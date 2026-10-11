Valverde, Villarreal karşılaşmasının ikinci yarısında sağ bek pozisyonunda görev yaptı; amaç takıma sağ kanattan daha fazla hücum derinliği kazandırmaktı. Bu, Mourinho'nun elindeki seçeneklerden yalnızca biri. Teknik adam, Arnold'ı orta sahada da oynatabilir; bunu daha önce Inter Milan karşısında denemiş ancak istenen sonucu alamamıştı.

Buna rağmen İngiliz futbolcu, farklı koşullar altında orta sahada büyük faydalar sağlayabilir. Real Madrid, geriye çekilip defansif blok kuran ve topu Kraliyet ekibine bırakan takımlarla karşılaştığında Trent belirleyici bir unsur haline gelebilir.

Önemi, topu dağıtma ve oyun kurma becerisinde yatıyor; özellikle gerekli defansif desteği sağlayabilecek Tchouameni gibi bir oyuncunun yanında forma giydiğinde. Bu kullanım şekli, rakip savunmalardaki boşlukları bulmaya ve bu boşlukları kullanarak savunmaları aşmaya yardımcı olabilir.