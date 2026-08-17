Galibiyeti değerlendiren Iraola, yeni sezona olumlu bir ivme ve takım disipliniyle girmenin önemini vurguladı.

"Bence maçı kazanarak ve gol yemeden bitirme hissine biraz ihtiyacımız vardı" diyen Iraola, kulübün resmi internet sitesine konuştu. "Yine de ilk yarı ikinci yarıdan daha iyiydi ama en azından organizasyonumuzu ve soğukkanlılığımızı koruduk, maçı 2-0 ve gol yemeden bitirmenin bir yolunu bulduk. Bence başlamadan önce bu hissiyata ihtiyacımız vardı.

"Bence geçen haftaya göre daha iyiyiz. Yine de umarım gelecek hafta bugünkünden daha iyi oluruz. Bu normal ama ilk yarılar hâlâ ikinci yarılardan daha iyi. Ancak bugün birçok oyuncu 90 dakika, 80 dakika oynadı ve maçın sonunda görünüşe göre kramp da yoktu, önemli bir sorun da yoktu.

"Yani mesele kondisyon seviyelerini geliştirmeyi sürdürmek, ayrıca çok diri olmadığınız anlarda bile odağı koruyup büyük hatalar yapmamak. Bence bu bir gelişim ama yine de, özellikle ikinci yarıda, daha iyi olmamız gerekiyor."