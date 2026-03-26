Kuzey İrlanda, Teknik Direktör O'Neill: "İlk yarıda tekrar izlemek istediğim bir el ile temas var..."

Aşağıda, Kuzey İrlanda teknik direktörü Michael O'Neill'in basın toplantısı yer almaktadır: "Daha fazlasını isteyemezdim, ilk yarıdaki oyun planımız mükemmeldi. İlk yarıda bir köşe vuruşundan bir gol fırsatı yakaladık ve tekrar izlemek istediğim olası bir el ile temas durumu vardı... İkinci yarıda kendi kendimize zarar verdik, Tonali'nin golünde iyi bir kafa vuruşu yapamadık ve gol yedik. Bu takımın yaş ortalaması 22, oysa İtalya çok tecrübeli bir takım. Bu takımda karakter ve enerji var, ama aynı zamanda gelişecek çok teknik yetenekli oyuncular da var. Tüm gençler harikaydı, genel olarak performansımızdan gurur duyuyorum."