Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamında İtalya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak merakla beklenen maçın başlama vuruşuna çok az bir süre kaldı. Bu bağlamda, "Calciatoribrutti" adlı sosyal medya sayfası, bu akşam Bergamo'da İtalya milli takımının konuğu olacak takıma karşı bir kampanya başlattı. Sosyal medyada başlatılan bu kampanyada, İtalya taraftarları, Kuzey İrlanda'nın Instagram sayfasında yayınlanan gönderilerin altına "Eleme turuna kalmanızı tebrik ederiz" yazısı ve bir baykuş emojisi ekleyerek yorum yapmaya davet ediliyor.
Kuzey İrlanda, İtalyan taraftarların yorumlarıyla sarsıldı: Calciatoribrutti'nin "uğursuzluk" girişimi
CALCIATORIBRUTTI'NİN GİRİŞİMİ
Girişimi başlatan sosyal medya sayfasının açıklaması şöyle:
"12 yıldır Dünya Kupası'na katılamayan İtalyan Milli Takımı için belirleyici olacak 7 gün vesilesiyle, CALCIATORIBRUTTI 'Kutsal Hafta'yı başlatıyor.
3,4 milyon takipçiden oluşan topluluğun, önce Kuzey İrlanda, ardından Bosna-Galler maçının galibi ile oynanacak play-off maçlarında Azzurri'ye destek olmak için takip etmesi gereken yedi gün, yedi "macumbe".
Kötü şansı yenmek ve Perşembe günü saat 20:45'te İtalya-Kuzey İrlanda maçında sahaya çıkacak futbolcularımızı desteklemek için yedi mücadele.
Bugün başlayan Kutsal Hafta'nın ilk görevi, Kuzey İrlanda Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımlarına "elemeyi tebrik ederiz" şeklinde uğursuz bir yorum yazarak, İtalyan halkının binlerce yorumunu okuyup kafası karışacak rakiplerimizi "uğursuzlukla" boğmak.
Kalan görevler her sabah duyurulacak. Kullanıcılar talimatları takip ederek bizimle birlikte sahadaki 12. adam olacaklar. Bu girişimin uğur getirmesini ve coşkumuzun, tezahüratımızın ve sıcaklığımızın İtalyan futbolcularımıza ulaşmasını diliyoruz.
Haydi Azzurri!"
SOSYAL MEDYA YORUMLARLA DOLUP TAŞIYOR
Bu girişim kısa sürede büyük ilgi gördü; öyle ki, binlerce İtalyan taraftar Kuzey İrlanda'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderileri adeta yorum yağmuruna tuttu. Yorumlar, milli takımın resmi Instagram hesabında, kadro açıklamasından bu akşamki maç öncesindeki antrenmanı gösteren son videolara kadar her yerde görülebilir.
KUZEY İRLANDA'NIN TEPKİSİ