"Kusuyorduk" - Eski İtalya yıldızı, Antonio Conte'nin "acımasız" antrenmanlarını hatırlatırken, Napoli teknik direktörünün milli takımda ikinci kez görev almasını destekliyor

Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde bu teknik direktörün yönetiminde parlayan Giaccherini, Conte’nin zorlu yaklaşımının mevcut kadronun rekabet gücünü yeniden kazanması için tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor. O, teknik direktörün takıma ortak bir hırs aşılamadaki yeteneğinin modern futbolda eşi benzeri olmadığını savunuyor.

Napoli teknik direktörünün yönetiminde çalışmanın zihinsel ve fiziksel etkisini değerlendiren Giaccherini, Gazzetta'ya şunları söyledi: “O, zorluklarda güvenebileceğiniz bir lider. Oyuncularını savaşa giden askerler gibi hazırlıyor, tam da şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Conte'nin çalışma tarzı insanın içine işliyor. Onu takip ederseniz, gelişirsiniz. Ve oyuncular onun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Takımla benzersiz bir bağ kurmayı biliyor. Tutumu da tam olarak aynıydı. Fikirlerini çok hızlı bir şekilde aktarmayı başarıyor. Sahada ne yapmanız gerektiğini her zaman biliyorsunuz; antrenmanlarda binlerce kez, yorgunluktan bitap düşene kadar çalışmışsınızdır.”