AFP
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"Kusursuz değil" - Andoni Iraola, Liverpool galibiyetinin ardından son hazırlık maçından sonra net mesaj verdi
Liverpool, sezon öncesini Como galibiyetiyle tamamladı
Liverpool, 2026-27 sezonu öncesi hazırlık programını pazar akşamı Anfield'da İtalyan ekibi Como'yu 2-0 mağlup ederek galibiyetle tamamladı. İlk yarıda Gakpo ve ilk maçına çıkan Jacquet'den gelen goller Liverpool'a galibiyeti getirdi. Bu karşılaşma, gün içinde daha erken saatlerde AXA Training Centre'da oynanan ve golsüz sona eren maçın ardından iki kulüp arasındaki günün ikinci buluşması oldu.
- Getty Images Sport
Iraola, takım kimyasını oluşturmak için zaman istiyor
Galibiyeti değerlendiren Iraola, yeni sezona olumlu bir ivme ve takım disipliniyle girmenin önemini vurguladı.
"Bence maçı kazanarak ve gol yemeden bitirme hissine biraz ihtiyacımız vardı" diyen Iraola, kulübün resmi internet sitesine konuştu. "Yine de ilk yarı ikinci yarıdan daha iyiydi ama en azından organizasyonumuzu ve soğukkanlılığımızı koruduk, maçı 2-0 ve gol yemeden bitirmenin bir yolunu bulduk. Bence başlamadan önce bu hissiyata ihtiyacımız vardı.
"Bence geçen haftaya göre daha iyiyiz. Yine de umarım gelecek hafta bugünkünden daha iyi oluruz. Bu normal ama ilk yarılar hâlâ ikinci yarılardan daha iyi. Ancak bugün birçok oyuncu 90 dakika, 80 dakika oynadı ve maçın sonunda görünüşe göre kramp da yoktu, önemli bir sorun da yoktu.
"Yani mesele kondisyon seviyelerini geliştirmeyi sürdürmek, ayrıca çok diri olmadığınız anlarda bile odağı koruyup büyük hatalar yapmamak. Bence bu bir gelişim ama yine de, özellikle ikinci yarıda, daha iyi olmamız gerekiyor."
Yeni taktik taleplere uyum sağlamak
Iraola, oyuncular onun özellikle topsuz oyunda olmak üzere kendine özgü taktik talimatlarına uyum sağlamayı sürdürürken, kadronun adanmışlığını övdü.
"Evet, bence herkes anlıyor" dedi Iraola. "Her oyuncuya, her zaman, her dakikada, her aksiyonda ihtiyacımız var ve mesele de bu adanmışlık. Oyuncuların tutumundan çok memnunum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar.
"Onlardan bazı şeyleri biraz farklı yapmalarını istiyorum, özellikle de topsuz oyunda, ve bence bunu kavramaya çalışıyorlar. Açıkçası şu anda hâlâ kusursuz değiliz. Geliştirmemiz gereken şeyler var ama onların tutumundan, aynı çizgide olma isteklerinden çok memnunum ve bunu başaracağız."
- AFP
Newcastle karşısında Premier League açılış maçı bekliyor
Hazırlık maçı takvimi artık tamamlanmışken, Liverpool odağını Premier League'deki açılış maçına, Newcastle United deplasmanına çeviriyor.
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