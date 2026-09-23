Palmer, geçen sezon kasığındaki inatçı sakatlıkla boğuştuğu için hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirdi ve Premier League'de sadece 24 maça ilk 11'de başlayabildi. Ancak yeni sezona müthiş bir giriş yaptı; Chelsea'nin oynadığı yedi maçın tamamında forma giyerken dört gol ve iki asistlik katkı sağladı.

Kendi profesyonel deneyimlerinden yola çıkan Collins, kondisyonla ilgili bu ani geri adım konusunda oldukça şüpheci kaldı ve şöyle dedi: "Çocuğu tanımıyorum ama dürüst olmak gerekirse, eski bir oyuncu olarak, oyuncu bakış açısından benim için o bozulmuş.

"Eski bir oyuncu olarak bana öyle geliyor ki kondisyon antrenörüne gidip, 'Gerçekten mi? Hiç istemiyorum... bir şey söyle, yük yönetimi' demiş. Bakın, öyle olmayabilir ama ben bu oyunu oynadım."