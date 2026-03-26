Aşağıda, Kuzey İrlanda teknik direktörü Michael O'Neill'in basın toplantısı yer almaktadır: "Daha fazlasını isteyemezdim, ilk yarıdaki oyun planımız mükemmeldi. İlk yarıda bir köşe vuruşundan bir gol fırsatı yakaladık ve tekrar izlemek istediğim olası bir el ile temas durumu vardı... İkinci yarıda kendi kendimize zarar verdik, Tonali'nin golünde iyi bir kafa vuruşu yapamadık ve gol yedik. Bu takımın yaş ortalaması 22, oysa İtalya çok tecrübeli bir takım. Bu takımda karakter ve enerji var, ama aynı zamanda gelişecek çok teknik yetenekli oyuncular da var. Tüm gençler harikaydı, genel olarak performansımızdan gurur duyuyorum."
Kuzey İrlanda, Teknik Direktör O'Neill: "İlk yarıda tekrar izlemek istediğim bir el ile temas var..."
OYUNCULARA NE SÖYLEDİ?
"Maç öncesinde iyi bir konumdaydık ve bir sonraki tura geçmek istiyorduk. Ancak bu akşam bir adım daha ileriye gittiğimizi düşünüyorum; yaşadığımız tüm sakatlıklar ve eksikliklere rağmen buraya gelmek çok zordu. Play-off'ta iki deplasman maçı oynamak zorunda olmak önemli bir faktör; tüm oyuncularımız hazır olsaydı bu maçlara daha iyi hazırlanabilirdik."
GELECEK
"Kaybettiğimizde durum zor oluyor, takım çok hayal kırıklığına uğradı. Elbette pek çok olumlu yön var ama kadromuz geniş değil ve bazı oyuncular eksik olduğunda işler zorlaşıyor. Maçı ve genel gidişatı analiz ettiğimizde pek çok olumlu yön göreceğiz. Blackburn'e gelmeden önce çok çalışma yapılmıştı; Salı akşamı oynanacak maçta ve Blackburn'ün önümüzdeki yedi maçında yine teknik direktörlük görevini üstleneceğim. Federasyonla 2028'e kadar sözleşmem var ve son maçlarımı teknik direktör olarak tamamladıktan sonra tekrar teknik direktörlük görevine döneceğim."
ROTA
"Her zaman olumlu bakmaya çalışıyoruz, ama dürüst olmak gerekirse Dünya Kupası'na katılmak bizim için çok zor. Bunun için güçlü bir milli takımı geride bırakmamız gerekiyor. Bu maça çıkabilmiş olmak bizim için çok olumlu bir gelişmeydi; Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde bundan ders çıkaracağız. Bu kadro giderek daha derin ve güçlü hale gelecek."