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Kutunun dışında bir alternatif: Suudi Al-Ahli sürpriz bir hamleyle Bosic ile anlaştı!

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hollanda
Almanya

Al-Raqi yeni teknik direktörüyle anlaşmasını açıkladı

Suudi Arabistan ekibi El Ahli, yeni teknik direktörü konusunu sürpriz bir şekilde çözerek Hollandalı Marino Pusic ile futbol A takımını çalıştırması için resmen anlaştığını duyurdu. Pusic, kısa süre önce İngiltere ekibi Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek için ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerine gelecek.

Jaissle, sözleşmesinin yenilenmesi konusunda kulüple anlaşmaya varamamasının ardından görevinden istifa etmeye karar vermiş, kulüp de Pusic ile anlaşma yoluna gitmişti.


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    Sürpriz adım

    Açıklama, tahminlerin çoğunun Al-Ahli'nin başka Avrupalı isimlerle anlaşmaya yaklaştığını gösterdiği bir dönemde geldi ve "Er-Raki" sonunda Hollandalı teknik direktörü tercih ederek taraftarları ve takipçileri şaşırtan bir adım attı.

    Bu adım, önümüzdeki dönemle ilgili soru işaretlerinin kapısını araladı; özellikle de Bosic'in AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanını taşıyan bir takımı yönetme görevini üstlenmesi ve hem yerel hem de kıtasal düzeyde zorluklarla dolu bir sezona hazırlanması nedeniyle.

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  • Sözleşme detayları

    Ahly, Hollandalı teknik direktörle iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Böylece teknik adam, takımı Haziran 2028'e kadar çalıştırmaya devam edecek. Bu adım, yönetimin yeni teknik ekibe geçici çözümlerden uzak, uzun vadeli bir proje inşa etmesi için yeterli istikrarı sağlama arzusunu ortaya koyuyor.

    Posecki, görevine yeni sezon müsabakalarının başlamasına hazırlanmak üzere doğrudan başlıyor. Kendisini büyük zorluklar bekliyor; bunların başında Ahly'nin kıta düzeyindeki konumunu korumak ve son yıllarda takımın elde ettiği başarıların ardından yükselen beklentiler gölgesinde tüm yerel şampiyonalarda rekabete devam etmek geliyor.

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    Posic'in kariyeri

    Marino Pusic, Avrupa ve Körfez futbolu arasında geçen çok yönlü bir teknik direktörlük kariyeriyle Al Ahli'ye geldi. Hollanda ekipleri Twente, AZ Alkmaar ve Feyenoord'da görev yapan Pusic, ünlü teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un teknik ekibinin bir üyesiydi ve takımın 2022-2023 sezonunda Hollanda Ligi şampiyonluğunu kazanmasına, ayrıca 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi finaline ulaşmasına katkı sağladı.

    Pusic ilk büyük başarısını, 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi (Eerste Divisie) şampiyonluğunu kazanarak Twente'yi Hollanda Süper Ligi'ne geri döndürdüğünde elde etti. Ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile daha başarılı bir tecrübe yaşadı.

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    Takımı Ukrayna Ligi şampiyonluğuna taşıdı, iki kez Ukrayna Kupası'nı kazandı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir iz bıraktı. Bunların en öne çıkanı ise grup aşamasında Barcelona'yı mağlup etmesiydi.

    Son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira oldu. Takımı AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya taşımayı başardı, ayrıca Abu Dhabi İslami Bankası Kupası finaline ulaştı. Bu başarı, kulübü birkaç yıl aradan sonra ilk kez turnuvanın final maçına taşıdı ve Al Ahli ile yeni bir tecrübeye adım atmadan önce değerini artırdı.

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