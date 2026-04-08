"Kusuyorduk" - Eski İtalya yıldızı, Antonio Conte'nin "acımasız" antrenmanlarını hatırlatırken, Napoli teknik direktörünün milli takımda ikinci kez görev almasını destekliyor
Conte, İtalya milli takımının aday listesinin başında yer alıyor
İtalya'nın play-off'larda yaşadığı feci elenme ve bunun ardından Gattuso'nun ayrılmasının ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni bir dönemin öncülüğünü üstlenecek başlıca aday olarak Conte'yi belirledi. 56 yaşındaki teknik adam, daha önce 2014 ile 2016 yılları arasında milli takımı çalıştırmış ve 24 maçta 14 galibiyet gibi müthiş bir rekora imza atmıştı. Napoli ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürse de, takımları yeniden yapılandırma konusundaki kanıtlanmış başarısı, uzun süredir dünya sahnesinden uzak kalan ve bu durumu sona erdirmek için çaresizce çabalayan ülke için onu en öne çıkan seçenek haline getiriyor.
"Conte insanın sinirine dokunur"
Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde bu teknik direktörün yönetiminde parlayan Giaccherini, Conte’nin zorlu yaklaşımının mevcut kadronun rekabet gücünü yeniden kazanması için tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor. O, teknik direktörün takıma ortak bir hırs aşılamadaki yeteneğinin modern futbolda eşi benzeri olmadığını savunuyor.
Napoli teknik direktörünün yönetiminde çalışmanın zihinsel ve fiziksel etkisini değerlendiren Giaccherini, Gazzetta'ya şunları söyledi: “O, zorluklarda güvenebileceğiniz bir lider. Oyuncularını savaşa giden askerler gibi hazırlıyor, tam da şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Conte'nin çalışma tarzı insanın içine işliyor. Onu takip ederseniz, gelişirsiniz. Ve oyuncular onun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Takımla benzersiz bir bağ kurmayı biliyor. Tutumu da tam olarak aynıydı. Fikirlerini çok hızlı bir şekilde aktarmayı başarıyor. Sahada ne yapmanız gerektiğini her zaman biliyorsunuz; antrenmanlarda binlerce kez, yorgunluktan bitap düşene kadar çalışmışsınızdır.”
Sınırların ötesinde bir fiziksellik
Eski kanat oyuncusu, İtalya’nın Coverciano antrenman merkezinde milli takım aralarında Conte’nin kadroya yüklediği aşırı fiziksel yükü hatırladı. Antrenmanların bilindiği üzere çok zorlu olmasına rağmen Giaccherini, sahadaki sonuçların uyumlu bir takım oluşturmak için uygulanan acımasız yöntemleri haklı çıkardığını savunuyor.
Giaccherini şunları ekledi: “Coverciano'daki antrenmanlarda kusduğumuzu hatırlıyorum. Antrenmanı bitirebilmek için oksijen maskesine ihtiyacımız vardı. Antrenmandan tamamen bitkin bir halde çıkardık.
Antrenmanlar acımasızdı, ama sahada uçuyorduk. Bize iyi performans göstermenin görevimiz olduğunu ve savaşa hazır askerler olmamız gerektiğini söyledi. Süperstarlarımız yoktu, ama açlığımız farkı yarattı.
“O en iyisi. Bizi Dünya Kupası’na geri götürecek. Milli takımda başarılı olabileceğini zaten gösterdi. Geçmişi her şeyi anlatıyor: Juventus, Inter ve Napoli’yi yeniden inşa etti. Ve şimdi her zamankinden daha fazla, İtalya ile de aynısını yapacak.”
Liderlik boşluğuyla başa çıkmak
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ve delegasyon başkanı Gianluigi Buffon’un istifalarının ardından İtalyan futbolunda ortaya çıkan ciddi bir iktidar boşluğu, Conte’yi kadroya katma sürecini zorlaştırıyor. Bu idari kriz, federasyonun Napoli ile olası karmaşık transfer şartlarını müzakere etmeden önce yeni bir yönetim yapısı kurması gerektiği anlamına geliyor. Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir takımın gururunu yeniden kazanmak nihai hedef olmaya devam ederken, dünya sahnesinden üst üste üç kez uzak kalmanın yarattığı muazzam baskı, alınan her kararın üzerinde bir gölge gibi duruyor.