöyle: "Ben oyuncularıma bu tür şeyler söylemiyorum. Bu tek maçlık bir karşılaşma, işte buradayız. Tekrar ediyorum: Genç futbolcular genellikle korkusuzca oynarlar; kadromuzun büyük bir kısmı gelecekte pek çok fırsat yakalayacak, ancak bu fırsatı kaçırmamalıyız. Odaklanmamızı kaybetmemeliyiz. İtalya'ya büyük saygı duyuyoruz, psikolojik faktörün devreye girmesi için maçı onlara zorlaştırmaya çalışmalıyız."

  • İTALYA'NIN OYUNCULARINDAN KİMİNDEN KORKUYORSUNUZ?

    "Bizi korkutacak tek bir oyuncu olduğunu sanmıyorum, ancak Tonali, Locatelli ve Barella'nın yer aldığı İtalyan orta sahanın gücünün farkındayız. Bir de Esposito ve Retegui var. İtalya'yı iyi tanıyoruz, ellerinde çok sayıda oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak bu takımda Del Piero ya da Totti gibi bir oyuncu yok; bu İtalya'nın gücü bireylerde değil, takımda yatıyor. Bununla birlikte, takıma saygı duyuyoruz: yüksek seviyede oynayan oyuncuları var."

  • ZAMAN SİZİN MÜTTEFİKİNİZ Mİ?

    O'Neill daha sonra olası bir maç planını açıkladı: "Maçta kalmaya çalışmak ve karşılaşmanın çok açık bir hal almamasını sağlamak bizim için önemli. İtalya'nın bizim bu şekilde oynamamızı beklediğini düşünüyorum; 0-0'lık skorla zaman geçtikçe favori takım üzerindeki baskı artar. Çok zor bir başlangıç bekliyoruz, ancak bizim de tehlikeli olabileceğimizi biliyoruz: planlı bir hücum ya da belki duran toplar... Buraya gelip çok golün atıldığı bir maç izlemeyi beklemiyoruz, çok kapalı bir maç olmasını umuyoruz."

  • İTALYA HER ŞEYİ KAYBEDECEK...

    "Evet, maçın bu yönü hakkında konuştuk. Elbette öncelikle teknik ve taktiksel yönler üzerinde çalışmamız gerekiyor, ancak bu konuyu da ele aldık. Oyuncularımıza göstermek için basında yer alan bazı alıntıları da topladık. Maça nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz ve İtalya'nın baskıyı nasıl yöneteceği belirleyici bir faktör olacak."

  • GATTUSO, İÇİNİZDE ZEHİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ, HANGİSİ?

    "Bunun takımımız için büyük bir iltifat olduğunu düşünüyorum. Asla eksik olmaması gereken tek şey, azim ve rekabetçilik. Maçın büyük bir bölümünde koşmayı seven genç oyuncularımız var; kendimizi en iyi halimizle göstermeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, İtalya'nın bu maçın ne kadar zorlu olduğunu anlamasını istiyoruz."

  • GATTUSO FİNALİ DÜŞÜNMÜYOR, YA SİZ?

    Teknik Direktör O'Neill sözlerini şöyle noktaladı: "Açıkçası ben de o kadar ileriye bakmadım. Maç analizcilerimiz bu konuyu inceledi, ancak biz önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Gerekirse önümüzdeki dört gün içinde bu konuyu düşünürüz; böyle bir başarı elde edersek, her şey kendiliğinden yoluna girer."

