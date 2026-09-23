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'Küstü!' - Cole Palmer, İngiltere'yi ve Thomas Tuchel'i geri çevirmek için sakatlık numarası yapmakla suçlandı
Palmer, İngiltere kadrosundan çekildi
Palmer, yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde son İngiltere kadrosundan çekildi. Chelsea'nin yıldızı, bu yılki Dünya Kupası'nda kadroya alınmamasının tartışma yaratmasının ardından başlangıçta Tuchel tarafından yeniden çağrılmıştı. Ancak Palmer, İngiltere'nin İspanya ile karşılaşmasına sadece beş gün kala kamptan ayrılan beş oyuncudan biri oldu.
Uzun çekilme listesinde Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice ve Tino Livramento'ya katıldı. Palmer'ın yokluğu için verilen resmi gerekçe küçük bir kas sorunu. Bu standart sağlık güncellemesine rağmen, ayrılığı gerçek motivasyonuna ilişkin beklenmedik bir tartışma ve yoğun spekülasyona yol açtı.
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Collins sahte sakatlık suçlamasında bulundu
Eski Galler ve West Ham United savunmacısı Collins, Palmer'ın yaşadığı fiziksel sorunun gerçekliğini kamuoyu önünde sorguladı. No Tippy Tappy Football podcast'inde konuşan Collins, Chelsea yıldızının Tuchel'e kırgın olduğunu öne sürdü.
"Bence bozulmuş," diyen Collins, kadrodan çekilme konusunu değerlendirirken şöyle devam etti: "Dünya Kupası'na gitmediği için bozulmuş ve kadrodan çekildi. Bakın, bu benim fikrim."
Chelsea yıldızının fiziksel durumu yakından inceleniyor
Palmer, geçen sezon kasığındaki inatçı sakatlıkla boğuştuğu için hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirdi ve Premier League'de sadece 24 maça ilk 11'de başlayabildi. Ancak yeni sezona müthiş bir giriş yaptı; Chelsea'nin oynadığı yedi maçın tamamında forma giyerken dört gol ve iki asistlik katkı sağladı.
Kendi profesyonel deneyimlerinden yola çıkan Collins, kondisyonla ilgili bu ani geri adım konusunda oldukça şüpheci kaldı ve şöyle dedi: "Çocuğu tanımıyorum ama dürüst olmak gerekirse, eski bir oyuncu olarak, oyuncu bakış açısından benim için o bozulmuş.
"Eski bir oyuncu olarak bana öyle geliyor ki kondisyon antrenörüne gidip, 'Gerçekten mi? Hiç istemiyorum... bir şey söyle, yük yönetimi' demiş. Bakın, öyle olmayabilir ama ben bu oyunu oynadım."
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İngiltere, Uluslar Ligi sınavlarına hazırlanıyor
Palmer'ın resmen kadro dışında kalmasının ardından, Everton'dan James Garner ile Nottingham Forest'tan Morgan Gibbs-White, yedek olarak İngiltere kampına dahil edildi. Tuchel şimdi formda Chelsea'li oyuncu olmadan hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmek zorunda.
İngiltere, Uluslar Ligi kampanyasına Wembley'de İspanya karşısında başlayacak. Ardından gelecek salı günü Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmak üzere Prag'a gidecek. Tuchel'in ekibi, yoğun fikstürüne 3 Ekim'de Rijeka'da Hırvatistan'a karşı devam edecek. Milli ara, 6 Ekim'de Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak rövanş maçıyla sona erecek.
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