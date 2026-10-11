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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Kutunun dışında çözümler: Mourinho 4 oyuncunun pozisyonunu değiştirmeyi planlıyor

FEATURES
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Guler
T. Alexander-Arnold
A. Tchouameni
F. Valverde
İspanya

Portekizli teknik direktör, Real Madrid oyuncularının birden fazla pozisyonda görev yapabilme özelliğinden faydalanmak istiyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın potansiyelinden en üst düzeyde faydalanmak amacıyla kadroda bazı değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Defensa Central'in haberine göre Mourinho, özellikle bazı oyuncuların birden fazla rolü üstlenebilmesi sayesinde, kadrosunun daha iyi seviyelerde oynama kapasitesini test etmek üzerinde çalışıyor.

Bu konuda öne çıkan isimler ise mevkileri değiştirilmesi istenebilecek Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold ve Arda Güler.

Villarreal karşılaşmasında, skor golsüz eşitliği gösterirken Mourinho, Valverde'yi sağ bek mevkiinde oyuna sürmeye karar verdi. Takımın savunma gücünü etkilemeden hücum gücünü artırmayı hedefliyordu. Valverde'nin Diomande'ye yaptığı asistle maçın tek golünü hazırlamasının ardından bu karar başarısını kanıtladı.

Mourinho bu imkânları göz önünde bulundurdu ve farklı roller üstlenme kabiliyetine sahip bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmeyi ihtimal dışı bırakmadı.

Takımın yaşayabileceği eksikliklere ya da grubun performansını iyileştirmesine yardımcı olacak alternatiflere ihtiyaç duyduğu durumlara bağlı olarak, önümüzdeki maçlarda bu seçeneklere başvurabilir.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Arnold'u orta sahada oynatma seçeneği

    Valverde, Villarreal karşılaşmasının ikinci yarısında sağ bek pozisyonunda görev yaptı; amaç takıma sağ kanattan daha fazla hücum derinliği kazandırmaktı. Bu, Mourinho'nun elindeki seçeneklerden yalnızca biri. Teknik adam, Arnold'ı orta sahada da oynatabilir; bunu daha önce Inter Milan karşısında denemiş ancak istenen sonucu alamamıştı.

    Buna rağmen İngiliz futbolcu, farklı koşullar altında orta sahada büyük faydalar sağlayabilir. Real Madrid, geriye çekilip defansif blok kuran ve topu Kraliyet ekibine bırakan takımlarla karşılaştığında Trent belirleyici bir unsur haline gelebilir.

    Önemi, topu dağıtma ve oyun kurma becerisinde yatıyor; özellikle gerekli defansif desteği sağlayabilecek Tchouameni gibi bir oyuncunun yanında forma giydiğinde. Bu kullanım şekli, rakip savunmalardaki boşlukları bulmaya ve bu boşlukları kullanarak savunmaları aşmaya yardımcı olabilir.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tchouameni, Mourinho için savunmanın merkezinde ek bir seçenek

    Real Madrid, Eder Militao ve Raul Asencio'nun sakatlıklarıyla boğuşuyor; Ibrahima Konate ise henüz hazır duruma yeni döndü. Buna ek olarak, Antonio Rüdiger'in fiziksel durumu artık üst üste çok sayıda dakika oynamasına imkân tanımıyor.

    Bu koşullar, teknik direktör Mourinho'yu stoper bölgesinde Dean Huijsen'e eşlik edecek bir oyuncu arayışına itebilir.

    Teknik direktörün önceki sezonlarda bu bölgedeki performanslarını takip etmesinin ardından, tercihin Tchouameni üzerine yoğunlaştığı görülüyor.

    Mourinho, Fransız oyuncunun savunma hattına büyük ölçüde istikrar kazandırabileceğine inanıyor. Ayrıca, Tchouameni'nin stoper mevkiinde oynayarak hâlihazırda edindiği deneyim göz önünde bulundurulduğunda, onu kulübün altyapı oyuncularından birine başvurmaya tercih ediyor.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Güler, sahanın daha gerisindeki bir pozisyona kaydırılabilir

    Arda Güler daha önce hem oyun kurucu pozisyonunda, hem sağ kanatta, hem de defansif orta saha oyuncusunun yanında görev yaptı.

    Mourinho, Türk oyuncunun sahanın içlerine doğru hareket ettiğinde takıma çok şey katabildiğini fark etti.

    Jude Bellingham'ın işgal ettiği pozisyon, Güler'in asist yapma ve takım arkadaşlarına fırsat üretme becerisi sayesinde daha fazla parlayabileceği bölgelerden biri olarak görülüyor.

    İngiliz oyuncunun takıma çok şey kattığı kesin, ayrıca Mourinho şu an için onu ilk 11'den çıkarmayı düşünmüyor.

    Bununla birlikte Portekizli teknik adam, Güler'i bazı maçlarda sahaya sürmek ya da ona sağ taraftan ayrılıp sahanın içlerine doğru hareket etme özgürlüğü tanımak şeklinde bir alternatif arayışına girebilir.

    Valverde de bu hareketten faydalanabilir; sağ bek pozisyonunu üstlenip kanattan ileri çıkarak takımın dengesini korumasına ve hücum görevlerinin farklı bir biçimde dağıtılmasına imkân tanıyabilir.

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