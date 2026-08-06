Marino Pusic, Avrupa ve Körfez futbolu arasında geçen çok yönlü bir teknik direktörlük kariyeriyle Al Ahli'ye geldi. Hollanda ekipleri Twente, AZ Alkmaar ve Feyenoord'da görev yapan Pusic, ünlü teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un teknik ekibinin bir üyesiydi ve takımın 2022-2023 sezonunda Hollanda Ligi şampiyonluğunu kazanmasına, ayrıca 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi finaline ulaşmasına katkı sağladı.

Pusic ilk büyük başarısını, 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi (Eerste Divisie) şampiyonluğunu kazanarak Twente'yi Hollanda Süper Ligi'ne geri döndürdüğünde elde etti. Ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile daha başarılı bir tecrübe yaşadı.

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Takımı Ukrayna Ligi şampiyonluğuna taşıdı, iki kez Ukrayna Kupası'nı kazandı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir iz bıraktı. Bunların en öne çıkanı ise grup aşamasında Barcelona'yı mağlup etmesiydi.

Son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira oldu. Takımı AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya taşımayı başardı, ayrıca Abu Dhabi İslami Bankası Kupası finaline ulaştı. Bu başarı, kulübü birkaç yıl aradan sonra ilk kez turnuvanın final maçına taşıdı ve Al Ahli ile yeni bir tecrübeye adım atmadan önce değerini artırdı.