Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın potansiyelinden en üst düzeyde faydalanmak amacıyla kadroda bazı değişiklikler yapmayı sürdürüyor.
Defensa Central'in haberine göre Mourinho, özellikle bazı oyuncuların birden fazla rolü üstlenebilmesi sayesinde, kadrosunun daha iyi seviyelerde oynama kapasitesini test etmek üzerinde çalışıyor.
Bu konuda öne çıkan isimler ise mevkileri değiştirilmesi istenebilecek Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold ve Arda Güler.
Villarreal karşılaşmasında, skor golsüz eşitliği gösterirken Mourinho, Valverde'yi sağ bek mevkiinde oyuna sürmeye karar verdi. Takımın savunma gücünü etkilemeden hücum gücünü artırmayı hedefliyordu. Valverde'nin Diomande'ye yaptığı asistle maçın tek golünü hazırlamasının ardından bu karar başarısını kanıtladı.
Mourinho bu imkânları göz önünde bulundurdu ve farklı roller üstlenme kabiliyetine sahip bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmeyi ihtimal dışı bırakmadı.
Takımın yaşayabileceği eksikliklere ya da grubun performansını iyileştirmesine yardımcı olacak alternatiflere ihtiyaç duyduğu durumlara bağlı olarak, önümüzdeki maçlarda bu seçeneklere başvurabilir.